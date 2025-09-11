Literāta, aktiera, režisora Gusta Ābeles jauniešu romāns "Pasaulē mīļākais klusums" jau iemantojis lasītāju labvēlību un kritiķu atzinību, tiekot nominēts "Latvijas Literatūras gada balvai 2024" (LALIGABA) kā "Spilgtākā debija". "Autora jaunība un darbā ieliktā paša pieredze un novērojumi sniedz absolūtu autentiskuma izjūtu," rakstīja LALIGABA žūrijas locekle Madara Eversone. Nupat izdots tā turpinājums – "Pasaulē mīļākais troksnis". Bet 11. septembrī, šo darbu simbioze autora režijā iestudējumā “Klusums un troksnis” piedzīvos pirmizrādi Nacionālajā teātrī.
Gusts Ābele domu klāsta gariem, poētiskiem teikumiem un ir apveltīts ar apskaužamu erudīciju, intuīciju un prāta skaidrību. Pēc sarunas šķiet – ar mūsu jauniešiem viss ir vairāk nekā labi.
Neraugoties uz tavu bezkaunīgi jauno vecumu, savos 20 gados esi paveicis daudz. "Pasaulē mīļāko klusumu" jaunieši aktīvi lasa. Nupat izdots arī "Pasaulē mīļākais troksnis". Pēc šo darbu motīviem top izrāde. Kā atšķiras abas grāmatas?
G. Ābele: Pirmo rakstīju absolūti bez pretenzijām, ka to kāds lasīs vai publicēs. Tā bija dienasgrāmata, kas pārtapa literārā darbā, jo iztēle nesa uz priekšu, un es to ar visu ko apaudzēju. No dienasgrāmatas formāta palikuši datumi, stāstījums pirmajā personā, pašrefleksijas. Grāmatas izdošana notika negaidīti, to sākumā lasīja tikai draugi. Ar dzejnieces Ingas Pizānes starpniecību romāns nonāca Jāņa Rozes apgāda redakcijā un sekoja ilgs rediģēšanas process. Pēc publicēšanas saņēmu piedāvājumu iestudēt izrādi Nacionālajā teātrī, toreiz vēl mācījos Latvijas Kultūras akadēmijas pirmajā kursā. Kopīgi izspriedām, ka ne velti "Pasaulē mīļāko klusumu" bieži apzīmē ar vārdu "garstāsts", lai gan, domāju, tas ir drīzāk neliels romāns – izlasāms vienā vakarā. Pilnmetrāžas izrādei varētu būt par īsu. Manī jau brieda ideja par grāmatas turpinājumu, un teātra piedāvājums pasteidzināja idejas īstenošanu. Abas grāmatas viena otru papildina. Otrajā darbojas tie paši personāži, taču par viņiem vēstu trešajā personā. Ir arī tematiskas atšķirības. Pirmā ir par mīlestības ilūziju sabrukumu, bet otrajā sabrūk ilūzija par kopienas izjūtu, draudzību, komūnu. Savstarpējo attiecību kaislības kūsā arī otrajā daļā, bet par svarīgu apstākli kļūst tas, ka galvenie varoņi ievācas vienā dzīvoklī. Redzam, kā kopdzīve viņus ietekmē.
Kā tu raksturotu grāmatas aktualitāti?
Grāmata izrādījās aktuāla, pat tika nominēta Latvijas Literatūras gada balvai. Man tas bija liels pārsteigums, jo sākotnēji pat nebiju iecerējis grāmatu publicēt. Viena no veiksmes atslēgām droši vien ir autentisks stāsts, diezgan godīgs paaudzes tvērums ar visiem pazīstamām emocijām un reālijām. Tās pat nav saistītas tik daudz ar konkrētu laiku kā ar pieaugšanu kā tādu. Turklāt izrādes un grāmatas jauniešiem ir tāda neiestaigāta taka. Kam īsti rakstīt jauniešu literatūru? Jauns cilvēks visbiežāk nebūs tik daudz praktizējies, lai viņa darbs būtu izdošanai gana kvalitatīvs. Reizē viņš to varētu uzrakstīt daudz autentiskāk nekā nobriedis autors, kurš jau zaudējis piekļuvi "jaunības failam". Teātrī jūtams, ka iestudēt izrādes jauniešiem un bērniem... nav tas, ko visi režisori tiektos darīt.
Kādēļ tā?
Katrs jau grib iestudēt to, kas viņam ir svarīgs. Šaubos, ka nobriedušam režisoram būtu aktuāli runāt par attiecībām jaunībā. Bet kad tas īsti ir aktuāli? Posms, kad lasīju jauniešu romānus, bija ļoti īss – četrpadsmit gadu vecumā – un varbūt tikai vienu gadu. Bērnībā apmeklēju bērnu izrādes, kam sekoja tukšais posms, kas varbūt arī ir tas, kurā ir šis žanriskais iztrūkums. Bet jau trīspadsmit četrpadsmit gadu vecumā apmeklēju pieaugušajiem domātas izrādes bez jebkādām problēmām. Par ko īsti jārunā jauniešu "saturā"? Man liekas, ka īpaši teātrī ir liels risks infantilizēt paaudzi, nevis runāt ar un par viņiem nepastarpināti. Vismaz skolās, kurās mācījos (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), manas grāmatas iekļautas obligātajā literatūrā, šādi jaunieši ar tām iepazīstas. Atsauksmes gan vairāk saņemu no cilvēkiem, kuri nav grāmatas varoņu vienaudži, bet teic, ka, piemēram, jauniešu uzdzīvē kopš 90. gadiem nekas nav mainījies vai ka caur tām var padomāt par saviem bērniem. Kaut kādā ziņā šis stāsts attiecas uz visiem, lai gan galvenie varoņi ir pusaudži.
Savos darbos tu runā par šodienas jaunietim aktuālo mazās kopienas nozīmi, īpaši pieminot varbūt 2000. gados dzimušos. Arī par pašu attiecību – romantisku, platonisku – plūstošo dabu, daudznozīmību, dažādajiem formātiem.
Nu, to, ka attiecības visos veidos ir plūstošākas, es nevaru noliegt. Bet, rakstot otro grāmatu, daudz atduros pret to, ka patiesībā... manu romānu kontekstā kopiena nav tik ļoti saistīta ar identitāti kā ar kopīgām interesēm. Komūna, par ko runāju, ir iedvesmota ne tikai no manu draugu dzīvokļiem, bet pat lielākā mērā no teātra studijas "Kāpnes", kur kādreiz ar draugiem veidojām izrādes. Draugu kopas veidojas kopīgu interešu dēļ, tas man liekas likumsakarīgi, un es neticu, ka tā nav bijis agrāk. Turklāt maniem varoņiem ir stereotipiska izpratne par attiecībām. Visu laiku gaisā vīd "mūža mīlestības" jēdziens vai arī, ka esat lemti viens otram. Kaut kas šāds. No otras puses, viņi to apzināti lauž. Parādās tāds apzīmējums kā "īpašais draugs". Un kas tad viņš īsti ir? Tā nevēlēšanās piekārt attiecībām birkas, apzīmogot – tas gan ir, jā.