Pie secinājuma "Viss dzīvē notiek līdzsvarā" nesen nonākusi rakstniece Inga Grencberga. Kamēr personīgajā dzīvē viņa piedzīvo posmu pēc laulības izjukšanas, radošajā jomā nozīmīgi notikumi seko cits citam, vēsta izdevums "Privātā Dzīve".
Pirms pāris nedēļām kļuva zināms, ka izjuka režisora Dž. Dž. Džilindžera un viņa sestās sievas Ingas Grencbergas laulība. Režisors šo faktu apstiprināja, taču pati rakstniece tobrīd no komentāriem atturējās. Aizvadītajā nedēļā
Grencbergas kalendārā bija ieplānoti vairāki grāmatu atklāšanas pasākumi, tomēr viņa tajos nepiedalījās.
Grencberga atklāja: "Visu nedēļu vajadzēja atteikt uzaicinājumus." Viņa uzsvēra, ka tam nav bijis sakara ar personīgās dzīves notikumiem — rakstnieci piemeklējusi gripa, kas likusi palikt mājās.
Šis periods Grencbergas dzīvē ir emocionāli piesātināts. Pavisam nesen angļu valodā klajā nācis viņas debijas romāns "Sestā sieva", un, kā atzīst pati autore, laiks šim notikumam šķiet īpaši simbolisks.
"Es pat nezinu, vai vispār būtu iespējams precīzāks mirklis," saka Grencberga.
Turklāt pagājušajā nedēļā paziņots, ka Grencbergas trešais, vēl neizdotais romāns "Selīna, kā tev klājas?" izdevniecības "Zvaigzne ABC" manuskriptu konkursā ieguvis trešo vietu.
Plašāk iespējams izlasīt žurnālā "Privātā Dzīve".
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu