Ilonas Jaukules, kura traģiski gāja bojā iebraucot Daugavā, bēres notiks šodien, 4. decembrī plkst. 14 Rīgas krematorijas Lielajā zālē (Varoņu ielā 3a), sociālajā medijā "Facebook" informē viņas vīrs Renārs. "Atvadīsimies no mīļas mammas, sievas un cilvēka, kurš mūsu dzīvēs ienesa labestību," viņš raksta.
"Ilona mīlēja dzīvi vairāk par visu!" intervijā (publiski pieejamā raksta daļā) medijam TVNET+ saka Renārs Jaukulis, liekot secināt, ka notikušais nav bijusi pašnāvība, bet gan nelaimes gadījums.
Arī vairāki sociālā medija "Facebook" lietotāji pieļauj iespēju, ka notikušais bija nejaušība, jo navigācijas aplikācijas konkrētajā vietā dažkārt liek nogriezties pa labi.
Madara Ansone komentē:
"Cik reizes nav bijis, ka tajā vietā "Waze" vienkārši bļauj: "Griez pa labi!" Smiekli nāca! Šobrīd smiekli nenāk..."
Juta Ozoliņa raksta: "Iespējams, ka navigācija par ātru nodiktēja pagriezienu. Ir ļoti dīvainas navigācijas, kas jau trīs kilometrus iepriekš brīdina par pagriezieniem, bet neuzmanības dēļ var nogriezties ātrāk! Pašiem tā ir sanācis! Mūsdienās tik daudz kur jāpaspēj!"
Biruta Puike Wilson izsaka līdzīgu versiju:
"Varbūt nepareizi saprasts GPS norādījums. Drusciņ par ātru pagriezās..."
Teodors Lazda uzdod jautājumu: "Vāze (navigācijas aplikācija "Waze") varbūt būs vainīga?"
Patiesais rīcības iemesls ir bijuši sarežģījumi privātajā dzīvē, pauž vairāki avoti. Tam nepiekrīt ģimenes tuvinieki. Ilonai klājies labi, viņa iekārtojusi mazu vasarnīcu Iecavā, mīlējusi meitas un savu franču buldogu. Viņa allaž bijusi sakopta, skaista, smaržīga un dievinājusi ziedus, raksta TVNET+.
Bojāgājušās vīrs informējot par bērēm, dalījies ar dzejas rindām:
Tu mūs sildīsi kā eņģelis, raugoties no mākoņu maliņas,
un mīlestība, ko devi, turpinās dzīvot mūsos ik dienu.
Kad saule iespīdēs caur mākoņiem, mēs zināsim — tā esi Tu.
Kad zvaigzne iemirdzēsies nakts mierā, sajutīsim Tavu kluso klātbūtni.
Kad mēness atspīdēs pār zemi, tas būs Tavs maigais skatiens.
Kad sniegpārsla vizulos uz plaukstas, tā mums nodos Tavā dvēselē mītošo skaistumu.
Kad migla pārslīdēs zemu pāri zemei, mēs zināsim — Tu mūs klusi apskauj.
Un tieši tā Tu paliksi — mūžam dzīva mūsu atmiņās un sirdīs.
