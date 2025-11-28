Šoks tiesu sistēmā: augsta līmeņa tiesnese un palīdze apsūdzētas ilgstošā krāpšanas shēmā

Prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu, kurā par krāpšanu apsūdzēta Rīgas rajona tiesas tiesnese Inese Siliņeviča, tiesneša palīdze un kāda ar tiesu nesaistīta persona, noskaidroja aģentūra LETA.
Prokuratūra aģentūru LETA informēja, ka apsūdzēto personu veikto krāpniecisko darbību rezultātā no Tiesu administrācijas budžeta līdzekļiem izkrāpti 137 371 eiro.
Lietā trīs personas apsūdzētas par krāpšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās lielā apmērā. Turklāt viena persona apsūdzēta arī par to, ka mantkārīgā nolūkā tīši viltoja dokumentus, kas piešķir tiesības, un, apzinoties, ka tie ir viltoti, izmantoja tos, informēja prokuratūra.
Saskaņā ar apsūdzību kāda rajona līmeņa tiesas tiesneša palīdze 2006. gada nogalē piedāvāja kādai citai personai nodibināt fiktīvas darba tiesiskās attiecības ar konkrēto tiesu. Persona, apzinoties, ka nekādi darba pienākumi viņai nebūs jāpilda, ka tiks veikti nodokļu maksājumi par it kā padarīto darbu, piekrita viņas fiktīvai noformēšanai darbā minētajā tiesā, kā arī piekrita tam, ka saņemto darba samaksu viņa nodos tiesneša palīdzei.
Tiesneša palīdze vairākkārt viltoja personas parakstu, lai sagatavotu visus nepieciešamos dokumentus personas pieņemšanai darbā.
Tāpat tiesneša palīdze veica darbības, radot priekštatu par personas nodarbinātību - viltoja parakstus darba līgumu grozījumos, sagatavoja pamatojumus apbalvošanai un piemaksu piešķiršanai, veica darba novērtēšanas veidlapu aizpildi, kā arī viltoja personas parakstus amata aprakstos un Tiesu administrācijas izdotajos rīkojumos, informēja prokuratūra.
Pēc kā tika sagatavotas fiktīvi nodarbinātās personas darba uzskaites tabulas, kas tika iesniegtas Tiesu administrācijā, kur atbildīgā persona, būdama maldināta par personas nodarbinātību, aprēķināja un pārskaitīja fiktīvi nodarbinātajai personai ikmēneša darba algu, atvaļinājuma pabalstus, naudas balvas un piemaksas pie algas uz viņas norādīto bankas kontu, ar kurā ieskaitītajiem naudas līdzekļiem rīkojās tiesneša palīdze.
2008. gadā, mainoties konkrētās tiesas priekšsēdētājiem, jaunā vadītāja, apzinoties, ka iepriekš minētā persona tiesā ir nodarbināta fiktīvi, kopā ar savu palīdzi vienojās un nolēma turpināt veikt krāpnieciskas darbības, pavēstīja prokuratūrā.
Tiesneša palīdze turpināja veikt darbības, radot priekštatu par personas nodarbinātību, savukārt tiesas priekšsēdētāja sniedza nepatiesas ziņas par viņas nodarbinātību, tas ir, saskaņoja un apstiprināja darba laika uzskaites tabulas, kā arī apstiprināja un Tiesu administrācijai nosūtīja ierosinājumus par naudas balvu piešķiršanu, motivācijas piemaksu noteikšanu un piemaksu par papildus darba veikšanu fiktīvi nodarbinātajai personai.