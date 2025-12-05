Overcast 6.2 °C
#izstādes #māksla

Jaudīgā, kodolīgā un saprotamā turku mākslas valoda; Izstāde "Rīgas biržā"

Daina Šulca / Latvijas Avīze
2025. gada 05. decembris, 13:58
2025. gada 05. decembris, 13:58
Aidins Ajans. "Bērnība ir neaizmirstams sapnis", 2012.
Aidins Ajans. "Bērnība ir neaizmirstams sapnis", 2012.
Foto: Mākslas muzeja "Rīgas birža"/Publicitātes

Mākslas muzejā "Rīgas birža" līdz 18. janvārim apskatāma Turcijas mākslas izstāde "Nospiedumi un saknes. Anatolija mūsdienu Turcijas mākslā". Izstāde ir nozīmīgs notikums, jo tik vērienīga Turcijas ekspozīcija Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā vērojama pirmo reizi. Tā uzrunā un iedvesmo ar savu krāsu, stilu un modernismu.

Izstāde savā ziņā ir pārsteigums. Tuvo Austrumu mākslu vairāk esam pieraduši skatīt ornamentālās interpretācijās un kultūrvēsturiski nozīmīgos rakstu, zīmju, kompozīciju un lietu atspoguļojumos, bet izstāde "Nospiedumi un saknes. Anatolija mūsdienu Turcijas mākslā" piedāvā lielformāta glezniecības darbus Eiropas kultūras kontekstā, kas sniedz iespēju ne tikai ieraudzīt Turcijas iespaidīgo mūsdienu mākslu, bet iepazīt arī katra mākslinieka individuālos un atšķirīgos rokrakstus.

Izstādes nosaukumā ietverta ģeogrāfiska vieta Anatolija, šā vārda grieķiskā izcelsme nozīmē "saullēkts". Anatolija ir senākā Turcijas daļa – seno kultūru un civilizāciju šūpulis –, kur satiekas Āzijas un Eiropas kontinenti. Šajā robežšķirtnē atrodas Stambula – lielākā Turcijas pilsēta –, kas līdz 1930. gadam nesa Konstantinopoles vārdu.

Stambula ir vienīgā metropole pasaulē, kas izvietojas divos kontinentos. Viena pilsētas daļa atrodas Eiropā, Trāķijā, otra – Āzijā, Anatolijā, un tās abas šķir Bosfora šaurums. Pirmā izstādes nosaukuma daļa "Nospiedumi un saknes" pauž tās saturisko ietvaru – lai cik laikmetīgi vai globāli ir ekspozīcijā redzamie darbi, to idejiskās un radošās saknes ir meklējamas Turcijā. Tikpat liela nozīme ir nosaukumā ietvertajam Anatolijas reģionam, jo šī ekspozīcija ir stāsts par turku tautas mentalitāti un senajām tradīcijām, kas vizuālās mākslas valodā ieguvušas mūsdienīgu un visā pasaulē saprotamu izteiksmes veidu. Izstāde kārtējo reizi apliecina, ka mākslas valoda ir universāla, un šajā ekspozīcijā tā nolasāma ar aizrautību.

Turcijas un Latvijas kopdarbs

Izstādes kuratore ir Turcijas mākslas eksperte un māksliniece Sireta Ujanika, un tā izveidota ar Turcijas vēstniecības Latvijā atbalstu, kuratorei sadarbojoties ar akadēmiķi un profesoru vizuālajās mākslās Aidinu Ajanu un muzeja "Rīgas birža" vadītājas vietnieci Vitu Birzaku, kuras pārziņā bija izstādes organizēšanas un producēšanas darbs.

Ceļš līdz rezultātam ilga apmēram gadu. Sākotnēji notika diskusija par Turcijas piedāvājumu eksponēt mūsdienu miniatūru glezniecību. Muzejs "Rīgas birža" piedāvāja sniegt plašāku un aptverošāku ieskatu Turcijas mākslā, parādot tās laikmetīgās tendences, attīstību, dominantes un sasniegumus.

"Ja rādām kādas kultūras profesionālo mākslu, vēlamies to darīt vērienīgi," teic Vita Birzaka, "izstādes ekspozīcijā ir redzami 12 atzītu un pazīstamu turku mākslinieku darbi. Viņi visi ir laikabiedri, vairāki studējuši ārzemēs, mākslai pievērsušies 20. gadsimta vidū un sevi pārliecinoši pierādījuši. Tas bija laiks, kad Turcija apzināti skatījās Eiropas virzienā. Veidojot ekspozīciju, izteicām vēlēšanos vairāk redzēt mākslinieces sievietes. Māksliniekus un viņu darbus izvēlējās turku kolēģi. Izstāde ir jaundarbs – speciāli veidots muzejam "Rīgas birža" –, un tā nav ceļojoša."

