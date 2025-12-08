Lai varētu būtiski audzēt ražošanas jaudu, uzņēmums "Kinetics Nail Systems" Ādažos ir sācis būvēt jaunu kosmētikas ražotni un biroja ēku, kurā būs moderns Zinātnes un inovāciju attīstības centrs. 

"Mūsu mērķis ir nostiprināties vadošajās želejlaku ražotāju pozīcijās Eiropā," ambīcijas neslēpj uzņēmuma dibinātājs un īpašnieks Andžejs Stenclavs. "Kinetics Nail Systems" produkti ir pieprasīti tālu aiz mūsu valsts un Eiropas robežām – gan Tuvajos Austrumos, gan Āfrikā un Dienvidamerikā. 95% uzņēmuma produkcijas tiek eksportēti uz 43 pasaules valstīm.

Uzņēmuma lielākie izaicinājumi ir saistīti ar drošiem un ilgtspējīgiem materiāliem."Šogad bijām pirmie ražotāji pasaulē, kas nāca klajā ar želejlaku, kuras sastāvā ir biodegradējamas izejvielas. Vēlamies iegūt tikpat augstu kvalitāti no izejvielām, kas nav radītas no naftas produktiem," uzsver "Kinetics Nail Systems" saimnieks.

Sāk ar mākslīgajiem nagiem

Kad 2003. gadā tika izveidots uzņēmums un zīmols "Kinetics Nail Systems", tā radītājs A. Stenclavs pat iedomāties nevarēja, ka kādu dienu tas kļūs par plaukstošu profesionālās nagu kosmētikas nozares uzņēmumu ar milzīgu eksporta potenciālu un vienu no lielākajiem želejlaku ražotājiem Eiropā. 

