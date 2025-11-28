Jau drīz klāt Pirmā advente, kas ievada gada tumšāko laiku un ceļu pretim Ziemassvētkiem, kas bagāts ar daudzveidīgiem noskaņu koncertiem, svētku meistardarbnīcām un citiem pasākumiem.
Šis ir arī laiks, kad atskatīties uz aizvadītajā gadā paveikto tūrismā, tādēļ jau šovakar Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" septiņās nominācijās tiks pasniegtas Kurzemes tūrisma gada balvas "Lielais Jēkabs", bet 12. decembrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā "Gors" – Latgales tūrisma gada balvas, uz kurām deviņās nominācijās pretendēs piecdesmit divi tūrisma uzņēmumi, tostarp pašvaldību pārvaldītie. Savukārt šā gada Zemgales tūrisma balvas sešās nominācijās jau pasniegtas 26. novembrī Dobeles pilī.
Zemgales zelta izcilnieki
"Katru gadu vēlā rudenī rīkojam Zemgales tūrisma konferenci, lai pēc saspringtās tūrisma sezonas satiktos, pārrunātu paveikto un apspriestos, kā uzlabot darbu. Konferences ietvaros trešo reizi reģiona vēsturē notika arī "Zemgales tūrisma Gada balvas 2025" pasniegšanas ceremonija. Šogad balvai pavisam tika pieteikti četrdesmit četri pretendenti, no kuriem žūrija izraudzījās divdesmit sešās nominācijās," pastāstīja Bauskas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Turkupole-Zilpure.
Nominācijā "Zemgales Zelta dukāts 2025" balvu saņem tas apskates objekts, kuru Zemgales apceļotāji interneta balsošanā noteikuši par labāko un interesantāko no Zemgales Tūrisma informācijas centru izvirzītajiem. Šoreiz visvairāk balsu ieguva Rundāles pils ansamblis – izcilākais baroka un rokoko arhitektūras un mākslas piemineklis Latvijā.
Rundāles pils celta no 1736. līdz 1768. gadam kā Kurzemes hercoga Ernsta Johana Bīrona vasaras rezidence pēc arhitekta Frančesko Rastrelli projekta. Apmeklētājiem pieejama Zelta un Baltā zāle, Lielā galerija, tāpat arī hercoga un hercogienes apartamenti, parādes saloni un izstāžu telpas. Pils franču dārzs ir ievērojamākais baroka dārzs Baltijā, par kura rašanos, pārveidi un atjaunošanu visos četros gadalaikos ir uzņemta dokumentālā filma.
Balvu "Zemgales Zelta spilvens" piešķir nakšņošanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri aizvadītajā gadā ievērojami uzlabojuši savu darbību tūrisma pakalpojumu nozarē. Šogad to ieguvis Latvijas Valsts mežu glempings, kas atrodas dabas parkā pie Tērvetes ūdenskrātuves. Te var atpūsties neparastos namiņos pazemē un kokos. "Viesi var izbaudīt gan romantisku atpūtu dabas klusumā, gan ļauties aktīvai atpūtai kopā ar ģimeni un draugiem, bet kaislīgi makšķernieki, iespējams, šeit noķers savu lielāko lomu. Mājiņās ir sagādātas visas ērtības laiskai atpūtai jebkurā gadalaikā. Var iznomāt laivu, SUP dēli vai ūdensvelosipēdu, kā arī doties pastaigā vai izbraucienā ar divriteni," atklāj Inese.
"Zemgales Zelta rokas" ir nominācija, kurā var iekļūt tie tūrisma uzņēmēji, kuri piedāvā dažādas degustācijas un amatniecības pakalpojumus. 2025. gadā balvu par zelta rokām saņēma Audēju māja "Austras raksti" Jelgavā, kur aušanas darbnīca atrodas atjaunotā autentiskā 18./19. gadsimtu mijas koka mājā Dzīvesziņas un arodu sētā. Ikdienā te darbojas tautastērpu darinātāji, uzstādītas deviņas stelles. Izmantojot tikai roku darbu aušanā un izšūšanā, šeit top visu Latvijas novadu tautastērpi un, iepriekš piesakoties, meistari gatavi atklāt sava amata noslēpumus. Pieejamas maizes cepšanas un tautastērpu darināšanas meistarklases, latviskās dzīvesziņas programmas, kā arī senajā sētā iespējams rīkot krustabas, vedības un baudīt tradicionālas maltītes.
"Purvu bridēji" – tā sauc aktīvās atpūtas organizatoru kopu, kura pieredzējušu vides gidu pavadībā rīko pārgājienus purvos ar īpašām kurpēm, kas izkliedē cilvēka pēdu radīto spiedienu uz zemes virsmu, ļaujot pārvarēt staignas vietas un piedzīvot skaistus saullēktus un saulrietus mazskartā dabā starp purva ezeriņiem, lāmām un akačiem. Tieši "Purvu bridēji" šogad ir ieguvuši balvu "Zemgales Zelta atspere" par to, ka ir atvērti visiem interesentiem – gan skolēniem, gan draugu un darbabiedru grupām, gan tiem, kuriem sākumā ir mazliet bail doties purvā. Viņi pielāgo maršrutus katra vēlmēm un spējām, izstrādā arī tematiskus pārgājienus ar dažādiem uzdevumiem, lai radītu visiem kopības sajūtu aizraujošā piedzīvojumā.
Nominācijā "Zelta grauds" šoreiz laurus plūca 18. gadsimta beigās celtā Abgunstes muiža, kurā iekārtota viesnīca un radošuma rezidence mākslai, kultūrai un jaunradei. "Te var apskatīt autentisko muižas vidi, klausīties stāstus un izsekot ēkas atdzimšanas brīnumam. Katru gadu notiek "Abgunstes muižas svētki", bet kopš 2017. gada darbojas atvērtās amatniecības darbnīcas keramiķiem, tekstilmāksliniekiem un kokamatniekiem, kā arī lielākais keramikas ceplis Latvijā. Muižā var baudīt ērtības apartamentos, ekskursijas un brančus, kā arī pasūtīt mielastu svinībām," teic Inese Turkupole-Zilpure, piebilstot, ka muiža ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem un draudzīga mājdzīvniekiem.
Pēdējā balva "Zemgales Zelta karote" tika piešķirta Bauskas restorānam "Mežs Kungs", kas apmeklētājus lutina ar augstas kvalitātes maltītēm, sākot ar izsmalcinātu meža gaļas ēdienu izlasi, un beidzot ar rūpīgi izvēlētu veģetāro ēdienkarti. Restorānā regulāri notiek arī tematiski muzikālie vakari un gastronomijas meistarklases.
Slēpošanas kalni jau gatavojas sezonai
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka meteoroloģiskā ziema Latvijā jau iestājusies 23. novembrī, jo par tās sākšanos uzskata pirmo no vismaz piecām dienām pēc kārtas, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra bijusi zemāka par nulli.
Parasti meteoroloģiskā ziema agrāk iestājas Alūksnes un Vidzemes augstienē, vēlāk – Kurzemes piekrastē, un šis gads nav izņēmums. Tāpēc lielākie Latvijas slēpošanas kalni jau nopietni gatavojas jaunajai ziemas sezonai, lai gan, balstoties uz Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem, nākamajā nedēļā – decembra sākumā – gaisa temperatūra varētu pakāpties pat trīs grādus virs normas un arī turpmākās nedēļas, un ziema kopumā tiek prognozēta siltāka nekā ierasts.
"Turpinām sniega ražošanu trasē "Lielais Golgāts", taču pie tik maziem mīnusiem process ir ilgstošs un prasa lielu neatlaidību. Tomēr rezultāts jau ir redzams. Vēl līdz rītdienai izmantosim katru iespēju sniega kārtas papildināšanai, tad sāksim trases sagatavošanas darbus, lai jau nākamajās brīvdienās (6., 7. decembrī) varētu to atvērt. Par trases darba laiku visus ieinteresētos slēpošanas entuziastus informēsim laikus," sola atpūtas kompleksa "Gaiziņš" vadītājs Jānis Stradiņš.
"Riekstukalnā (netālu no Baldones) esam gatavi ziemas sezonas startam – atliek vien sagaidīt pastāvīgu salu, lai varam ķerties pie sniega ražošanas. Par jaunumiem ziņosim sociālajos tīklos un savā mājaslapā," vēsta ieraksts tajā. Līdzīgu apņemšanos pauduši arī ziemas prieku organizatori Žagarkalnā un Milzkalnā. Tad nu atliek vien drīzumā gaidīt kalnu slēpošanas sezonas atklāšanu un labvēlīgus laikapstākļus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu