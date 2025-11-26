Lietuvas policija meklē valsts sporta aprindās pazīstamu karatē čempionu, 2003. gadā dzimušo Luka Simonenko, pēc tam, kad 23. novembrī Šauļos viņš ar nazi nāvējoši ievainojis Viļņā dzimušu vīrieti, ziņo tv3.lt.
Pēc notikušā Simonenko paslēpās, un Šauļu policija uzsākusi izmeklēšanu par slepkavību, aicinot sabiedrību sniegt informāciju, kas palīdzētu sportistu atrast.
Plašāk tv3.lt.
