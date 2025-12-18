Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) saņēmusi vēl vienu Latvijas datortīklu aprīkojuma ražotāja SIA "Mikrotīkls" ziedojumu viena miljona eiro apmērā.
Līdz ar to uzņēmuma kopējais atbalsts šajā gadā sasniedzis divus miljonus eiro, kas ir lielākais viena ziedotāja atbalsts gada laikā universitātes vēsturē, informē augstskola. Kopš 2016. gada "Mikrotīkls" RTU ir ziedojis 6,79 miljonus eiro, kļūstot par nozīmīgāko universitātes atbalstītāju.
Tāda paša apjoma ziedojumu uzņēmums šogad ir veicis arī Latvijas Universitātei.
"Mikrotīkla" sniegtais atbalsts ļauj RTU stiprināt pētniecības infrastruktūru un studentu praktiskās apmācības iespējas, uzsver augstskola. Uzņēmuma ziedojums izmantots laboratoriju aprīkojuma papildināšanai, tostarp iegādājoties mikrocietības mēriekārtu, kas tiek izmantota materiālu pētniecībā. RTU norāda, ka jaunā iekārta ļauj veikt pētījumus atbilstoši starptautiskajiem standartiem un paplašina studentu praktiskās iemaņas.
Jaunās iekārtas mērīšanas metodika prezentēta arī Starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas tehniskajai komisijai. Paredzēts, ka tā varētu tikt izmantota 2026. gada Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs, lai mazinātu negodīgas slieču apstrādes riskus. Vienlaikus RTU pētnieki ar iekārtu veic pētījumus, precizējot virsmas kvalitātes prasības starptautiskajā cietības mērīšanas standartā.
"Mikrotīkls", kas darbojas ar zīmolu "MikroTik", pagājušajā gadā strādāja ar 326,68 miljonu eiro apgrozījumu, uzņēmuma peļņa bija 97,747 miljoni eiro. "MikroTik" pieder Arnim Riekstiņam un Džonam Tallijam.
