Valmieras teātra Mazajā zālē Jura Rijnieka režijā iedzīvināti amerikāņu režisora Ridlija Skota kinoklasikas "Telma un Luīze" (1991) motīvi. Kelijas Kouri scenārijs saņēma "Oskara" balvu 1992. gadā, pēc gandrīz 30 gadiem pārstrādātā veidā kalpojot par grodu karkasu skatuves notikumiem, piepildītiem ar dinamiku, raksturu kaislībām un cilvēku attiecībām. Arī ar poētiski filozofisku vispārinājumu, uz ko norāda izrādes apakšvirsraksts – pasaule manā sirdī.
Valmieriešu iestudējuma teksta autore Dace Vīgante saglabā sižeta ritējumu, raksturu būtību, darbības vietu un lakoniskos dialogos atklāj amerikāņu ceļojuma stāstu pagājušā gadsimta 60.–70. gados par divām impulsīvu motīvu vadītām sievietēm Telmu un Luīzi. Varones, kas sākotnēji plānojušas retrītu kalnu namiņā, negaidīti kļūst par noziedzniecēm, kuras cauri vairākiem ASV štatiem vajā policijas detektīvu brigāde. Viņas pārkāpj likuma formālās robežas, vienlaikus apliecinot brīvības privilēģijas uz patstāvīgu izvēli, arī tad, ja rīkojas nepareizi vai neracionāli. Atšķirībā no "road movie" žanram raksturīgās ģeogrāfiskas pārvietošanās, ceļojums izrādē, īpaši otrajā daļā, līdzinās psiholoģiskas izlaušanās ceļam.
Kouri scenārijs par Telmu un Luīzi ir lielisks ne tikai ar asprātīgām, spraigas darbības piesātinātām konkrētām epizodēm, bet arī ar iespēju no tām izlobīt plašāku vēstījumu par sieviešu līdzvērtīgām tiesībām vispār, par vispārcilvēcisku brīvību ikvienam, arī par rutīnai pakļautās vidējās šķiras vēlmi izlauzties no sistēmas u. c.
Tipi un rāmji
Izrāde izmanto dramaturģijas iespējas savienot konkrēto ar vispārējo, galvenokārt pateicoties meistarīgai stilizācijai laikmeta ilustrācijā. Scenogrāfa Mārtiņa Vilkārša un kostīmu mākslinieces Bertas Vilipsones radītā vide nevairās no hrestomātiskiem un atpazīstamiem detaļu citātiem, kas raksturo attiecīgo vēstures posmu. Atbilstoši laikmetam lieliski iedzīvināta atvērtā telpa, kur aktieri darbojas pie amerikāņu popkultūrai raksturīgām, košās krāsās aplīmētām plakātu sienām. Tāluma perspektīva ar vairākiem samazinātiem rāmējumiem – treileris, bārs, ekrāns, televizors – it kā zīmē paplašinājumu, un uz ekrāniem notiek būtiskais – veikala aplaupīšana, gāzes cisternas sprādziens u. c., ko video mākslinieks Artis Dzērve stilizē melnbaltā TV laikmeta stilā. Ar precīzu gaismas kūļu virzienu maiņām darbojas mākslinieks Oskars Pauliņš, panākot gan atmosfēras kopējo noskaņu katrā ainā, gan aktieru tuvplānu fokusējumu. Arī muzikālais konsultants Emīls Zilberts spēlējas ar popkultūras muzikāliem hitiem, kas bija lipīgi gan toreiz, gan skan arī tagad, simto kā pirmo reizi.
Ceļš kā pārmaiņas
Sākumā redzamā tēlu panorāma atklāj ārējā izskatā un uzvedībā tipiskus personāžus, tīši uzsvērtais stilizētais aktieru spēles veids atšķir viņus no Telmas un Luīzes un ieliek viņas it kā savdabīgā rāmī. Krišjāņa Salmiņa atveidotais amerikāņu policists Maks demonstrē profesionālu eleganci un aroganci, Ģirta Rāviņa atveidotā Derila pirkstus rotā spoži gredzeni, bet seju krāšņo lielākais vīrišķības dārgums – koptas ūsas un vaigubārda. Vispārējiem priekšstatiem par vidusmēra ierēdni izmeklētāju atbilst Tālivalža Lasmaņa centīgais Hals, bet Tomasa Ralfa Ābolkalna vieglprātīgo Džei Dī jāpieņem kā tipisku dēkainu ceļinieku. Iztiekot bez izrādei piesaistīta horeogrāfa, tomēr ar izteiksmīgām deju pozām attiecībās ar Telmu un Luīzi. Aktieris Eduards Johansons nodejo stilizētās kustībās savu Džimiju ar hipijiem raksturīgo matu frizūru.
Ieva Puķe un Elīna Vāne atklāj tēlus pakāpeniskā dinamikā. Nelaimīgā mājsaimniece Telma, kura sākumā maina krāsainus tērpus, cenšoties spogulī ieraudzīt sabiedrības skaistuma standartus, izrādās spējīga aplaupīt veikalu. Pakļāvīgās maigās Telmas drosmes demonstrējumu redzam filmētu, diemžēl bez aktrises iekšējā dramatiskā kāpinājuma tuvplānā. Savukārt Vānes spēlēto finansiāli patstāvīgo pārdevēju Luīzi vada pārvērtību alkas: sākotnēji viņa demonstrē neatkarību – "kur gribu, turp braucu", bet vēlāk viņa piedzīvo iekšēju gatavību mainīties, būt brīvai savās izvēlēs. Patiesi satriecošas ir minūtes, kad Luīze izvelk no atmiņas līdz šim noklusēto pagātnes vardarbības gadījumu, un tā vien šķiet, ka notiek publisks psihoterapijas seanss.
Trāpa netēmējot
Satiekoties ar Aigara Vilima spēlēto Šoferi rūtainā kreklā, abas varones simboliski sašauj falliskās formas kravas automašīnu asa sižeta filmas cienīgā sprādzienā, sadedzinot visas iespējas atgriezties pie bijušās dzīves, un tam seko izcila fināla aina, noslēdzot aktrišu dueta temperamentīgā izpildījuma spēli.
Gan noslēgums, gan žanra uzstādījums dod simpatizējošu signālu abu varoņu virzienā, tomēr līdzās emocionālam lādiņam izrāde interesanti spēlējas ar stilizāciju, ļaujot katram atbilstoši savai gaumei, emociju apetītei, uzskatiem utt. ieraudzīt sev pieņemamo.
Uzziņa
"Telma un Luīze", iestudējums Valmieras teātrī pēc tāda paša nosaukuma filmas motīviem
- Režisors Juris Rijnieks, scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmumāksliniece Berta Vilipsone, gaismumākslinieks Oskars Pauliņš, videomākslinieks Artis Dzērve, skatuvesversijasautore Dace Vīgante, muzikālaiskonsultants Emīls Zilberts.
- Lomās: Elīna Vāne, Ieva Puķe, Ģirts Rāviņš, Eduards Johansons, Tālivaldis Lasmanis, Ilze Pukinska, Tomass Ralfs Ābolkalns, Krišjānis Strods, Krišjānis Salmiņš, Gerda Embure, Aigars Vilims.
- Nākamās izrādes: 27., 28. novembrī.
