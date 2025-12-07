Trīs pilsētas – Lietuvā – Viļņa, Slovēnijā – Celje un Spānijā – Noja – šogad kļuvušas par Eiropas Ziemassvētku pilsētām. Ap centrālo tēlu – egli – uzbūvēti izklaides objekti, prieks un līksmība ir šo un citu Eiropas pilsētu raksturīga iezīme vistumšākajā gada mēnesī. Arī Latvijā notiek neskaitāmi pasākumi, izvērtējumi par padarīto, ceremonijas, pāri visam – brīvdienas un izklaide.
Līdzīgi kā citviet Eiropā, dievnamos gatavojas Kristus dzimšanas svētkiem. 362. gadā kādā sprediķī minēta atsauce par šo lielo svinību notikumu. Savukārt Svētais Nikolajs ir reāli dzīvojusi personība, kuras mūžs aizsācies 3. gadsimtā Pataras pilsētā, ar dāvanām viņš palīdzējis nabadzīgiem bērniem, mūsdienās pārtopot par Ziemassvētku vecīša tēlu. Bluķi velkot un ķekatās ejot, Ziemeļbriežu pajūgs nereti tik strauji aizlido pāri pilsētām, ka jādomā, nez, bija vecītis ragavās vai uzplaiksnīja tikai tehnoloģiju radītā mirāža? Tradīcijas savijušās kā kristīgajā, tā pagāniskajā pasaules redzējumā, līdz beigās visus samierinās Ziemassvētku dāvanu maiss.
Šonedēļ pasaulē atzīmē Starptautisko Invalīdu dienu, kas ir ANO iniciatīva, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā, tas nozīmē, ka gaismas gaidīšana ir ne tikai priecīgs, bet pārdomu, dāsnas sirdsdāvināšanas laiks.
Savulaik, lai nokļūtu pa kāpnēm ģimnāzijā, estēti un pasaules mēroga izcilo esejisti Zentu Mauriņu uz rokām nesa īpaši tam nolīgti cilvēki – kalpotāji. Nav tālā pagātnē laiks, kad iekļūt skolās, augstākajās mācību iestādēs, bibliotēkās, kinoteātros, teātros vai koncertzālēs cilvēkiem ar kustību apgrūtinājumu bija neiespējami, līdz ar to cilvēkiem ar īpašām vajadzībām reāli bija liegta iespēja baudīt/patērēt mākslu. Laika gaitā mainījusies attieksme un izpratne par cilvēka vietu sabiedrībā, demokrātiskā vidē cilvēkos pamazām izveidojas empātija un redzīgums.
Vēl joprojām ir tālu līdz ideālai sabiedrībai, tomēr rūpes par līdzcilvēkiem ir daļa no mūsu brīvības. Grūta un ilgstoša mēdz būt problēmu atrisināšana, tomēr likumi, atbildība un tiem sekojošā rīcība garantē pozitīvu rezultātu. Garīgais un fiziskais iet rokrokā ar cerību, ka rīt būs labāk un vienlīdzīgāk. Arī adventes laiks ir šī cerība un mīlestība, apsolījums sev, un kaut kas vārīgs ir šajā visā, ko dēvējam par atbalstu, uzklausīšanu un saprašanu par līdzcilvēkiem, kuri ikdienā var šķist mazāk redzami.
12. decembrī misiju uzsāks maratons "Dod pieci!", un tā laikā saziedotie līdzekļi palīdzēs bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi. Tas ir daļa no starptautiska projekta "Serious Request", kurā dažādās Eiropas valstīs radio dīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai.
Šogad "Dod pieci!" iestājas par kustību visplašākajā nozīmē – par tiem, kuri ļoti vēlas kustēties, bet dažādu iemeslu dēļ to nevar, un par mums visiem, kas nereti piemirst, cik liela vērtība ir spēja brīvi kustēties. "Šogad palīdzēsim bērniem spert soli ceļā uz patstāvību un vienlaikus stiprināsim sabiedrības izpratni par kustības nozīmi cilvēka fiziskajai un emocionālajai labbūtībai." Tā par šā gada aktivitāti vēsta projektā iesaistītie.
Latvijā ir kultūras kods, ko rada cilvēki, piedaloties adventes laika izpratnes veidošanā un ar savu līdzdalību esot aktīvi pasākumos. Tā veidojas Latvijas garīgā nācija, pa naudas vienībai kopā liekot, līdz izveidojas arī miljons naudiņu – reāli paveikts darbs, līdzcietība un empātija kopš bērnības, kas daudziem Latvijā un pasaulē mītošajiem kļuvusi ne tikai Ziemassvētkiem atbilstošs dāvināšanas žests.
Veroties egļu gaismiņu virtenēs, iespēju būt ceļā uz Notikumu gribas salīdzināt ar Svētā Nikolaja dāsno sirdi, ko atpazīst cilvēki Eiropā, neatkarīgi, kur un kam par prieku tā mirdz.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu