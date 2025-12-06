Overcast 7.3 °C
#māksla

Rīga — laikmetīgās mākslas pieturvieta Ziemeļeiropā?

Vita Krauja / Latvijas Avīze
2025. gada 06. decembris, 00:00
Renovācijas gaitā nama Skanstes ielā 22 otrajā stāvā tiks izveidotas studiju telpas vietējo mākslinieku vajadzībām, kā arī atsevišķa zona starptautisko mākslinieku un pētnieku rezidencēm, savukārt pirmajā stāvā atradīsies izstāžu zāles.
Foto: Publicitātes

Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa, atklājot jauno sezonu, kļuvusi par Rīgas pašvaldības patstāvīgu struktūrvienību ar jaunu radošo komandu un virzienmaiņu savā darbībā

Par Rīgas laikmetīgās mākslas telpas (RLMT) direktori izraudzītā mākslas zinātniece, kuratore Daiga Rudzāte sola RLMT jaunu identitāti un stratēģiju. 2026. gada sezonā iecerēta daudzveidīga un starptautiski orientēta izstāžu programma, kas atspoguļos laikmetīgās mākslas nozīmi mūsdienu sabiedrībā – tās spēju rosināt domāšanu, veidot empātiju un radīt telpu sarunai par pasauli, kurā dzīvojam.

Virzienmaiņa RLMT liek aizdomāties par mākslas telpu kopainu Rīgā, kaut saturiski te iekļaujas arī mākslas telpa Dubultu stacijā Jūrmalā. Kas tad ir raksturīgākais tieši mākslas telpām?

Eksistenciālas atšķirības

Pirmais, kas atšķir mākslas telpu no muzejiem, ir fakts, ka mākslas telpas neveido savus krājumus, kaut arī mākslinieki pēc izstādēm mēdz tām uzdāvināt pa kādam savam darbam. Diezgan izplatīti ir hibrīda veidojumi, kur mākslas telpas vienlaikus darbojas arī kā mākslas galerijas, kas nozīmē arī komercijas klātbūtni. Mazie spēlētāji kopainā ir ļoti svarīgi. Tās lielākoties ir dažādu mākslinieku iniciatīvas, kuri veido savas mākslas telpas vai galerijas. Te var minēt jau desmit gadus pastāvošo mākslinieka, kuratora, mūziķa Kaspara Groševa galeriju "427", kas mākslas vidē ir jau labi redzama, vairāk uz mediju mākslu orientēto, Vijas Celmiņas balvai izvirzīto Rasas un Raita Šmitu mediju centru "Riks". Mākslinieku un kuratoru iniciatīvām gan ir raksturīgi ik pa laikam parādīties un arī nozust. Nesen dibināta ir "Daļa laika" Grīziņkalnā, ar interesantām norisēm piesaista "TUR telpa" Tallinas kvartālā. Mākslas telpa "Aminori" Valdemāra ielā pa laikam piedāvā savas telpas arī kultūras žurnālista Andreja Volmāra televīzijas raidījuma "Esi sveicināts, jubilār!" ierakstam. Šādās nelielās mākslas telpās un galerijās var eksperimentēt vairāk, ātrāk nomainīt izstādes, tās ir platforma pavisam jauniem māksliniekiem, kurus vēlāk ievēro un uzaicina, piemēram, izstādei Laikmetīgās mākslas centrā "Kim?" vai Rīgas Laikmetīgās mākslas telpā. Paies gadi, un mazajās mākslas telpās un galerijās atklātie jaunie mākslinieki jau kā nobriedušas personības saņems uzaicinājumu izrādīt savus darbus arī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Tāda ir noteicošā trajektorija, kas uztur veselīgu auru mākslas vidē. Bet novilkt striktu robežu kā lielo, tā mazāko mākslas telpu saturā un uzaicināto mākslinieku lokā nav nemaz tik vienkārši un patiesībā tam nav ne jēgas, ne vajadzības. Jo mākslu nevar salikt pa plauktiņiem. Gandrīz visās mākslas telpās dod vārdu kā jaunajiem laikmetīgās mākslas pārstāvjiem, tā arī klasiķiem. Piemēram, vasarā Jāņa Zuzāna ierīkotajā mākslas centrā "Zuzeum" kopā ar divām slavenām kaimiņvalstu māksliniecēm – pa vienai no Igaunijas un Lietuvas – savus darbus bija izlikusi mūsu leģendārā Maija Tabaka, pēc tam, rudenī, šīs slavenības izstāde "Gleznas" bija aplūkojama mākslas telpā "Ola Foundation" Ķīpsalā.

