"Mēs uz to gājām, bet neparedzējām, ka tas notiks tik strauji" – neprecīzs citāts no Dzintara Dreiberga filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Filmu skatījos notikumu pieblīvētā nedēļā, un katrs notikums kaut ko izklāja kā uz delnas, kaut ko ievibrēja, par kaut ko no jauna atgādināja.
Pagājušajā nedēļā atzīmējām Latvijas dzimšanas dienu un Brīvības pieminekļa jubileju. Lepojos, ka to būvējis arī mans vectēvs. Lepojos, vērojot Nacionālo bruņoto spēku parādi Daugavmalā, jo ierindās soļoja mana meita. Zinu – viņa ir gatava aizstāvēt Dzimteni un tās neatkarību, un arī to mammu dēlus, kas nekaunās paust, ka viņiem vienalga. Daugavmalā redzēju, ka vidējās un jaunākās paaudzes vīrieši nenoņem cepuri himnas laikā, un kopā ar sievām pat nemēģina apklusināt savus "man vajag, es gribu!" bērnus.
Aizvadītajā nedēļā apmeklēju kripatiņas Latvijas – Cērkstes novadpētniecības grāmatas atvēršanas svētkus, kur sajutu jaunu strāvu – novadnieku vajadzību pēc saliedētības. Piedzīvoju arī pašas režisētu video īsfilmu pirmizrādi, kas it kā rāda vilkačus mežā, bet liek domāt par vilkati sevī. Un vienlaikus, kamēr dziedājām pie Brīvības pieminekļa vai nenoņēmām cepuri himnas laikā, vilkatis 1 un vilkatis 2 asiņainiem purniem dalīja medījumu – Ukrainu un ukraiņus – kā grašus.
Un, visbeidzot, nedēļas pēdējās stundās skatījos "Spēlmaņu nakti", kā vienmēr, uzmanīgi tverot, ko ļaudis no skatuves nevis runās, bet pateiks. Ojārs Rubenis, kurš vienmēr ir no tiem, kas pasaka, nevis runā, šoreiz aicināja neklusēt. Es izvēlējos paklusēt, kad visa Latvija vārījās par vai pret konvenciju (nevis vardarbību). Neklusēšu tagad.
Jau pārdesmit gadus, bet jo īpaši no kovida laika esam tik neatslābstoši rīdīti nievāt un zākāt citādi domājošos, ka paši rīdītāji tagad, tāpat kā filmas "TTT leģendas dzimšana" varoņi, netic savām acīm, ka viņiem tas ir izdevies tik ātri. Tas, kas šobrīd notiek ar cilvēkiem mūsu valstī, atgādina krusta karus, kad kāva un vardarbīgi pakļāva visus, kas nevēlējās pieņemt "vienīgo pareizo" reliģiju. Sava viedokļa uzspiešana vienmēr ir vardarbīga. Ir tikai atsevišķi izņēmumi, kad nedrīkst tolerēt citādi domājošos – ja viņi aicina uz vardarbību pret otru cilvēku, valsti vai nāciju.
Kamēr visi vēl neesam pārvērtušies par vilkačiem un kamēr vilkaču barveži nav sākuši dalīt arī mūsu zemi un mūs – ieilgušā kašķa domāt novārdzināto tautu –, ir pēdējais brīdis mācīties no jauna sarunāties, ieklausīties un sadarboties. Jo cilvēks nav ļauns tikai tāpēc, ka domā citādi. Ļaunums parādās, kad viens otram uzbrūk ar savu patiesību. Kad sākas karš par to, kurš uzmetīs augstāku grebeni un parādīs asākus ilkņus.
Neklusēšu un sacīšu – ir nekrietni un noziedzīgi apsaukāt par slepkavām cilvēkus, kas savulaik atteicās vakcinēties, par homofobiem tos, kas ir par tradicionālu ģimeni, un par kremlistiem-putinistiem cilvēkus, kas konvencijā neredz panaceju pret šo vardarbību. Tikpat nepelnīti, kā savulaik okupanti latviešus apsaukāja par fašistiem. Apsaukāt – tas ir vardarbības paņēmiens. Apsaukātie cilvēki ir tie paši, kas kopā ar ģimenēm dziedāja pie Brīvības pieminekļa, kas saņēma vai pasniedza "Spēlmaņu nakts" balvas, tie paši, kas, turot rokās grāmatu par savu ciematu, līdz sirds dziļumiem lepojās, ka ir piederīgi kripatiņai Latvijas. Tie paši, kas soļoja parādē un vajadzības gadījumā aizstāvēs gan Latviju, gan tautas šķēlējus, kamēr tie, apdullināti vilkaču siekalām, aus kājas nākamajam mītiņam. Un šie cilvēki katrā no pieminētajiem gadījumiem drīkst domāt tā vai citādi.
Kāds šīm pārdomām sakars ar kultūru? Tās provocējusi tieši kultūra: ģimeņu dziedāšana pie Brīvības pieminekļa, nelielas apdzīvotas vietas grāmatas atvēršana, vietējā mēroga video un visai nācijai svarīgas filmas noskatīšanās, un spēlmaņu cilts spēks. Ja prese ir ceturtā vara, tad kultūra – piektā. Domās apkopojot vienā nedēļā pieredzēto, sasparojas ticība, ka tomēr varam saņemties viedokļu kara izbeigšanai. Un varbūt pat drīzāk, nekā rīdītāji to būs gaidījuši.