Krāsās drosmīgā scenogrāfija

Izstādes scenogrāfiju veidoja turku mākslinieki. Zāles perimetra sienas ir izvēlētas Latvijas karoga tumši sarkanajā krāsā, savukārt telpas vidū gleznas ir izstādītas uz starpsienām Turcijas karoga sarkanajā krāsā. Izstādē redzamie mākslas darbi pārsvarā ir spilgtas, krāsainas un iespaidīgas lielformāta gleznas, bet to jaudīgais kolorīts ir tik spēcīgs, ka sarkanais fons tikai palīdz izcelt šo mākslas darbu spilgtumu un enerģiju, un ekspozīcija patiešām izskatās labi. Katram māksliniekam izstādē ir atvēlēta sava, daļēji norobežota vieta, tā raksturojot viņa īpašo rokrakstu un unikalitāti.

Uz izstāžu zāles grīdas kā kopsaucēju mākslas vienotībai un apmeklētāju individuālai interpretācijai par tajā redzamo un sajūtamo muzejs "Rīgas birža" ir izvietojis palielas apļveida uzlīmes ar jautājumiem, kas skatītājus vedina aizdomāties par mākslas darbos attēlotājām tēmām. Jautājumi ir vienkārši, bet dziļi. "Vai senas leģendas tev šķiet aktuālas arī mūsdienās? Kā tu raksturotu savu pilsētu – kā sakārtotu vai haotisku? Kāds būtu tavs stāsts, skatoties uz šiem darbiem? Vai tu labāk atceries notikumus vai sajūtas? Kādu tu iedomājies mierīgu dzīvi?" Jautājumi ir rosinoši, uzvedinoši un veido neredzamu, bet sajūtamu tiltu ceļā uz dziļāku un daudzpusīgāku izpratni par gleznās pausto vēstījumu.

Ekspozīcijas izskaņā, nedaudz ārpus izstādes telpas, ir sarkana siena ar jautājumu "Kuru tradīciju tu vēlētos saglabāt nākotnei?", uz kuras atšķirīgos rokrakstos ir uzrakstītas atšķirīgas atbildes, kas skar arī Latvijas tradīcijas. Sienas saturu veido izstādes apmeklētāji.

Kādas ir turku mūsdienu gleznas?

Kopumā raksturojot, varētu teikt, ka tie ir emocionāli saviļņojoši, simboliski, figurāli, grafiski un ekspresīvi darbi, kas pauž temperamentu, spēku, krāsas un pārliecību. Izstādē apskatāmas gleznas un keramika. Tajos nolasāmās ziņas pārsvarā ir ļoti precīzas un nepārprotamas, bet ir arī darbi, kas izteikti rosina iztēli un fantāziju un nesniedz konkrētas atbildes, taču aktivizē sajūtu atmošanos. Izstādē apvienojas Turcijas senās tradīcijas, valsts dabas krāšņums un cilvēku dzīvesveida attēlojums. Tas ir stāsts par Anatolijas tūkstošiem gadu senās kultūras mantojumu, kas ieguvis pārliecinošu vietu Turcijas mūsdienu mākslā un izteikts laikmetīgā vizuālā valodā, kas nolasāma arī pie mums, Rīgā un Latvijā. Ritms, krāsa, ekspresija, līnija un kompozīcija ir galvenie ekspozīcijā redzamo darbu mākslinieciskie elementi, kas izstādi skatītājam padara aizrautīgu un raisa emocionāli iesaisti ceļā uz tās izzināšanu.

Emociju izvirdums, līnija un ritms

Habipa Aidoģdu akrila gleznas šķiet visjaudīgākās visā izstādē. Tās raksturo ekspresija un neliela krāsu palete – tikai melns, balts un sarkans. Viņa darbi ir emociju un attieksmes gleznojumi, kas pārsteidz ar tajos ielikto enerģiju, pat divu sadursmju konfrontāciju. Brīvas formas krāsu laukumi reizēm pāriet lielā un varenā triepienā, vienmēr saglabājot centra kompozīciju. Habips Aidoģdu savos darbos neaizraujas ar sīkumiem un detaļām. Viņa gleznas atgādina precīzu šāvienu mērķi, kas izraisa emociju izvirdumu. Tās ir abstraktas un ekspresīvas gleznas, kas iemieso lielu enerģijas lādiņu.

