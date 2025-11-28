1925. gada 28. novembrī. Pirms 100 gadiem ap plkst. 22 jūrā pie Daugavgrīvas notika traģisks negadījums, kurā dzīvību zaudēja pieci jūrnieki – izvedot jūrā Norvēģijas tvaikoni "Atle-Jarl", ostas velkonis "Zibens" pēc neveiksmīga manevra pakļuva zem norvēģu tvaikoņa priekšvadņa.
Trieciens ielauza velkoņa bortu un apgāza kuģīti, kas nogrima pāris minūtēs. Sabiedrībai īpaši satraucošu notikumu darīja tas, ka iepriekšējā dienā, 27. novembra pēcpusdienā, Rīgā pie Mellermužas kokzāģētavas Katrīndambja tuvumā bija eksplodējis privātā velkoņa "Romans" tvaika katls. Eksplozijā saraustīja gabalos gan pašu "Romanu", gan kuģa mašīnistu Jirgensonu, bet koku brāķeris Dubanovs no gūtajiem ievainojumiem nomira drīz pēc katastrofas. Kapteinis un stūrmanis tika smagi ievainoti. "Romans", kuru izmantoja baļķu plostu piegādāšanai zāģētavai, pēc sprādziena nogrima. Aculiecinieki apgalvoja, ka viss kuģītis bijis notašķīts asinīm.
"Zibens" skaitījās viens no lielākajiem ostas velkoņiem; būvēts Holandē ap 1915. gadu un Rīgā palicis no vācu okupācijas laikiem. Nelaime bija notikusi, "Zibenim" pietuvojoties straujā gaitā ejošajam norvēģu kuģim, lai uzņemtu loci Luksu. Kā bija teikts Rīgas ostas valdes sēru sludinājumā: "Traģiskā nāvē uz jūras, izpildot savus dienesta pienākumus, šķīrās no mums tv. "Zibens" kapteinis Pēters Legzdiņš, 1. mašīnists Jēkabs Ābols, 2. mašīnists Miķels Krūmiņš, kurinātājs Jānis Amatnieks, muitas uzraugs Reinis Branka." No tiem, kas atradās uz klāja, izglābās vienīgi tikko uzkāpušais locis, kurš pieķērās pie kādas peldošas kastes, un 16 gadus vecais matrozis Laimdots Ininbergs, kam paveicās pieķerties glābšanas riņķim. Abi ledainajā ūdenī pavadīja apmēram 20 minūtes, līdz glābšanas laivā piesteidzās norvēģu jūrnieki. Pārējiem palīdzēt vairs nevarēja.
Uzskatīja, ka pie vainas bijusi tumsa, migla un komandas nogurums, jo "Zibens" tajā dienā bez apstājas darbojās kopš pulksten 7 rītā.
Velkonis nogrima tieši kuģu ceļā, kamdēļ decembrī to ar lielām pūlēm izcēla un nogādāja remontā. "Zibeni" uzskatīja par nelaimīgu, jo 1924. gada pavasarī, cīnoties ar ledus sablīvējumiem pie Rīgas tiltiem, tas jau bija dabūjis sūci un nogrimis Āgenskalna līcī. Tomēr, atkal saremontēts, kuģītis vēl kalpoja arī 30. gados. Tikmēr "Romanu" atzina par neglābjamu. Par tā katastrofas iemeslu minēja nolaidību. Īpašnieks zināja, ka tvaika katlam nepieciešams remonts, taču darbus vairākkārt atlika.
"Rīgas Ziņas", 1925. gada 28. novembrī
Valsts darbinieku biedrības gada svētki notika vakar Amatnieku biedrības telpās. Svētku programma bija ļoti plaša ar augstu māksliniecisku vērtību. Koncerta daļā uzstājās Valsts darbinieku koris Klaustiņa vadībā, Ada Benefeld, Helēna Cink, Pauls Sakss, Ed. Miķelsons un Verners ar izmeklētām dziesmām un iegūdami daudz aplausu. Dramatiskā daļā ar lielām sekmēm uzstājās visu trīs galvaspilsētas lielo teātru Nacionālā, Dailes un Krievu mākslinieki ar viencēlieniem "Amazones", "Amnestija" un "Jubileja". Šiem nopietniem priekšnesumiem sekoja vēl humoristiska "revija" pazīstamā Rudenkova vadībā ar baleta artistiem Nikolajevu un Plevicki. Bagāto programmu noslēdza viesīga sadzīve un balle. Svētkus pagodināja ar savu apmeklējumu arī valsts prezidents J. Čakste un noskatījās visu programmu. Svētku zāle bija pilna valsts darbiniekiem un viesiem.
