Ekonomisti vēsta, ka Latvijā cilvēki par uzkrājumu veidošanu pensijai sāk aizdomāties tikai aptuveni 55 gadu vecumā, kad daudz kas jau ir nokavēts.
Pavisam ir izpētīts, ka apmēram 82% Latvijas iedzīvotāju, kuriem jau šobrīd ir jāsāk krāt pensijai, to nedara. Tas arī esot saprotams, jo cilvēkiem prioritāte ir ģimene un mājoklis un vēl citas lietas.
Tādēļ ekonomisti aicina pēc iespējas ātrāk ķerties pie pensijas kapitāla papildināšanas.
