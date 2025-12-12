Nedēļas nogalē, 13. un 14. decembrī, Valmieras teātra Apaļajā zālē pirmizrādi svinēs Latvijas laikmetīgās dejas 30 gadu vēstures stāsts "Pavedieni". Izrādes autori ir horeogrāfi Alise Madara Bokaldere un Džeisons Duprī, kuri skatītājiem veidos "dzīvu pieminekli – ne nostalģisku un nekustīgu, bet dinamisku un elpojošu mūsu kopīgās vēstures iemiesojumu. Austs no pēdējo 30 gadu laikmetīgās dejas pavedieniem, darbs svin to, kas bijis, kur esam tagad un to, kas vēl tikai nāks."
"Kultūrzīmes" uzrunāja vienu no dzīvē un dejā savijušamies autoru pāra – Latvijas laikmetīgās dejas horeogrāfi, dejotāju Alisi Madaru Bokalderi. Viņas darbs "Manu acu tulkojums" tika nominēts "Dejas balvai 2017–2018", un izrāde ar apvienību "The Biofilm Sisters" ieguva 2020. gada Igaunijas Teātra balvas nomināciju. Līdz šim Alise sadarbojusies ar dažādiem Latvijas un ārvalstu māksliniekiem un kultūras iestādēm – to vidū ir horeogrāfs Horhe Kresis (Spānija), cirka režisors Džeisons Duprī (Lielbritānija), teātra māja "Kanuti Gildi SAAL" (Igaunija), cirka skola "National Centre for Circus Arts" (Lielbritānija), performanču kompānija "The Biofilm Sisters" (Igaunija), cirka kompānija "Big Wolf Company" (Igaunija). Pasniedzot "Dejas balvu 2023–2024", Alise Madara Bokaldere ieguva Laikmetīgās dejas dejotājas titulu. Savukārt par labāko laikmetīgās dejas iestudējumu tika atzīta mākslinieku apvienības "Art For Rainy Days" laikmetīgās dejas un cirka izrāde "How A Spiral Works" ("Kā darbojas spirāle") – unikāla gaisa akrobātikas, karāšanās matos un laikmetīgās dejas sintēze –, kuras horeogrāfe ir Alise Madara Bokaldere.
Kā atradāt savu ceļu horeogrāfijā?
A. M. Bokaldere: Skatoties atpakaļ, bērnībā tas bija vien liels dejotprieks, kas tikai ar laiku kļuva par mērķtiecīgu ceļu. Dejot sāku pavisam maziņa, liekas, trīs gadu vecumā. Dejoju dažādās grupās – gan tautas dejas, gan baletu, gan modernās dejas –, līdz atradu deju studiju "Ritms", kur mani iepazīstināja ar laikmetīgo deju. Toreiz kopā ar mūsu pasniedzējiem, Kultūras akadēmijas absolventiem, veidojām arī dejas izrādes un caur studijas pieredzi arvien vairāk uz deju sāku skatīties kā uz potenciālu darba virzienu. Tad uzreiz pēc vidusskolas aizgāju uz kādu no Olgas Žitluhinas veidotajām studentu laikmetīgās dejas izrādēm un kļuvu pārliecināta, ka šis ir tieši tas, ko gribu darīt. Pieteicos akadēmijā, un, paldies Dievam, tajā pašā gadā mani arī paņēma kursā, jo man nebija kāda cita plāna. Kopš LKA absolvēšanas strādāju gan dejas, gan cirka mākslas nozarē un turpinu izglītoties, tiesa, līdz šim akadēmiskā izglītība iegūta vien Latvijā, bet smelties informāciju un iedvesmu braucu uz visdažādākajām meistarklasēm un darbnīcām.
Tagad Valmieras rezidencē esat iestudējusi izrādi par Latvijas laikmetīgās dejas 30 gadu ilgo vēsturi, tāpēc liekas būtiski pieminēt, ka arī jums pašai gadu ir teju tikpat…
Jā, man ir 28 gadi. Esmu Latvijas laikmetīgās dejas 5. paaudze, jo mans kurss Olgas Žitluhinas vadībā LKA tika uzņemts piekto reizi. Tagad mācās jau visjaunākā – 7. paaudze.
Kā aizsākās aizrautība darboties cirkā?
Akadēmijā viens no mūsu viespasniedzējiem Horhe Kresis kļuva par mentoru, arī pēc absolvēšanas turpināju viņam lūgt padomus par dažādiem dejas industrijas jautājumiem. Tā reiz pajautāju, vai top tāda izrāde, par kuru viņš būtu priecīgs, ja es atbrauktu un vienkārši paskatītos tās tapšanas procesu. Līdz tam biju pārsvarā strādājusi tikai Latvijā, sapratu, ka gribētu paplašināt savu priekšstatu par to, kā veidot deju, ko īsti nozīmē veidot dejas izrādes. Tā nokļuvu Londonā, kur mentors izrādi veidoja kopā ar cirka skolas studentiem, un divas nedēļas to novēroju. Tā tieši Anglijā pamazām tiku teju vai ievilkta cirkā, turklāt izrādes tapšanas gaitā iepazinu arī režisoru Džeisonu Duprī, kurš ar laiku kļuva par manu tuvāko radošo sabiedroto un vīru. Vēlāk, atgriežoties mājās, iepazinu arī Baltijas cirka māksliniekus. Tiesa, ļoti ilgu laiku cirka arēnā sevi uzskatīju par dejotāju, bet nu jau jūtos arī kā cirka māksliniece.
Šogad Latvijas Dejas informācijas centrs rīkoja divas "Sildošās rezidences". Viena no jau izvēlētajām horeogrāfēm bija laikmetīgās dejas aizsācēja Latvijā – Olga Žitluhina, bet jūs piedalījāties konkursā. Kā radās ideja "Pavedieniem"?
Dejas 30 gadu vēsture bija ietverta jau konkursa piedāvājuma nolikumā, bet kopā ar vīru radījām domu par tērpu izmantošanu izrādē. Tiesa, veidojot izrādes, mums gan ierasti rodas vairākas idejas, bet aiz priekškara paliek tās, kuras īstenot nav pareizais laiks vai tās vēl nav izkristalizējušās tā, lai būtu vērts dzīties pēc tām. Apģērba izmantošana un vēl viens no izrādes pamatelementiem, kuru skatītāji atklās vien izrādē, jau kādu laiku mums virmoja zemapziņā, un tad, kad parādījās iespēja rezidencei, izlasījām nolikumu un sapratām, ka idejas varam ļoti skaisti apvienot, gluži vai visi elementi kopā saklikšķējās.