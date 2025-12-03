1945. gada 3. decembrī. Pirms 80 gadiem 20. gadsimta 30. gadu nogalē līdzās Rīgas Pulvertornim uzbūvētā Kara muzeja telpās padomju okupācijas vara atvēra Rīgas Nahimova kara jūrskolu – militarizētu mācību iestādi, kurā uzņēma 11–15 gadus vecus zēnus, lielākoties kara bāreņus.
Šāda veida skolas Otrā pasaules kara nogalē atvēra daudzviet PSRS, jo vara saprata, ka no attiecīgi izdresētiem zēniem var iegūt absolūti lojālus topošos virsniekus. Lēmumu par skolas atvēršanu Rīgā jūlijā pieņēma Maskavā un Latvijas PSR varasiestādēm tas bija jāakceptē. Izvietot dažāda līmeņa karaskolas okupētajās Baltijas valstīs, lai veicinātu "jauno teritoriju" padomiskošanu un reizē nostiprinātu represīvo aparātu, pēckara gados bija ierasta prakse. Karaskolas, pat vairākas, iekārtoja, piemēram, arī bijušajā pasta, telegrāfa un Rīgas radiofona mājvietā Aspazijas bulvārī 5, kuru LU rīcībā nodeva tikai 70. gados. Kas tie tādi "nahimovieši", avīze "Cīņa" 1945. gada 8. septembrī skaidroja: "Padomju valdība, tēvišķīgi gādājot par bērniem, kas zaudējuši vecākus Tēvijas karā, nodibināja viņiem bez sauszemes – Suvorova skolām arī Jūras Kara Nahimova skolas. Šādu skolu skaits ar katru dienu pieaug. Aizvien jauni simti un tūkstoši zēnu, kuriem nav nekādu eksistences līdzekļu, nokļūst labos apstākļos, var mācīties, attīstīties, gūt kara jūrnieka speciālista nosaukumu un kļūt par virsnieku. Grūti iedomāties jaunu cilvēku izglītošanai un audzināšanai labvēlīgākus noteikumus par tiem, ko sniedz Nahimova skola. Skolas labi iekārtotas; tās apdveš pilsoņu un Tēvijas kara romantika. Audzēkņiem izsniedz sarkanflotiešu ietērpu; kursantiem paredzētas pārtikas normas ar papildinājumiem un uzlabojumiem atkarībā no audzēkņu vecuma." Vervēšanas kantori 1945. gada vasarā atvēra Pils ielā 4, jo bija vēlams pēc iespējas iesaistīt arī vietējos zēnus.
Padomju karaskolas latviešu jauniešu vidū ne tad, ne vēlāk gan nav bijušas pieprasītas. Konkrētās mācību iestādes personālu uz Rīgu nosūtīja no Vladivostokas.
Savdabīgi, ka militāristi sākotnēji bija nolūkojuši Rīgas pils telpas, taču tas nozīmētu izmest no vietas Valsts vēstures muzeju, kas acīmredzot šķita par daudz pat Latvijas PSR un Rīgas padomju vietvarai. Kara muzeju Rīgas Nahimova kara jūrskola izmantoja gan kā mācību telpu, gan kā dzīvojamās kazarmas un ēdnīcu. Iestādi slēdza 1953. gada rudenī, kad tās audzēkņus pārcēla uz Ļeņingradu (Sanktpēterburgu). Zināms, ka piecos izlaidumos to absolvēja 398 jaunieši.
"Laukstrādnieks", 1925. gada 3. decembrī
Latgales ābolu eksports. Latgalē šogad stipri attīstījies ābolu eksports. Izved galvenām kārtām uz Vāciju, kur šogad ābolu raža ļoti maza. Līdz šim no Latgales uz Vāciju izvesti ap 100 vagonu jeb 610.000 pudu ābolu. Āboli izvesti pirms eksportaugļu kontroles ievešanas bez iesaiņojuma, vienkārši sabērti vagonos, jo tādā veidā ievestiem āboliem Vācijā pastāv ļoti zema ievedmuita. Tagad Latgales ābolu eksportieri lūguši eksportaugļu kontroli izvest iesaiņojumā vēl 25 vagonus (ap 150.00 pudu) ābolu.