Devrims Erbils, "Anatolijas abstrakcijas", 2001.
Devrims Erbils, "Anatolijas abstrakcijas", 2001.
Foto: Mākslas muzeja "Rīgas birža"/Publicitātes

Mierīgākas, bet ne mazāk emocionāli pievelkošas ir Devrima Erbila gleznas. Tās ir grafiskas, intelektuālas un veido prāta labirintu. Gleznās "Poētiskā abstrakcija. Zaļā" un "Ritmiskā abstrakcija 6" ar izteiktām līnijām, tām krustojoties un šķiroties, tiek noteikti un atzīmēti saskarsmes un krustpunkti, veidojot poētiskas un ritmiskas abstrakcijas. Līnija ir Erbila mākslas ierocis. Vairākos viņa darbos Stambulas aina ir radīta ar ļoti smalkām līnijām, fonā izvēloties tikai vienu, divas vai trīs krāsas un dažus atšķirīgus toņu akcentus. Pilsēta ar mošeju apaļajiem kupoliem, ielu režģiem, kokiem un ēkām ir izstrādāta tik filigrāni, ka katras līnijas smalkums ir ieraugāms atsevišķi. Pārsteidz mākslinieka unikālais talants un spēja tik smalki izstrādāt lielformāta gleznas praktiski tikai ar vienu mākslas elementu – līniju, radot tik varenu kopiespaidu. Mākslinieks strādā ar sīkām un smalkām detaļām, no kurām tiek izveidota liela glezna. Tas redzams arī darbā "Anatolijas abstrakcija", kad ainava tiek uzbūvēta no sīkiem ģeometriskas formas gabaliņiem baltā, zaļā un sarkanā krāsā.

Fevzī Karakočs, "Vasaras vētra", 2025.
Fevzī Karakočs, "Vasaras vētra", 2025.
Foto: Mākslas muzeja "Rīgas birža"/Publicitātes

Darbos jūtams ritms un kustība. Fevzī Karakoča gleznās redzam auļojošus zirgus. Vairākos darbos tie skrien vienā taktī un kārtojas vertikālās līnijās, bet citā gleznā tie auļo katrs savā vai pretējos virzienos, aizpildot visu mākslas darba laukumu. Fevzī Karakočs ir uzgleznojis dinamiku un kustību, kur katrs zirgs var meklēt savu vietu gleznā vai pasaulē kopainā. Mākslinieks ir fiksējis kustību un ātrumu, kas attēlots uz koša, krāsām piesātināta fona. Gleznās izceļas auļojošu zirgu silueti, un neviens no šiem dzīvniekiem nav miera stājā.

Alajbejs Karoglu, "Variācijas par aizsargājamo teritoriju", 2025.
Alajbejs Karoglu, "Variācijas par aizsargājamo teritoriju", 2025.
Foto: Mākslas muzeja "Rīgas birža"/Publicitātes

Ar krāsu bagātību sevi piesaka arī Alajbejs Karoglu. Viņš glezno jūru abstraktās ekspresijās, tā izsakot dabas spēku un varenumu saistībā ar cilvēka iekšējo pasauli un viņa vēlmēm. Alajbeja Karoglu gleznās jūra simbolizē vēlēšanos pārkāpt robežas un kļūt brīvam.

Vietējais kolorīts un senās tradīcijas

Aidins Ajans, Resuls Ajtemurs un Šikrana Pekmezdži glezno cilvēkus. To atspoguļojums katra mākslinieka daiļradē ir citāds. Gleznas ir ļoti atšķirīgas gan kompozīcijas, gan stila, gan konkrētas domas ziņā, bet tās visas stāsta par Turcijas cilvēku dzīvi dažādos kontekstos – godinot tradīcijas, strādājot ikdienas fiziskos darbus, atrodoties mājās vai uz ielas. Tie ir stāsti par šodienas ikdienas procesiem un notikumiem Turcijā. Ar dzirksti un dzīvesprieku izceļas Resula Ajtemura darbi, kas paspilgtina tirgus un ielas ainiņas, kur cilvēkus redzam tuvplānā un bieži vien visā augumā. Tās ir vitālas Stambulas ikdienas dzīves gleznas. Personāžos iestrādāts raksturs, attieksme un situācijas, kurās viņi atrodas. Mākslinieks pārsvarā izvēlas dzelteno, sarkano un zaļo krāsu toņus. Viņa attēlotajās pilsētas ainās ieskanas arī skarbāka nots. Mākslinieka ģenialitāte ir spēja uzburt Stambulas dzīvi, gleznojot izteiktus personāžus, kas nes nepārprotamu un patiesu dzīves ziņu.

Resuls Ajtemurs. "Tirgonis", 2017.
Resuls Ajtemurs. "Tirgonis", 2017.
Foto: Mākslas muzeja "Rīgas birža"/Publicitātes

Spēcīgi tradīciju tēma ir iesakņojusies sieviešu mākslinieču keramiķu darbos. Berilas Anilanmertas darbi, kas pēc satura un idejas pretendē uz mazā formāta tēlniecības statusu, atsaucas uz mitoloģiju, reliģiskiem simboliem un tradīcijām. Māksliniece izmanto altāri kā metaforu – uzliek vai ieliek tajā dažādus sadzīves elementus – dzīvnieciņus, trauciņus, un reliģija te iegūst ārēju māksliniecisku formu. Zehras Čobanli kompozīcija "Kafijas kultūra. Kafijas tasi atceras četrdesmit gadus" ir veltīta kafijas baudīšanai, viesmīlībai, pacienāšanai, kas ir sena turku kultūras tradīcija un izsaka kopā būšanu un piederību savai zemei, tautai un ģimenei.

Simbolisms no putna lidojuma

Dziļas domas dažkārt izdodas izteikt ļoti vienkāršā veidā, mākslas darba kompozīcijā iestrādājot tikai vienu vai dažus objektus. Šie darbi ir kā punkts uz "i", un rodas jautājums, kā vēl precīzāk un koncentrētāk varētu izteikt nodomāto.

Jalčina Gekčebaga gleznas ir lakoniskas un simboliskas. Tās ir ģeometriskas kompozīcijas ar skatu no putna lidojuma, atspoguļojot Turcijas ciematu izkārtojumu, un sasaucas ar ainu, ko vērojam pa lidmašīnas logu, tai paceļoties vai nolaižoties. Gleznā "Ražas novākšana pusdienlaikā" redzams labības lauks, kuru sadala ceļi, veidojot krustu, kura centrā aplī ir sasēdušās sievietes un bauda pusdienu maltīti. Šis motīvs ieskanas arī citās mākslinieka gleznās un sasaucās ar Berilas Anilanmertas keramikas darbiem, kas atspoguļo kopējās maltītes nozīmi cilvēku dzīvē.

Hasans Pekmezdži dzīves procesus attēlo lielos nogriežņos. Viņa gleznu tēma ir dzīves ilgums, ritms un jēga. Darbi ir filozofiski, ļoti koncentrēti un simboliski. Laika vērtība ir attēlota pulksteņa tēlā, bet dzīves ceļš ir gleznots kā pakāpieni uz virsotni, lai pēc tam kāptu lejā un atrastos tajā pašā līmenī, kur bija sākums – tikai citā vietā. Vai var būt, ka tie ir divi vienlaicīgi virzieni augšup, kas satiekas vienā punktā, bet tikai starts ir sācies atšķirīgās vietās?

Lietu filozofiju savās gleznās attīsta Temīrs Kērans. Viņš attēlo reālus objektus iedomātās situācijās, kas skatītājam ļauj interpretēt un attīstīt pašam savu versiju. Tās ir radošas gleznas, kurās krāsu un formu mijiedarbība izceļ viena otru, vienlaikus radot gan pulsējošu, gan precīzas ziņas nododošus mākslas darbus.

70 izcili mūsdienu mākslas darbi

Izstāde "Nospiedumi un saknes. Anatolija mūsdienu Turcijas mākslā" ir stāsts par Turcijas vērtībām, kas līdz mums atnācis laikmetīgā vizuālā valodā. Izstāde atklāj Turcijas mākslas jaudīgumu, talantus un oriģinālo, ļoti profesionālo skatījumu uz savu valsti, cilvēkiem un pasauli kopumā, saknes atrodot senā savas tautas un zemes kultūrā.

Ekspozīcijā apskatāmi vairāk nekā 70 izcili 21. gs. turku laikmetīgās mākslas darbi. Daudzi no tiem tapuši šī gada laikā, sniedzot mums iespēju iepazīties ar Turcijas visjaunāko mākslu. Mākslas muzeja vadītāja Daiga Upeniece atzīmē, ka "Rīgas biržas" ēka vēsturiski ir visdažādāko kultūru mijiedarbības centrs un satikšanās vieta, kas ir izcils risinājums šādai izstādei un reflektē Turcijas vēsturi, identitāti un kultūras daudzslāņainību.

