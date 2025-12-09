Šogad reģistrēti jau 50 leptospirozes gadījumi, tostarp trīs – ar letālu iznākumu, vēsta Slimību profilakses un kontroles centra statistika. Salīdzinājumam iepriekšējos gados bijuši vidēji četri saslimušie gadā. Kā izvairīties no inficēšanās ar šo grauzēju pārnēsāto slimību?

Izraisa baktērija

Leptospiroze ir zoonoze jeb akūta infekcijas slimība, kas tiek pārnesta no dzīvniekiem uz cilvēkiem. Saslimšanu izraisa Leptospira interrogans sugas baktērijas, kas ārējā vidē var saglabāties nedēļām vai pat mēnešiem, īpaši mitrā un vēsā laikā, taču tās ir jutīgas pret izžūšanu un augstu temperatūru. Inficētie dzīvnieki izdala leptospiras ar urīnu. Urīnam nokļūstot augsnē, ūdenī, baktērijas tur var saglabāties nedēļām, pat mēnešiem ilgi. Leptospirozi pārnēsā dažādi dzīvnieki, īpaši peļveidīgie grauzēji, slimo arī mājdzīvnieki – cūkas, liellopi, zirgi un suņi. Cilvēka organismā baktērijas var iekļūt caur acu, deguna un mutes gļotādu, kā arī caur sīkiem ādas bojājumiem, kontaktējoties ar grauzēju un citu dzīvnieku piesārņotu ūdeni, augsni, priekšmetiem. Risks inficēties ar leptospirozi palielinās aukstajā gada laikā, kad peles un žurkas meklē pajumti cilvēku mājokļos un lauksaimniecības telpās.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē