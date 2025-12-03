Ar veiksmīgiem pieredzes stāstiem, dibinātāju godināšanu, cienastiem no visas Latvijas un cerībām turpināties, atdzimt kopā ar Kaucmindes muižu Latvijas Lauku sieviešu apvienība (LLSA) pagājušās nedēļas nogalē atzīmēja dibināšanas 25. gadskārtu, kas oficiāli notikusi 2000. gada 28. novembrī.

Sudraba jubilejas svinību organizēšanu bija uzņēmušās apvienības dalībnieces no Bauskas lauku sieviešu kluba "Apvārsnis". Sākotnēji visi svinību pasākumi bijuši iecerēti latviešu namsaimniecēm leģendārajā Kaucmindes muižā, ko pērn iegādājās uzņēmēja Aiva Dreimane-Ozolzīle, uzsākot ēku kompleksa atjaunošanu.

Ne tikai leģendārajā, bet Latvijas mērogā arī arhitektoniski unikālajā pakavveida muižā īpašniece lielākajā pasākumu rīkošanai piemērotā telpā pagaidām varot uzņemt apmēram 70 viesus. Dažas dienas pirms izziņotā pasākuma kluba "Apvārsnis" dāmas konstatējušas, ka atsaucība ir negaidīti liela, svinības apmeklēt vēlas vismaz 170 dalībnieces un viesi, tādēļ jubilejas oficiālā daļa bijusi jāpārceļ uz netālu esošo Saulaines lauksaimniecības tehnikumu. Savukārt saimnieču sarūpētos cienastus, tostarp 25 tortes, kā arī rokdarbu – dalībnieču mājās un uzņēmumos tapušu izstrādājumu – izstāde jāatstāj "saldajā ēdienā" – Kaucmindes muižā, kur visus viesus sagaidīja muižas pagalmā ar īpašu, milzīgā katlā vārītu zupu.

Pirmsākumos – arī mūsu avīze

