Light rain 1.2 °C
T. 03.12
Evija, Jogita, Raita
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
LATVIJĀ PASAULĒ
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#izrādes #izrādes #režisori #teātris

Odīgie patiesības meklējumi. Saruna ar režisoru Matīsu Budovski

Diāna Jance / Latvijas Avīze
2025. gada 03. decembris, 18:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 03. decembris, 18:00
Matīss Budovskis: "Stāsts ir par attiecībām – citam ar citu un pašam ar sevi. Par patiesības meklējumiem sirreālu notikumu vidū, ko pavada Andrim raksturīgais humors un valodas izjūta."
Matīss Budovskis: "Stāsts ir par attiecībām – citam ar citu un pašam ar sevi. Par patiesības meklējumiem sirreālu notikumu vidū, ko pavada Andrim raksturīgais humors un valodas izjūta."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

4. decembrī Latvijas Nacionālā teātra Aktieru zālē pirmizrāde Andra Kalnozola traģikomēdijai "Ods". Tās režisors ir Matīss Budovskis. Plašākam skatītāju lokam Matīsa Budovska režisora rokraksts jau ir zināms – viņa Liepājas teātrī radītie "Dziesmu svētki" ieguva četras 2022./2023. gada sezonas "Spēlmaņu nakts" balvas nominācijas, un skatītājus intriģē arī izmeklēšana "Rītausmā vakaros", kas iepriekšējā sezonā pretendēja uz Gada lielās formas izrādes titulu.

Reklāma

Uz Nacionālā teātra skatuves aktieris Matīss Budovskis pēdējās sezonās atklāj varoņus izrādēs "Indulis un Ārija", "Nacionālais kanāls" un "Maigā vara". Pēdējās "Lielā Kristapa" un "Spēlmaņu nakts" ceremonijās Matīss jokoja kopā ar kolēģi Matīsu Kažu, nevairoties atklāti runāt par dažām diezgan kutelīgām nozares lietām.

Matīss Budovskis.
Matīss Budovskis.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Kā Nacionālajā teātrī nokļuvāt līdz režijas debijai?

M. Budovskis: Teātra vadība piedāvāja iestudēt lugu, ko jau pirms kāda laika bija sarakstījis Andris Kalnozols. Tas man likās ļoti interesants piedāvājums, īpaši ņemot vērā viņa brīnišķīgo startu literatūrā ar "Kalendārs mani sauc". Pazīstu Andri arī personīgi, tāpēc nebija šaubu, ka viņa darbu vēlos iestudēt. Šis ir diezgan personīgs darbs, kā arī skar dzīves posmu, kurā uzsākām pazīšanos 2017. gada vasarā. Toreiz pie viņa kā režisora spēlēju savu pirmo lomu ārpus Latvijas Kultūras akadēmijas sienām – izrādē "Traktopera". Kļuvām par draugiem, tāpēc šķiet likumsakarīgi, ka savu režijas debiju Nacionālajā teātrī piedzīvoju tieši ar Andra rakstītu lugu. Tekstuālo materiālu kopīgi pārstrādājām, jo tas bija rakstīts pirms vairākiem gadiem. Bija nepieciešamas korekcijas, atsvešinātāks skats no malas, lai sastrukturizētu dramaturģisko materiālu. Sākotnējā luga "Simtais ķieģelis" vairāku gadu gaitā piedzīvojusi daudz pārvērtību, procesā mainot pat lugas nosaukumu, un tagad uz Aktieru zāles skatuves top "Ods". Stāsts ir par attiecībām – vienam ar otru un pašam ar sevi. Par patiesības meklējumiem sirreālu notikumu vidū, ko pavada Andrim raksturīgais humors un valodas izjūta.

Veidojot šo izrādi, esat uzsvēris, cik būtiska ir komanda…

Teātris ir kolektīva māksla, un, pēc manas pieredzes, labākās izrādes veidojas kolektīva darba rezultātā. Izrādes veiksme slēpjas spējā būt visiem darbā uz vienas lapas un darīt kaut ko kopīgu. Ar labu komandu, it īpaši tādu, ar kuru kopā esmu jau strādājis, veiksmes iespēja ir lielāka. Tā ir spēja runāt vienā profesionālā valodā, lai izrāde ne tik ļoti izceltu katra spēlētāja individuālās iezīmes, bet lai viņi aktieriski barotu cits citu un rastos brīnums. Izrādē "Dziesmu svētki" izdevās savienot deviņus cilvēkus, un tā kļuva par brīnišķīgu piedzīvojumu. Gribu turpināt šajā stilistikā, jo man tas liekas būtiski.

