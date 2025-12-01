Gada noslēdzošajos mēnešos - novembrī un decembrī - iemaksu apjoms pensiju trešajā līmenī pieaug par vairāk nekā 40%, informē "Luminor Bank" pārstāvji.
"Luminor Bank" aktīvu pārvaldīšanas un pensiju uzņēmumu vadītājs Atis Krūmiņš norāda, ka, tuvojoties gada noslēgumam, iedzīvotāji arvien aktīvāk pārskata savus finanšu paradumus un domā par ilgtermiņa drošību. Viņš skaidro, ka gada noslēdzošajos mēnešos tradicionāli iemaksu apjoms būtiski pieaug - par vairāk nekā 40% -, un tas saistīts ar iespēju nākamajā gadā saņemt lielāku iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu.
No šī gada IIN likme ir paaugstināta līdz 25,5%, kas nozīmē arī lielāku iespējamo atmaksu par veiktajām iemaksām nekā līdz šim. "Luminor Bank" novēro, ka šis aspekts ir viens no stabilajiem motivācijas faktoriem iedzīvotājiem aktivizēties tieši gada izskaņā. Gada beigas bieži kļūst par brīdi, kad iemaksu apjoms strauji pieaug.
Nodokli iespējams atgūt par summu, kas nepārsniedz 10% no bruto darba algas un nav vairāk kā 4000 eiro (summējot ar iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, ja tādas tiek veiktas).
"Luminor Bank" dati rāda, ka vidējā iemaksu summa, ko veic pensiju trešā līmeņa dalībnieki, ir 65 eiro mēnesī.
Krūmiņš norāda, ka gada nogale vienmēr atgādina par ilgtermiņa finanšu disciplīnas nozīmi. Cilvēki izvērtē ne tikai savu šī gada budžetu, bet arī to, kādi būs nākamie soļi, un bieži vien nonāk pie secinājuma, ka pat neliels papildu ieguldījums var ievērojami uzlabot finanšu drošību nākotnē.
"Luminor Bank" dati rāda, ka pensiju trešā līmeņa dalībnieku skaits turpina pakāpeniski palielināties. Arī Latvijas Bankas dati liecina par izaugsmi - iemaksu apjoms gada laikā pieaudzis par 22% un pirmajā pusgadā sasniedza 72 miljonus eiro.
Aptauja
Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu