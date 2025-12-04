1925. gada 4. decembrī. Pirms 100 gadiem Latvijas sabiedrību satrieca notikums, par kuru kļuva zināms iepriekšējā dienā, 3. decembrī.
Naktī savā dzīvoklī, gultā bija izdarījusi pašnāvību – no mazās "brauniņa" pistoles iešāvusi sirdī – Latvijas pirmā ārlietu ministra un 20. gadu sākuma premjera Zigfrīda Annas Meierovica 28 gadus vecā atraitne Kristīne Meierovica, meitas uzvārdā Bakmane. Meierovics bija gājis bojā autokatastrofā tā paša gada 22. augustā un pēc tam jaunā sieviete grima depresijā, kaut turpināja darboties savā uzņēmumā "Christine Backman Company".
Pāris bija apprecējies 1924. gada maijā, dažus mēnešus pēc tam, kad Meierovics oficiāli izšķīrās no pirmās sievas Annas, ar kuru 14 gadu kopdzīvē pasaulē bija laisti trīs bērni. Zigfrīds bija desmit gadu vecāks par Kristīni, un laikabiedri melsa, ka jaunā, enerģiskā un visādi citādi uzņēmīgā sieviete politiķi mērķtiecīgi "lenkusi", zinot, ka viņa laulība ar Annu nepārdzīvo labākos laikos. Preses un sabiedrības attieksme tomēr nebija nosodoša. Meierovica otrā sieva visiem patika, viņa darbojās arī kā dāsna mecenāte, atšķirībā no klusās Annas bija sabiedriski aktīva un šķita krietni labāka pavadone cienītajam politiķim. Turklāt Zigfrīds pēc šķiršanās nesarāva kontaktus ar pirmo sievu, kura paturēja šķirtā vīra uzvārdu, un saviem bērniem. Arī liktenīgā avārija 1925. gada 22. augustā bija notikusi viņu apciemojuma laikā. Kristīne Meierovica rēķinus ar dzīvi noslēdza Valdemāra ielas 33 nama otrā stāva dzīvoklī, ko Meierovici iegādājās 1924. gada sākumā un bija sākuši pārvērst, pēc aprakstiem spriežot, smalkos apartamentos. Kā interjera speciālists tika algots tolaik ļoti pieprasītais arhitekts Ernests Štālbergs, kurš bija arī Meierovicu draugs.
Kristīnes dienasgrāmatas ieraksti liecināja, ka par pašnāvību viņa domājusi jau ilgāku laiku.
Arī testamentu uzņēmēja bija sagatavojusi teju liktenīgā soļa priekšvakarā – 2. decembrī. Cita starpā tajā tika norādīts, ka viņa guldāma Meža kapos līdzās vīram un atvēlēta nauda Zigfrīda Annas Meierovica kapa piemineklim. Kristīnes Bakmanes-Meierovicas bēres notika 1925. gada 7. decembrī. Sēru gājienam no Valdemāra ielas dzīvokļa uz kapiem aiz tuviniekiem, Saeimas deputātiem, valdības ministriem, ārvalstu diplomātiem un dažādu organizāciju pārstāvjiem sekoja liels ļaužu pūlis un arī ielu malas bijušas cilvēku pilnas.
"Latvijas Vēstnesis", 1925. gada 4. decembrī
Kur apbedīs Kristīni Meierovic? Kādā rīta avīzē parādījās ziņa, ka vēl nav noskaidrots, kur apbedīs Kristīni Meierovic un ka iespējami daži iebildumi pret viņas apbedīšanu blakus Zigfrīdam Meierovicam. No drošiem avotiem mums paskaidro, ka nelaiķi apbedīs Meža kapos blakus vīram. Par iebildumiem pret to nevar būt ne runas, jo kapavietu Z. Meierovicam pirkusi pati Kristīne Meierovic, samaksādama par to 200 000 rubļus un kapa kontrakts ir uz viņas vārda. Kapavietas pirkšanas līgumā atzīmēts, ka tā domāta arī Kristīnes Meierovic guldīšanai. Nelaiķe pastāvīgi izteikusi vēlēšanos tikt apbedītai blakus vīram. Rūpēdamās par kapavietas izdaiļošanu un pieminekli, tā vienmēr piebildusi, ka drīz arī viņa te gulēs. Apbedīšanas diena vēl nav noskaidrota.