Prezentējot iecerēto virzienmaiņu RLMT, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina sacīja: "Ko īsti saprotam ar laikmetīgo mākslu? Laikmetīgā māksla izaicina un pārkāpj robežas. Tā cenšas atbildēt uz jautājumu: ko par sevi caur mākslu mēs pateiksim nākotnes cilvēkiem? Un uz dažkārt nicīgo – nu kas tā par mākslu? – mēs kopīgi meklējam atbildi. Laikmetīgās mākslas misija ir sniegt atbildes uz mūsu eksistenciāliem šodienas jautājumiem."

Līdzīgi sevi pozicionē arī "Kim?", kur jau nosaukuma abreviatūra nozīmē: (K) kas (I) ir laikmetīgā (M) māksla? Kā saka kuratore Zane Onckule, "esam ieinteresēti cilvēkos, kas vēlas izaicināt savus priekšstatus par to, kas īsti ir laikmetīgā māksla".

Ir gan viena ļoti būtiska atšķirība starp RLMT un "Kim?" – proti, to juridiskais statuss. Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa ir Rīgas pilsētas īpašums – turklāt vienīgā tāda Rīgā –, savukārt "Kim?" ir bezpeļņas organizācija, kas nozīmē, ka par visu jāgādā pašiem. Nevalstiskais sektors, kurā iekļaujas arī kuratores un mākslas kritiķes Solvitas Kreses vadītais Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, kuram gan nav savu telpu, arī mākslas telpa "Noass" un vēl vairāki citi spēlētāji, Latvijas kultūrvidē ir ļoti izteikts. Visām šīm institūcijām ir līgums ar Kultūras ministriju. Valsts un privātā sektora partnerība ir ļoti būtiska, jo īpaši svarīga tagad, kamēr joprojām nav Laikmetīgās mākslas muzeja un tā misiju daļēji aizpilda arī nevalstiskās organizācijas mākslā.

Atgriežoties pie laikmetīguma

Rīgas Laikmetīgās mākslas telpas sākums meklējams 2008. gadā, kad tā tika dibināta kā Rīgas mākslas telpa. Tās pirmā vadītāja Ieva Kalniņa jau tad lika pamatus tieši laikmetīgās mākslas virzienā, domājot par to, ka Rīgā nepieciešama telpa mākslai ar žanrisku tīrību un skatu starptautiskās atpazīstamības virzienā. Ir pagājuši daudzi gadi, un nu šī telpa tiek dēvēta par Rīgas Laikmetīgās mākslas telpu, kurā Daiga Rudzāte sola ienest jaunu elpu un jaunu spēku. Kas laikmetīgo mākslu atšķir no visas pārējās šodien radītās mākslas, varētu būt veselas diskusijas vērta saruna. Laikmetīgās mākslas telpa solās būt vieta ekspertiem, ekspertīzēm, izcilībām un dot iespēju izteikties arī jaunajiem.

Apzinoties, ka, nezinot un necienot pagātni, nav iespējama nākotne, Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa, sākot ar 2026. gadu, aizsāks jaunu ciklu "Milži", kura izstādes varēs apskatīt Mazajā zālē paralēli notikumiem Lielajā zālē. Daiga Rudzāte stāsta, ka katra no šī cikla izstādēm pievērsīsies kādam ļoti zināmam notikumam, objektam, māksliniekam. Cikla darbi, saprotams, netiks jaunradīti, bet daļa jau atrodas privātās kolekcijās, citi topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja, vēl daļa Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā, kāds varbūt vēl gaida restaurāciju. Ciklu, kas būs veltīts Latvijas laikmetīgās mākslas klasiķiem un viņu mantojumam, atklās Andra Brežes objekta "Aploks" restaurācija. Nākamā gada rudenī būs skatāma arī Sarmītes Māliņas veidotā ekspozīcija "Skatīšanās no malas" – darbs, kas pirmo reizi bija eksponēts izstādē "Latvija – XX gadsimta kūlenis. 1940–1990". Rīgas Fotogrāfijas biennāle pētīs attēla nozīmi digitālajā laikmetā, bet multimediālā grupas izstāde "Emociju pratība", kas būs veltījums ārstei Ilzei Aizsilniecei (1966–2025), pozicionēs mākslu kā spoguli un pašizziņas instrumentu.

Jaunajā Rīgas Laikmetīgās mākslas telpas identitātē dominē dzeltenā krāsa.
Foto: Publicitātes

2026. gadā līdzās Latvijas mākslinieku personālizstādēm un tematiskām grupu ekspozīcijām būs skatāmi arī nozīmīgi starptautiski notikumi. Tā, piemēram, Ginta Gabrāna izstāde "Pārvērtības" pievērsīsies cilvēka un mākslīgā intelekta mijiedarbībai.

Daiga Rudzāte cer, ka RLMT caur ciklu "Milži" kaut nedaudz pildīs to misiju, ko šobrīd īsteno tikai Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, kas piedāvā iespēju ielūkoties mākslas vēsturē.

RLMT iecerēta arī kā vieta zināšanu krustcelēm, konferencēm ar ārzemju viesu piedalīšanos, vieta, kur sarunāties un satikties. Iecerēta arī iziešana pilsētvidē caur atsevišķiem projektiem, lai radītu augstvērtīgas mākslas klātbūtni pilsētvidē un arī Rīga nākotnē varētu kļūt par laikmetīgās mākslas pieturvietu Ziemeļeiropā.

RLMT vīzija līdz 2028. gadam paredz stiprināt sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmiju un citām kultūras institūcijām, attīstīt jauno mākslinieku programmu un veidot plašāku starptautisko sadarbību. Viena no iecerēm – 2026. gadā jaunajiem māksliniekiem un kuratoriem projekti būs jāiesniedz kopā kā viens veselums un uzvarētājiem 2027. gadā notiks izstāde Mazajā zālē.

Paredzēta arī sadarbība ar Laikmetīgās mākslas centru "Kim?", ar kuru jau šobrīd panākta vienošanās, ka 2027. gada martā Rīgā tiks eksponēta Latvijas paviljona izstāde 61. Starptautiskajā Venēcijas mākslas biennālē, ļaujot skatītājiem piedzīvot pasaules līmeņa mākslas notikumu Latvijas galvaspilsētā. Kā sacīja Daiga Rudzāte, tas nebūs izņēmums, bet turpmāk regularitāte.

Nozīmīgu RLMT darbības daļu veidos arī izglītības programmas, lekcijas un diskusijas, kas plānotas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par laikmetīgās mākslas procesiem un stiprinās saikni starp mākslu un skatītāju. Pie jaunās stratēģijas pieder arī starptautiski projekti. Kā pirmā 2026. gadā būs Grieķijas laikmetīgās mākslas izstāde "Vienmēr saule", kuras kuratore Marina Fokidis nesen iecelta par kultūras direktori Grieķijā. Izstāde piedāvās Vidusjūras reģiona skatījumu uz gaismas, klimata un kultūras mijiedarbību.

RLMT ir arī jauna vizuālā identitāte, ko izstrādājis mākslinieks Reinis Dzudzilo, akcentējot skatīšanās un redzēšanas pieredzi kā RLMT darbības metaforu.

Radoša konkurence kā mākslas veicinātāja

Atgriežoties pie RLMT nākotnes vīzijas kontekstā ar tuvākajiem konkurentiem, Daiga Rudzāte teic: "Jā, arī "Kim?" laikmetīgās mākslas centrs ir ļoti spēcīga struktūrvienība, tam ir brīnišķīga izstāžu programma, arī tur tiek rīkoti spēcīgi sarīkojumi. Varbūt savā ziņā esam pat konkurenti, taču, jo vairāk spēcīgu programmu, jo labāk, jo vairāk tas palīdzēs īstenot mūsu kopīgu mērķi – palīdzēt cilvēkiem iemīlēt laikmetīgo mākslu. Varbūt atšķirībā no "Kim?", kā arī, piemēram, no telpu ziņā krietni mazākās "Ola Foundation" ejam plašākā virzienā – mēģinām pieskarties zīmīgiem pagātnes notikumiem. Bez jau iepriekš minētā cikla "Milži" nākotnē plānota Ojāra Pētersona izstāde, arī Vilnim Zāberam veltīta. Mūsu īpašā lieta būs arī lielformāta grupu izstādes, jo mūsu priekšrocība ir ļoti lielā telpa. Mana vīzija ir parādīt gan šodien īpašo, gan iepriekš radīto mākslu, kas savulaik izraisījusi sajūsmu, bet par ko cilvēki jau aizmirsuši. Mēs centīsimies iepazīstināt arī ar pasaules notikumiem un māksliniekiem un veidot visplašāko sadarbību ar citām mākslas institūcijām mūsu valstī."

Kā saka Zane Onckule, "Kim?" Laikmetīgās mākslas centra fokuss ir laikmetīgās mākslas procesu veicināšana, darbs ar māksliniekiem, ilgstošu attiecību būvēšana, kā arī dažādu mērogu starptautiski projekti. 2024. gadā "Kim?" saņēma valdījumā ēku Hanzas ielā 22, kas atrodas pretī Hanzas peronam. Ēkas platība ir desmit reizes lielāka nekā pašreizējās telpas Sporta ielā 2 ar divsimt kvadrātmetriem. Saskaņā ar vienošanos tuvāko gadu laikā "Kim?" jāpiesaista finansējums un ēka jārenovē un jāatver publikai. Šī ēka 19. gs. beigās celta kā graudu un šņabja fabrika, ilgus gadus tur atradās dažādas mācību iestādes, pēdējos desmit gadus tā stāvēja tukša. Ēkai ir divi stāvi un pagrabs, un renovācijas gaitā otrajā tiks izveidotas studiju telpas vietējo mākslinieku vajadzībām, kā arī atsevišķa zona starptautisko mākslinieku un pētnieku rezidencēm, savukārt pirmajā stāvā atradīsies izstāžu zāles.

Kā 2024. gada aprīlī rakstīja portāls "lsm.lv", saskaņā ar iepriekšējo gadu aplēsēm, lai īstenotu ambiciozos plānus, nepieciešami vismaz četri miljoni eiro. Tad arī izskanēja, ka darbus plānots īstenot piecu gadu laikā. Ēkas pārbūves koncepts un plāns izstrādāts kopā ar arhitektu biroju SIA "Vilnis Mičulis" un būvdarbu organizācijas un kvalitātes kontroles uzņēmumu "Pillar Contractor".

Kamēr ēka nav renovēta un apdzīvojama visu gadu, "Kim?" pilnā mērā darbojas telpās Sporta ielā 2 Spīķeros, tomēr ar nolūku aktivizēt nākotnes mājvietu pērnajā vasarā sāka rīkot ikgadējo vasaras izstādi festivālu "Ēdene", kas Hanzas ielas adresē atgriezīsies arī 2026. gadā.

Zane Onckule stāsta, ka "Kim?" ir viena no retajām mākslas telpām Baltijas reģionā, kas aktīvi strādā starptautiski, gan veidojot izstāžu projektus, gan sadarbojoties ar māksliniekiem un kuratoriem, aicinot viņus uz Latviju. Jau astoņus gadus vienreiz gadā viens latviešu mākslinieks tiek sūtīts divu mēnešu rezidencē uz respektablo Ņujorkas rezidenču un studiju centru ISCP un pēc tam šī autora darbi tiek izstādīti "Kim?".

Vasarā Hanzas peronā "Kim?" rīkoja pirmo Laikmetīgās mākslas mesi Latvijā "Riga Contemporary" ar starptautisku dimensiju. Šajā unikālajā pasākumā piedalījās vairāk nekā četrdesmit galerijas no Eiropas, Skandināvijas, Āzijas, Indonēzijas, Japānas, Ķīnas, Amerikas. Tas ir ilggadējs projekts, un jau šobrīd "Kim?" sācis strādāt pie nākamās meses, kas norisināsies 2026. gada jūlija sākumā. "Kim?" piedāvā iegādāties arī mākslinieku darbus, kas ir veids, kā papildus atbalstīt māksliniekus un institūcijas pamatprogrammu, kā arī sniedz pienesumu ēkas renovācijas priekšsagatavošanas pasākumiem.

Aktuālie projekti

Tūlīt, 5. decembrī, "Kim?" atklās starptautiski atzītās latviešu modes dizaineres Sabīnes Skarules izstādi "Nospiedumi" kopā ar fotogrāfi Sāru Bleisu, stilisti Moniku Tatalloviču un Halimas Dārvišas instalācijām (apskatāma līdz 11. janvārim).

Sabīne Skarule ir absolvējusi prestižo Antverpenes Karalisko mākslas akadēmiju Beļģijā, pilnveidojusi profesionālās iemaņas praksē Ņujorkā modes namā "The Row". 2020. gada sākumā viņa saņēma prestižo "H&M" "Design Award 2020" balvu. Skarules modes līnija tika dibināta 2021. gadā. Šobrīd viņa izstrādā jauno kolekciju, kas ar īpašas mākslas un modes instalācijas palīdzību tiks eksponēta Londonas "Selfridges" modes un dizaina lielveikalā. Bet nākamā gada janvāra vidū gaidāms vēl viens interesants notikums – Vijas Celmiņas fonda pirmās stipendijas saņēmējas Ievas Putniņas un mākslinieces Annas Egles kopizstāde.

Uzziņa

Mākslas telpas Rīgā un to statuss

  • Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa – vienīgā Rīgas pašvaldības iestāde.
  • Laikmetīgās mākslas centrs "Kim?" – nevalstiska bezpeļņas organizācija.
  • Mākslas centrs "Zuzeum" – mākslas kolekcionāru un mecenātu Dinas un Jāņa Zuzānu investīcija mākslas infrastruktūrā.
  • Mākslas telpa "Aminori" – izdevniecības "Aminori" mākslas salons.
  • "Ola Foundation" – mājvieta uzņēmēju un mākslas mīļotāju Ilzes un Ulda Pīlēnu izlolotajam atbalstam mākslai.
  • "TUR telpa" Tallinas kvartālā – pašu mākslinieku radīta izstāžu zāle.

