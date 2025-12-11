1935. gada 11. decembrī. Pirms 90 gadiem Latvijas Universitātes padomes sēdē formulēja noteikumus, kādi studentu organizācijām jāievēro, ja tās vēlētos izmantot tā paša gada rudenī svinīgi atklāto LU galveno sarīkojumu zāli – Lielo aulu.
Proti, augstskolai nozīmīgo vietu atļāva lietot "tikai sarīkojumiem, kas domāti zinātnes vai mākslas veicināšanai". Lielā aula tapa 1929. gadā uzsāktās LU ēkas un tās pagrabu pārbūves un pamatu stiprināšanas gaitā, jo cara laikos būvētais Politehnikums vairs neatbilda jaunlaiku prasībām un augušajam fakultāšu un studentu skaitam. Pēc arhitekta Ernesta Štālberga projekta sešos gados uz ēkas pagalma rēķina izbūvēja studentu garderobi, ēdnīcu un ķērās pie aulas. Pārbūvi LU veica par saviem līdzekļiem. Lielo aulu iesvētīja un atklāja 1935. gada 28. septembrī, saskaņojot brīdi ar LU pastāvēšanas 16. gadskārtas svētkiem. Tad ceremonijā piedalījās Valsts prezidents Alberts Kviesis un Ministru prezidents, faktiskais noteicējs valstī Kārlis Ulmanis, kā arī vēl citi valdības ministri un LU vadība.
Primāri zāli paredzēja svinīgu augstskolas pasākumu un dažādu koncertu rīkošanai, vēloties mūzikas dzīves aktivizēšanu ne tikai studentu aprindās, bet arī plašākā lokā. Zāles ietilpība ir ap 700 klausītāju, un toreiz plašiem koncertiem piemērotu telpu Latvijas galvaspilsētā nemaz nebija daudz. Prese lepojās, ka Lielās aulas krēslu apvilkšanai pirmo reizi Latvijā lietots īpašs, no zirgu astriem austs mēbeļu audums, kādu lietojot arī lepnajā transatlantiskās satiksmes pasažieru lainerī "Normandia". LU gadījumā audumu izgatavoja Rīgas tūka (filca) fabrikā.
Pirmo plašāko publisko pasākumu jaunajā zālē sarīkoja tā paša gada 15. decembrī. Tas bija LU Prezidiju konventa rīkots simfoniskā orķestra un kora koncerts, no kura visus ienākumus paredzēja ieskaitīt LU ērģeļu fondā.
Latvijas apstākļiem arī ideja par ērģelēm ārpus baznīcas šķita neparasta.
"Daudzi vēl šodien lielā nesaprašanā, kāpēc taisni ērģeles mūsu universitātes zālē? Esot taču ļoti dārgs instruments, turklāt lietojams vienīgi baznīcas mūzikas atskaņojumam. Diemžēl ērģeļu mūzika pie mums vēl stipri pasveša. Tie nedaudzie cienītāji, kas apmeklē mūsu ērģeļu koncertus, pazūd lielajā ļaužu burzmā," žurnālā "Universitas" 1935. gada decembrī rakstīja jaunais komponists un vēlāk populārais rakstnieks Marģeris Zariņš. 1937. gadā Lielā aula ērģeles tomēr ieguva, un šobrīd tās ir trešās lielākās Latvijā. LU svinību zāles lietošanas nosacījumus gadu gaitā gan vairs tik strikti neievēroja, un padomju okupācijas periodā tur rīkotas pat sporta sacensības.
"Jaunākās Ziņas", 1925. gada 11. decembrī
Naudas izvilināšana no iedzīvotājiem pieņēmusi dažādiem paņēmieniem tik plašus apmērus, ka pret šo nebūšanu administratīvais departaments jau vairākkārt griezies atklātībā ar norādījumiem. Tagad administratīvais departaments atkal norāda uz sekošo: firma "Tres" izplata savādu loterijai līdzīgu pirkšanas-pārdošanas prospektu 1, kurā katru pircēju uzskata par firmas pārstāvi un piedāvā par katriem Ls 2,25 pāru zābaku pēc izvēles, ja kartiņas pircējs bez tam vēl pārdod 4 kartiņas par to pašu cenu utt. Administratīvais departaments, atrazdams minētā firmas rīcībā krāpšanu, devis rīkojumu vainīgos nodot tiesai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu