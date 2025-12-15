Lēmumu par nama iegādi Zemgales prospektā pieņēmām bez ilgas prātošanas, saka saimniece un viena no uzņēmuma “Prospekts” īpašniecēm Vija Cīrule. Apsvēruši naudas iespējas, ķērušies pie darba, un divos gados trīsstāvu ēka bija atjaunota. Mājā atrodas īres dzīvokļi, biroji, divas zāles sarīkojumiem un arī kafejnīca, kur cep gardas smalkmaizītes un citus našķus.

Droši vien Jelgavā vai katra ēka, kas izdzīvojusi Otrā pasaules kara kaujās 1944. gadā, uzskatāma par vērtīgu, jo apmēram 90% apbūves tolaik gāja bojā. 20. gadsimta sākumā celtais 38 dzīvokļu īres nams palicis neskarts, lai gan daudzas apkārtnes ēkas tika sagrautas, turklāt netālu atrodas dzelzceļa stacija – kara laikā iznīcināšanai īpaši pakļauts objekts. “Man ir foto pēc bombardēšanas, kur visapkārt redzama postaža, bet šis nams stāv neskarts,” stāsta Vija Cīrule.

Jaunā vara pret daļēji cietušajām būvēm, kuras vēl varēja atjaunot, izturējusies, kā jau okupanti, – bez cieņas pret senajām vērtībām un nojaukusi tās pilnībā. Vairāki nami tika iznīcināti mākslas filmas par Staļingradas kauju uzņemšanas laikā.

