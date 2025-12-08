Santorina ir gleznaina, tūristu iecienīta Grieķijas sala Egejas jūrā. Taču, kamēr atpūtnieki bauda skaistos skatus, viņu acīm paliek apslēpta Santorinas tumšā puse – tūkstošiem mazputniņu mirst, notverti lamatās. 

Eiropas dienvidos joprojām praktizē šo “medību” veidu, kas kādreiz bija nepieciešams trūcīgo laucinieku izdzīvošanai, bet mūsdienās tam vairs nav nekāda attaisnojuma.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus “Latvijas Avīzei atzīst: “Problēma ar putnu nogalināšanu ceļā uz ziemošanas vietām un atpakaļ ir aktuāla visā Vidusjūras reģionā, arī Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos, ne tikai Dienvideiropā.

Eiropas Savienības Putnu direktīva aizliedz medības pavasarī, un ir arī saraksts ar konkrētām sugām, ko vispār atļauts medīt, taču ar to ne vienmēr pietiek. Dalībvalstīs meklētas gan juridiskas iespējas piemērot atkāpes no direktīvas prasībām, gan arī, pavisam klaji pārkāpjot likumu, līdz ar atļautajām medījamajām sugām tiek šauti un ķerti putni, kurus medīt nav atļauts. “Daļā valstu nogalināto putnu skaitu ir izdevies samazināt, taču citviet tas pieaug, lai gan jau sākotnēji bijis liels,” atzīst Ķerus. 

+9 foto
Atbrīvots dadzītis Kiprā saņem pirmo palīdzību – ūdeni.
Eiropā turpina slaktēt mazputniņus
Santorina ir gleznaina, tūristu iecienīta Grieķijas sala Egejas jūrā.
Atbrīvots dadzītis Kiprā saņem pirmo palīdzību – ūdeni.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonomentu!
Atbrīvots dadzītis Kiprā saņem pirmo palīdzību – ūdeni.
1 / 2
Foto: Committee Against Bird Slaughter

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē