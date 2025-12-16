Mobilo sakaru uzņēmums "Latvijas Mobilais telefons" ir uzsācis jaunu biznesa virzienu – izstrādājis un sācis piedāvāt tirgū mobilo datu moduļus. 

Mobilo datu modulis ir neliela ierīce, kas nodrošina jebkādu sensoru savienojumu ar mobilo sakaru tīklu. Šādu sensoru ir ļoti daudz, un tos izmanto gandrīz visās dzīves jomās. Pilsētās esošie sensori – kameras, mikrofoni, atmosfēras spiediena vai gaisa sastāva monitorēšanas iekārtas, atrašanās vietas noteikšanas un pozicionēšanas iekārtas, jebkuru sistēmu stāvokļa diagnostikas monitori un daudz kas vēl cits – visbiežāk var izmantot Wi-Fi vai "Bluetooth" savienojumu datu pārraidei, taču ko darīt visiem tiem sensoriem, kas neatrodas vis pilsētās, bet gan mežos, lauksaimniecības platībās, okeānos un jūrās vai kalnos? Šajos gadījumos iekārtas ražotājs visbiežāk pats ķeras pie savienojuma izstrādes ar mobilo tīklu. Taču mobilo datu savienojamība parasti ir viena no sarežģītākajām un izmaksu ziņā ietilpīgākajām funkcijām iekārtu izstrādē. Tādēļ LMT radītais modulis ir iespēja jaunuzņēmumiem, ražotājiem, sensoru izstrādātājiem un IoT ierīču radītājiem koncentrēties uz savas ierīces pamatrisinājumu un vienkārši ietvert LMT moduli kā komponenti galaproduktā, saīsinot produkta izstrādes laiku par mēnešiem, ja ne gadiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē