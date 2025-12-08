Krievijas diktators Vladimirs Putins neesot noraidījis ASV miera plānu Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanai. Taču Kremlis to nav arī pieņēmis vai apstiprinājis. Vakardienas ASV īspašā sūtņa Stīvena Vitkofa, Trampa znota Džareda Kušnera un diktatora Vladimira Putina tikšanās ilga piecas stundas. Šodien Vitkofs bija plānojis tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensnki Briselē, bet jau Kremlī esot, viņš Krievijai solījis, ka tikšanos atcels un tā arī ir noticis. Ukrainā cerības uz šo tikšanos neloloja un ne bez pamata. Lai arī sarunas detaļas ne Krievijas, ne ASV delegāti neizpauž, skaidrs, ka Krievijas uzsāktais karš Ukrainā turpināsies. Kā Ukrainā izjūt pēdējo nedēļu notikumus gan diplomātijā, gan frontē 360TV Ziņas jautāja Ukrainas aizsardzības ministra bijušajam padomniekam Jurijam Sakam.
Ko jūs sagaidāt no šodienas (02.12.2025.) Stīvena Vitkofa un Vladimira Putina tikšanās Maskavā, ņemot vērā nesenākos signālus, ko saņemam no Putina, piedaloties investīciju konferencē. [Tajā diktators Putins sacīja, ka Krievija kaut tagad ir gatava karam ar Eiropu, ja tā to vēlas.]
Šie signāli, protams, nerada optimismu un attaisno mūsu skepticismu. Kamēr Ukraina, Eiropas valstis un ASV grib mieru, Krievija grib Ukrainu. Krievija tagad meklē trešo vainīgo. Tā mēģina vainot Eiropu konstruktīvisma trūkumā, miera procesa kavēšanā, bet īstenībā Krievija vienkārši turas pie savām maksimālistiskajām prasībām, labi zinot, ka tās nav pieņemamas ne Ukrainai, ne Eiropas valstīm, ne Amerikai. Bet mums ir jāturpina darbs pie šī miera procesa, jādod diplomātijai iespēja, taču tajā pat laikā Krievija sūta skaidrus signālus, ka tai neinteresē nekādi kompromisi. Vienīgais, kas apmierinās Krievijas apetīti, ir Ukrainas kapitulācija, Ukrainas teritoriju atdošana un atteikšanās no mūsu neatkarības un suverenitātes, bet tas nenotiks.
Kāda ir reālā situācija frontē? Putins apgalvo, ka viņa armija ir ieņēmusi Pokrovsku un pilsētu Harkivas apgabalā, bet Ukraina to noliedz.
Reālā situācija ir tāda – ja Putins teiktu patiesību, Pokrovska jau sen būtu Krievijas kontrolē. Situācija Pokrovskā, nenoliedzami, ir sarežģīta. Tur notiek ļoti intensīvas kaujas. Pēdējās 24 stundās bijuši gandrīz 100 uzbrukumi. Krievi izmanto mazas mobilās kaujinieku grupas, lai gūtu kontroli pār mazām Pokrovskas daļām. Viņi zaudē ļoti daudz cilvēku. Putins cenšas radīt iespaidu, ka viss ir daudz labāk, nekā ir īstenībā, jo viņš to grib izmantot kā ietekmes sviru sarunu procesā.
Kā izjūtat korupcijas skandāla Ukrainā ietekmi uz miera sarunām?
Es melotu, ja teiktu, ka tam nav nekādas ietekmes. Laiks un veids, kā šis skandāls notika, liek domāt, ka tam ir saistība ar notikumiem miera procesā un notikumiem valsts iekšienē. Bet jāskatās taisnībai acīs un jāatzīst, ka korupcija Ukrainā eksistē, bet jāņem arī vērā, ka valstī ir ieviesta efektīva korupcijas apkarošanas sistēma, kas spēj atklāt korupciju valsts augstākajā līmenī. Un tā arī notika. Korupcijas skandāls valstī, kurā notiek karš, rada sarežģījumus ne tikai tās iekšienē, bet arī diplomātiskajā līmenī. Bet prezidents Zelenskis ir spēris pareizus soļus un nevienu nepiesedz. Viņš ir teicis, ka Ukraina ir valsts, kur noteicošais ir likums. Ja ir pierādījumi par kukuļņemšanu, cilvēki ir jāsauc pie atbildības. Jāsaprot arī, ka dažos gadījumos, piemēram, prezidenta biroja bijušā vadītāja Andrija Jermaka gadījumā, apsūdzības netika uzrādītas. Notika kratīšana viņa mājās un birojā, tā ir taisnība, bet pagaidām konkrētu apsūdzību pret viņu nav. Taču prezidents uzskatīja, ka mūsu partneriem nedrīkst būt ne mazāko šaubu par mūsu apņemšanos apkarot korupciju. Tāpēc prezidents pieņēma Jermaka atkāpšanos, un šobrīd tiek lemts, kurš varētu pārņemt šo amatu. Kopumā tas ir garš stāsts. Bet īsumā sakot – jā, tam ir ietekme, bet mums ir bijušas dažādas grūtības arī iepriekš. Ukraiņi ir gudra tauta ar gudriem līderiem pie valsts stūres, un mēs turpinām savu cīņu.
Ko jūs domājat par ASV īpašo sūtni Vitkofu, ņemot vērā nopludināto telefona sarunu atšifrējumus, kuros lasāms, kā viņš pamācījis Putina palīgu Juriju Ušakovu iegūt Trampa simpātijas?
No vienas puses ir normāli gribēt būt vienisprātis ar Donaldu Trampu. Šis ir ļoti sarežģīts miera sarunu process. Stīvens Vitkofs pilda ASV prezidenta Donalda Trampa uzdevumu sekmēt miera sarunas, un viņš dara, ko var. Tāpēc, ja viņš domā, ka miera procesu varētu veicināt Krievijas līderu pamācīšana un padomi, lai tā būtu! Galvenais ir sasniegt mūsu mērķi. Ar vārdu “mēs” es domāju mūs kā starptautisko sabiedrību, kas vēlas panākt mieru. Bet diemžēl stāsts nav par to, kā runāt ar Donaldu Trampu. Tas ir pat mazsvarīgi. Putins ir VDK blēdis, kurš izmanto laika vilcināšanas taktiku, lai izvairītos no sankcijām un iegūtu vairāk laika, lai ražotu ieročus, ar ko terorizēt Ukrainu un Eiropu. Labi, ka Stīvens Vitkofs cenšas palīdzēt, bet diemžēl pagaidām tam nav rezultātu. Un tas nav tāpēc, ka viņš slikti strādātu, bet gan tāpēc, ka nav iespējams pārprogrammēt Kremļa diktatora prātu. Viņa mērķis ir iznīcināt Ukrainas valstiskumu, un punkts!
Vienīgais, ko mēs kā starptautiskā sabiedrība, Labas gribas koalīcijas valstis, varam darīt, ir censties visos iespējamos veidos kaitēt Krievijas ekonomikai, jo viņi karu turpinās tik ilgi, kamēr būs līdzekļi, lai to darītu. Viņiem cilvēku ir pietiekami daudz, un cilvēku dzīvību zaudējumi viņus nesatrauc. Viņi var mierīgi turpināt sūtīt tūkstošiem krievu drošai nāvei kaujas laukā. Taču ekonomiskie resursi ir cits stāsts. Mēs Ukrainā turpināsim graut krievu naftas biznesu, uzbrūkot naftas pārstrādes infrastruktūrai dziļi Krievijas teritorijā. Turpināsim arī izmantot mūsu tālas darbības radiusa ieročus, lai iznīcinātu viņu militāro industriju.Bet tajā pat laikā ir ļoti svarīgi, lai Rietumu pasaule – Eiropas valstis un ASV – turpina savilkt sankciju cilpu ap Krievijas ekonomiku, lai Krievija nevarētu gūt līdzšinējo peļņu no tās energoresursiem. Tas ir vienīgais, kas viņiem ir.
Kādai rīcībai būtu jāseko, ja gadījumā Krievija pateiks “nē” šim nu jau 20 punktu miera līgumam?
Es varu paust tikai savas personīgās vēlmes, un ideālais scenārijs, visticamāk, būtu šāds – Krievija noraida jebkādus Ukrainas un Amerikas piedāvājumus, Baltais nams novērtē situāciju un Donalds Tramps pieņem lēmumu un publiski paziņo, ka ir izmēģināts viss iespējamais, lai vadītu šo miera procesu, taču redzam, ka Krievija ir nelokāma, ka Krievijai miers neinteresē, bet mēs tik un tā gribam izbeigt karu. Krievija nevēlas parakstīt pamiera līgumu, kam sekotu miera līgums, tāpēc mēs, ASV, Ukrainu nodrošināsim ar vēl vairāk ieroču, lai to stiprinātu, lai tā var aizstāvēties un izdarīt vairāk kaitējuma Krievijai. Tā Kremlis sapratīs, ka viņiem ir jāizbeidz karš, jo Rietumi turpinās atbalstīt Ukrainu. Ukraina turpina attīstīt savu aizsardzības industriju, Krievijas ekonomika cieš zaudējumus, visā Krievijā ir degvielas deficīts, neviens nepērk krievu naftu, krievu naftas kuģu flote cieš no sankcijām. Es ceru, ka notiks šādi. Ceru, ka ASV beidzot sapratīs, ka vienīgā valoda, ko saprot Krievija, ir ekonomiskā spēka valoda un Ukrainas militārā spēka valoda. Cerams, ka tieši tādu lēmumu ASV pieņems – vēl vairāk atbalstīt Ukrainu.
