Vai ir viens īstais veids, kā stāstīt par kādas personas dzīvi? Biogrāfiska grāmata? Raksts žurnālā? Luga? Asjas Lācis tēls ir iedzīvojies daudzās formās tam, kā populārā kultūra viņu atceras. Un līdz šim viņas atveids ir visai kritiski būvēts, bieži vien pat skandalozi un emocionāli, it kā Asja Lācis būtu neviļus traumējusi arī visus tos, kurus nekad nav pazinusi, līdz ar to ar savu neviennozīmību aši pieejamos resursos radot kaleidoskopisku iespaidu.
Asja ir dēvēta par režisori, skatuves mākslas teorētiķi, teātra un kultūras darbinieci, Valtera Benjamina iedvesmotāju, viņu raksturojot sekss plus intelekts, dzimusi Svaru zīmē utt. Akcenti katru reizi ir citi. Tikai 2015. gadā zinātniskajā konferencē "Kreisuma ideja kultūrā. Parole – Asja" viņas loma 20. gadsimta domas avangardā pirmo reizi tik plaši Latvijā līdzās Benjaminam un Brehtam tika bezkaislīgi izgaismota kā būtiska.
Šo recenziju gribēju rakstīt kā vēstuli Asjai par to, kā es redzu Ingas Gailes lugu par viņu. Taču, ja Asja pat uz mazmeitas Māras Ķimeles vēstulēm neatbildēja, un tā būtu lieka sevis mānīšana, radot iespaidu, ka es ar Asju esmu bijusi pazīstama. Turklāt Ingas Gailes luga "Sliktā māte" rāda, ka Asju, iespējams, slikti pazina gan tuvinieki, gan varbūt pat viņa pati.
Lugu atver stūrgalvīgās meitenes motīvs: Asja ceļas no mirušajiem burtiski, iznāk no kapa kopā ar nogurušo Benjaminu un nokļūst uz skatuves prožektoru gaismā (uzvelk saulesbrilles), kur ir operatori un ārzemju intervētāja. Ceturtā siena tiek lauzta uzreiz: iestudējums iestudējumā nozīmē, ka iesaistās gan lugas autore Inga (Gaile), gan tās potenciālā kritizētāja Māra (Ķimele), kuras cenšas saprast, iztulkot ārzemju viešņai intervētājai un arī pašai sev Asjas teikto un piedzīvoto. Stūrgalvīgā meitene nav tikai Asja, bet arī jebkura sieviete, kura atsakās aiziet no vardarbīgām attiecībām – lugā ieskanas arī kādas sievietes stāsts, kas Asju satrauc, jo it kā reāli apliecina viņas manifestu par teātri, kas risina sociālas problēmas, un arī viņu pašu mudina būt atklātākai. Tomēr tālāk notikumu gaitu svešā sieviete neiespaido.
Iepazīšanās ar Jūliju Lāci un attiecības ar dieva jēdzienu, došanās uz Orlu un teātris kā sociāla misija, darbs ar bezpajumtniekiem un Dagmāras piedzimšana, sievietes šarma spēks un posts, Asjas laulību krīze un pirmās NKVD briesmas padomju Krievijā, šokolādītes iegāde ceļā uz cietumu un nemainīti autiņi, izsūtījums Kazahstānā un uzticīgā Raiha vēstules – detaļas un idejas, notikumi un maiga stereotipu šķetināšana psiholoģiski savijas vairāku nākamo ainu "porainībā". Termins, kas Asjas un Benjamina iespaidos radies, viņiem ceļojot pa Neapoli, caurauž arī šīs lugas uzbūvi: "Jebkuru privātu izturēšanos un padarīšanu caurauž kopienas dzīves strāvojumi. (..) Kaimiņiene uz īsāku vai ilgāku laiku paņem bērnu pie sava galda, un šādi ģimenes sajaucas attiecībās, kas var līdzināties adoptēšanai." (Latviski tulkojis Igors Šuvajevs.)
Porainība izskaidro ne tikai lugas raksturu, kurā Asjas privātais savijas ar ideālistisko. Porainība arī daļēji izskaidro vienu no zināmākajām apsūdzībām, kas ik pa laikam šeit (un kolektīvajā apziņā) izskan no Asjas meitas puses: kāpēc tu mani bērnībā atstāji vienu vai ar svešiem, kamēr strādāji (un pavadīji laiku ar Benjaminu utt.)? Porainība it visā – no pilsētas līdz dzīvesveidam un attieksmei pret savu bērnu, kā arī tajā, kā tevi redz pēc tam kultūra un arī, piemēram, Inga Gaile: empātiski, bet ar zināmu atsvešinājuma efektu, ko nodrošina brehtiskais koris un tā songi; nopietni, bet ar smīnu, jo Asjai vienmēr velkas līdzi mīlīgais, it kā pīkstošais Benjamins; ideoloģiski – ieliekot Asjai mutē mūsdienu feminismu, lai gan viņa nezināja, ka ir feministe, tik ļoti sevi visu atdodama mākslai un darbam ar to.
Ironiski Gaile lugā tēlo arī pārējos Asjas laika gaitā "sakrātos" dižvīriešus: Brehtu, Lāci, Laicenu un Raihu. Būtībā no šiem tēliem vien varētu izveidot kakofonisku kori un darbināt to lugas vajadzībām, radot pavisam grotesku iespaidu. Taču koris lugā jau ir, un dažreiz tas spēlē būtisku – visu zinošā vēstītāja, sabiedrības, iekšējas balss – lomu, citreiz tā nozīme nav īsti skaidra. Valoda, runa, protams, ir ļoti būtiska šīs lugas sastāvdaļa, tā brīžiem ir pat galvenā varone, piemēram, lugas nozīmīgākajā ceturtajā ainā atsedzot iespējamo Asjas pretrunu noslēpumu: viņa ar pasauli un pat ar meitu runā it kā citā valodā, sapratne nav acīmredzama. Vēl īpatnējāk lugā runā tikai dzejnieks Linards Laicens – ideālistiski ārpasaulīgi, par ko arī saņem nežēlīgu sodu un tiek nogalināts NKVD cietumā.
Luga ir pamatīgas izpētes rezultāts, tāpēc lasītājam jābūt erudītam vai ieinteresētam izlasīt grāmatā iekļautos komentārus par kontekstu. Tiesa, izpētes procesā Benjamina sieva žurnāliste Dora tikusi sajaukta ar viņa māsu psiholoģi Doru, kuras vārdā Berlīnē nosaukts parks. Taču varbūt jāpieņem, ka ikviena sieviete ar karjeru tolaik bija ievērojama un vesela parka vērta…
Lugas konfliktu veido tas, ka radošai sievietei ir grūti būt labai mātei. Varbūt tā ir arī radošās sievietes Ingas Gailes spoguļošanās šajā problēmā. Pasaules literatūrā ir bijušas vairākas mātes, kurām līdzās ierindojas šīs lugas drīzāk modernais (atšķirībā no modernistiskā) lietu pārskatīšanas motīvs: Gorkija "Māte" ir par spēcīgu sievieti, Brehta "Kuražas māte" ir par sievieti, kura kļūdās; Ikstenas "Mātes piens" ir par raupjo, ne vienmēr saprotamo mātes mīlestību. Savukārt "Sliktā māte" ir par sievieti, kuras raksturs radījis ne gluži spoguli, ne auglīgu augsni, bet skats uz abiem fascinē.
