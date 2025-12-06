Domāju, nekļūdīšos apgalvojot, ka vairākums mūsdienu prasmīgo fīdermakšķernieku, spiningotāju, velcētāju un pat mušiņmakšķernieku savas copmaņa gaitas iesāka tieši ar pludiņmakšķeri rokās. 

Tomēr ne katrs pludiņmakšķerēšanas inventārs ir piemērots, lai efektīvi apgūtu copes mākslas pamatus. Galu galā, ir vairāki pludiņmakšķerēšanas inventāra veidi, kas atšķiras ar to lietošanas apstākļiem.

Turklāt neizbēgamas ir pirmās un arī nākamās neveiksmes, dažkārt tās var iesācēju pilnībā atbaidīt no makšķerēšanas. Baidīties nevajag, pat pieredzējušiem copmaņiem ne vienmēr viss izdodas.

Pamata aprīkojums

Iesācēja pludiņmakšķernieka galvenais instruments noteikti būs bezgredzenu makšķere. Jau pieredzējušāku copmaņu inventārā ir vairākas dažāda garuma makšķeres, lai makšķerniekam būtu iespēja copēt vairākās robežās jeb zonās. Iesācējam makšķerniekam vēlamais komplekts ir šāds: īsās makšķeres no trim līdz četriem metriem, pavisam maziem makšķerniekiem – divi un trīs metri. Jau gūstot iemaņas un pirmo lomu, makšķernieki pagarina savu inventāru ar viena metra soli.

Ko tieši un kādā secībā pirkt, atkarīgs no konkrētiem makšķerēšanas apstākļiem un, protams, no maciņa biezuma. Vislabāk makšķerniekam pašam saprast savus mērķus. Zinu dažus jaunos makšķerniekus, kas iegādājas pat septiņus metrus garus modeļus, turklāt garajam kātam ir iespēja noņemt vairākus posmus un lietot sev nepieciešamo. Šādi izvēloties, makšķernieks iegūst vairāk vai mazāk dažādām ķeršanas distancēm atbilstošu aprīkojumu.

