Ukrainas armijas bataljonam "Flash", kas specializējas dronu jomā, pievienojusies brīvprātīgā no Latvijas — Heidena, informē Ukrainas Ārzemju rekrutēšanas centrs sociālajā medijā "X".
"Esmu Heidena, es piedzimu Latvijā, bet 18 gadu vecumā pārcēlos uz Apvienoto Karalisti. Tur es nodzīvoju apmēram 11 gadus. Tagad es esmu nākusi šurp uz Ukrainu," ar sevi iepazīstina latviete.
Vismaz trīs gadus viņa ļoti cieši sekojusi kara gaitai. Tad uzgājusi rekrutēšanas mājaslapu, izpētījusi to un sūtījusi savu pieteikumu.
"Tiku vaicāta par savu motivāciju. Man bija jāsakārto savas lietas Lielbritānijā un jābrauc šurp. Es teiktu, ka starp interviju un manu ierašanos Ukrainā bija apmēram trīs četras nedēļas," Heidena stāsta par savu pieteikšanos.
Viņai bijis darbs valsts administrācijā. Pieteikuma intervijā sieviete uzsvēra, ka varētu nebūt gana spēcīga fiziski, taču armijai var noderēt viņai piemītošās prāta spējas. "Armija varētu izmantot manas smadzenes cik vien daudz tā vēlētos. Domāju, ka valodu prasmes ir mana lielākā priekšrocība," saka latviete.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.