Par suņu veselīgu, skaistu un šķirnei atbilstošu izskatu, saprotams, jāgādā vienmēr, taču kādam varbūt īpaši sapost tos gribas svētku laikā, kad zem Ziemassvētku eglītes arī viņus gaida kāda dāvana vai kārums. 

Dekoratīvo šķirņu dzīvniekiem mēdz iesiet virs galvas matos košu lenti, citiem uzliek galvā rūķīšu cepuri – tagad iespēju un ideju mīļdzīvnieku greznumam netrūkst.

Par suņu un kaķu izskatu gādā grūmeri – šis vārds ienācis arī Latvijā un aizgūts no angļu vārda  “to groom” – “kopt”, latviešu valodnieki gan iesaka lietot vārdus “posējs” vai “lolojumdzīvnieku frizieris”.

Suņu un kaķu friziere Madara Metāla Ziemassvētkiem jau sagatavojusies, jo tad savus četrkājainos draugus daudzi saimnieki noteikti vēlēsies redzēt svētku noskaņā. Tad tiek taisītas copes, pītas bizes, sietas lentes, arī uz ausīm mēdz uzlīmēt īpašus kristāliņus... Esot pat speciālas matu krāsas suņiem, jo daži šicū vai Jorkšīras terjeru saimnieki sadomā tiem nokrāsot šķipsnas vai asti kādā košā tonī. Madara gan ar to nenodarbojas, bet zina stāstīt, ka suņu krāsošanas māksla nāk no Ķīnas. Meistare atceras, ka pirms Suņa gada kāda sieviete vēl Vecgada vakarā gribējusi paspēt savu lolojumu skaisti safrizēt.

Darbs kā sirdslieta

+8 foto
Arī suņi un kaķi iet pie friziera
Par suņu veselīgu, skaistu un šķirnei atbilstošu izskatu, saprotams, jāgādā vienmēr, taču kādam varbūt īpaši sapost tos gribas svētku laikā, kad zem Ziemassvētku eglītes arī viņus gaida kāda dāvana vai kārums.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonomentu!
1 / 2
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē