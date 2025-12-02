Latvijā ziema beidzot kļuvusi pietiekami stabila, lai atvērtu pirmās trases. Vidzemes augstienē, Madonas pusē, darbību sākusi “Smeceres Sila” bāze, kur daudzi slēpotāji pirmo sniegu gaidījuši ar patiesu nepacietību, vēsta 360TV Ziņas.
Madonā jau sagatavoti pieci kilometri dabīgā un mākslīgā sniega, un sporta bāzes vadītājs Gunārs Ikaunieks norāda, ka izveidotais mākslīgā sniega aplis turēsies līdz pat pavasarim. Lai gan dabīgā sniega kārta vēl ir plāna, trases ir izmantojamas, un sportisti no Latvijas un Lietuvas ieradušies kuplā skaitā. Slēpotāji atzīst, ka sākumā sniegs prasa uzmanību, taču braukšana ir pilnīgi droša, ja inventārs sakopts un tehnika pielāgota apstākļiem.
Pieaug arī profesionālā sporta aktivitāte. Treneri stāsta, ka jaunieši masveidā interesējas par distanču slēpošanu un biatlonu. Daudziem pieaugušajiem gan joprojām atmiņā palikušas nepatīkamas skolēnu gadu pieredzes, taču inventārs un trases sen vairs nav tādas kā agrāk. Mūsdienu aprīkojums ir daudz pieejamāks un komfortablāks, un iesācējiem ieteicams sākt ar kvalitatīvi sagatavotām slēpēm un instruktora atbalstu.
Ne tikai distanču slēpošana, bet arī kalnu sporti sāk savu sezonu. Ērgļos atvērta pirmā kalnu trase “Briežkalns”, kur pirmie braucēji emocijas raksturo kā “smaidus līdz ausīm”.
Kompleksa īpašnieks Andris Stradiņš uzsver, ka trase atvērta netipiski agri – jau novembrī –, pateicoties aukstajām naktīm un sablietētajai sniega kārtai. Ērgļos sagatavotas arī mācību un kameršļūkšanas zonas, bet galvenā trase tiks pabeigta tuvāko stundu laikā. Ziemas sporta sezona Latvijā ir sākusies pilnā sparā, un trases gaida slēpotājus no visas valsts.