Kā aktieris esat strādājis dažādu dramaturgu sarakstītajās lugās, bet iestudējumos uz skatuves iedzīvināt tieši latviešu oriģināldramaturģiju.

Mana režisora debija – pirmais darbs – bija 2023. gadā Rasas Bugavičutes-Pēces sarakstītajos "Dziesmu svētkos". Toreiz tā bija Rasa, kura mani uzaicināja, materiālu izveidojām kopā, ar to aizrāvos, un tā bija mana veiksme. Nākamā iestudējuma – "Rītausma vakaros" – pirmizrāde notika pirms gada Liepājas teātra Lielajā zālē, un tā jau bija mana ideja, ko ļoti gribējās uzrakstīt un izstāstīt. Tagad Nacionālajā teātrī man piedāvāja iestudēt Andra lugu, izdzirdot viņa vārdu, piekritu uzreiz.

Savā ziņā līdzšinējie bijuši vien gadījumi, taču man tiešām liekas svarīgi veidot oriģināldramaturģijas darbus, turklāt ne vien jaunradītus, bet arī tādus, kas uzrakstīti jau agrāk. Mūsu dramaturgi ir tie, kas spēj runāt par tēmām, kas skar mūs – Latvijas iedzīvotājus. Iestudēt pasaules klasiku vienmēr paspēsim, bet interesanti ir veidot teātri šeit, par mums pašiem un tagad. Tiesa, ārzemniekiem, iespējams, interesantāk skatīties, kā citi iestudē Šekspīru vai Ibsenu, bet mūsu balss teātrī ir nepieciešama arī mums pašiem, un tas ir būtiski.

Par ko jums liekas būtiski runāt no skatuves? Līdz šim jūsu iestudējumi ir bijuši dažādi, sākot no nacionālām vērtībām līdz kriminālai izmeklēšanai, un tagad sadzīviskam stāstam.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Visus šos darbus vieno domas par telpu. Dziesmu svētku gadījumā tā bija telpa jeb valsts, kurā dzīvojam. Detektīvā runa ir par iekšējo telpu, kurā notiek lietas, kas iespaido ārējo telpu. Iestudējums "Ods" turpina runāt par telpas remontu, kas sasaucas ar iepriekšējo darbu Liepājā. Dzīvojamā telpa kļūst par iekšējās telpas atspoguļojumu. Telpa vieno visus darbus visdažādākajās nozīmēs. "Dziesmu svētkos" telpa ir arī mūsu Latvija, kurai derētu remonts. Bet man kā jaunam cilvēkam skaidrs, ka jāsakopj savs dārzs, tad var ķerties pie pārējās teritorijas iekopšanas. Ja katrs kops savu dārziņu, Latvija kļūs labāka. Pāris vēlas ievākties dzīvoklī, un viņiem ir nepieciešams remonts, bet viss beidzas citādi, nekā plānots. Kamēr nesakārtojam iekšējo pasauli, grūti sākt labot kaut ko citu. Pieredze rāda, ka pie varas esoši cilvēki cenšas salabot visu pārējo, bet varbūt, lai izšķirtos kaut kam lielākam, sākumā jāsalabo tuvāk sev.

Kādi remonta jautājumi nomoka vai rosina jūsu prātu, domājot par Latvijas kultūru?

Publiskā telpā kultūras nozīme tiek mazināta, sevišķi runājot par tās finansējumu. Mums ir sava valoda, Dziesmu svētki, brīnišķīga, skaista kultūra. Ja novājina kultūras balsis, kas tad mēs īsti esam? Latviešu kultūra tiešām ir unikāla un kopjama, bet lai to koptu, nepieciešami cilvēki, kas to dara. Ja finansiāli nav iespējams kultūru vairāk atbalstīt, tā turas uz entuziastiem, patriotiem, kuri darbojas ar lielu mīlestību pret savu valsti un kultūru.

Nekas nav mainījies, es mīlu savu valsti un nevēlos braukt projām. Tikai gribu, lai viss ir labāk, bet arī neuzskatu, ka līdz šim mūsu valsts nebūtu izdevusies. Dusmojos, ja kāds apgalvo pretējo. Fundamentāli mums viss ir kārtībā, tikai vajag darīt labāk un gribēt darīt labāk. Man ir žēl, ka ir cilvēki, kas negrib labāk.

Kāds varētu būt iemesls negribēt dzīvot labākā valstī?

To skaidrot varētu būt viens no kultūras cilvēku uzdevumiem. Mēs esam maza valsts, gandrīz visi savā starpā pazīstami, un bieži ieejam zonā, kurā labāk noklusējam, lai tikai nevienu neaizvainotu. Līdzīgi notika "Spēlmaņu nakts" ceremonijā, kur kopā ar Matīsu Kažu rakstīju scenāriju. Mēs par savu nozari jokojām, jo humors un patiesības pateikšana ir vienīgais veids, kā tikt uz priekšu. Tomēr tāpat ir cilvēki, kas apvainojas un uzskata, ka tā nebūtu jādara. Manuprāt, tā arī ir mūsu lielākā problēma – sajūta, ka visam vienmēr jābūt lieliski. Kļūdas ir nepieciešamas, tās jāatzīst un jādodas tālāk, ideālā gadījumā par kļūdām pasmejoties. Nespēja uzņemties atbildību un nevēlēšanās kļūdīties bremzē attīstību. Perfekcionisms, vēlme iztaisīties labākiem nekā brīžiem esam, iedzen strupceļos un izraisa diezgan sliktus lēmumus. Līdzīgi arī nespēja vienoties par dažādām tēmām veidojas no vēlēšanās izpatikt visiem, bet tas nekad nav iespējams, un tas būtu jāsaprot.

Tieši teātris jau spēj pateikt patieso neaizvainojot un cilvēkiem liek pasmieties pašiem par sevi. Varbūt tādas izrādes iestudēt vajag vairāk?

Jā, attīstīt un turpināt veidot šāda tipa iestudējumus būtu svētīgi un nepieciešami. Jokot pašiem par sevi kopā ar Matīsu Kažu iesākām jau "Lielā Kristapa" ceremonijā šī gada sākumā. Pasaulē tas notiek jau gadiem, šādas ceremonijas tieši tam ir domātas, lai mēs kaut brīžiem arī asi, brīžiem varbūt pat starp kādu robežu tam, ko nevajadzētu teikt, pateiktu visiem zināmas lietas. Zinot, ka visi tāpat tā domā, nepateikt skaļi, nozīmē izlikties, ka problēmas nav. Bet problēmu ir ļoti daudz. Manuprāt, it sevišķi publiskiem cilvēkiem ir nepieciešams spēt uz šīm problēmām norādīt, tomēr skaidrojot, ka ne tikai teātra skatītāji, bet arī profesionāļi šīs problēmas apzinās un ar tām strādā. Tā būtu tikai godīga saruna, bet, iespējams, pie tādas neesam vēl pieraduši.

Šī gan nav tikai kultūras telpas saruna, jo dažādos vēstures laikposmos mūsu sabiedrībai bijis nepieciešams klusēt, lai vispār spētu un varētu izdzīvot. Tas iegājies, bet domāju, ka no šīs klusēšanas jātiek vaļā. Tas mūs tikai bagātinās un padarīs stiprākus.

Vai teiktais "Spēlmaņu naktī" neiznāca kā patiesības teikšana vien savam burbulim? Turklāt – ņemot vērā, ka kultūrai tiek samazināts finansējums, iespējams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc kultūras cilvēki šobrīd skaļi nerunā.

Tam varu piekrist. Vienlaikus, mēs, kultūras cilvēki, saprotam, kam šobrīd vairāk nepieciešama nauda. Būtu liekulīgi un aroganti ņemt nost aizsardzībai un teikt, ka kultūrai vajag vairāk. Ir dažādi laikposmi, kuros jāspēj pielāgoties. Šī gan jau ir globāla problēma, vairumā valstu kultūrai vienmēr ņem nost un neliek klāt. Tiesa, kultūras cilvēki ir empātiski, apzinās, ka citiem vajag vairāk. Tomēr nevajag ignorēt un pazemināt kultūras nozīmību, tā ir tikpat nozīmīgs spēlētājs kā aizsardzība. Kultūra ir viens no mūsu aizsardzības mūriem, tā vieno, kopīgā kultūra rada sajūtu par piederību, vairo patriotismu, vēlmi palikt šeit – strādāt, dzīvot un radīt pēcnācējus.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.

Foto: Publicitātes

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Kultūras intervija
Tēmturi
#izrādes #izrādes #režisori #teātris
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
LATVIJĀ PASAULĒ
Reklāma