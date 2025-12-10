Light rain 7.1 °C
Guna, Judīte
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
#izstādes

Ingrīdas Burānes kultūras iespaidi: Pavedienu mezgli

Ingrīda Burāne / Latvijas Avīze
2025. gada 10. decembris, 13:58
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 10. decembris, 13:58
Tautas mākslas nezūdošās vērtības Liepājas muzejā.
Foto: No LMA Informācijas centra krājuma

Mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne stāsta par novembrī piedzīvotajiem kultūras iespaidiem.

Divas dienas Liepājā izrādījās par īsu, lai apskatītu, iepazītu, pārdomātu visu, ko biju cerējusi, plānojusi veikt. Taču pagūtais atklājās tik savērpti, savīti, viens ar otru saistīti kā austa blīva vadmala, kas krietni silda un grezno. Tāpat kā aust rīts, kas dod iespēju saredzēt neredzēto, kas nāk ar jaunām atziņām un sapņiem, kuri arī silda un grezno.

Tāpēc šoreiz, iesākot piekto sadarbības gadu ar "Latvijas Avīzes" pielikumu "Kultūrzīmes" (pirmais mēneša skatījums – 2021. gada 3. novembrī), tik vien mazi pieskārieni redzētajam, fragmentu atlūzas no pārdomātā un asociāciju viļņojumi par vienojošo, dominējošo, saprotamo Latvijas vēsturē un šodienā. Bet var teikt arī tā, ka visi mirkļi sasējās kā mezgli simtu pavedienos, kā savienojumi atšķirīgās mākslas formās, izteiksmes līdzekļos, materiālos, desmitgadēs, likteņos, personībās.

Blaumaņa laikmeta saplūsmes

Liepājas teātra pirmizrādes "Trīs bēres un divas kāzas" (laikmeta traģikomēdijas režisors Mārtiņš Eihe) programmiņā "Bēru un kāzu dziesmu grāmata" (to veidojis izrādes scenogrāfs Māris Ruskulis) rakstniece Laila Burāne atklāj savas sarunas ar Blaumani: "Citādi laiki un citādi tikumi – /Ak – un tomēr vecveco tik redzam... /Tie paši kailumi, tie paši plikumi: /Lupatas mainās, ar kurām tos sedzam." Šīs Rūdolfa Blaumaņa dzejas rindas mani pavadīja darbā pie lugas "Trīs bēres un divas kāzas". Tajās izlasīju vienu no saviem virsuzdevumiem un galvenajiem jautājumiem, remiksējot autora pirms vairāk nekā simt gadiem rakstītās noveles un ļaujot viņa tēliem saskarties ar šodienas pasauli, satiekoties diviem laikiem, ieklausīties, kā skan šīs sadursmes atbalsis."

Rūdolfa Blaumaņa laiks un redzējums, Lailas Burānes lugā un Mārtiņa Eihes izrādē uzdotie jautājumi bija klātesoši arī Liepājas muzejā (direktore – Dace Kārkla). Tas sagaidīja grezni posts Pirmās adventes noskaņās un ar četrām pārsteidzoši ietekmīgām, saviļņojošām un perfekti sagatavotām mākslas darbu ekspozīcijām. Ciparnīcas rādītāji tikšķēja pārāk ātri, lai katru kopskatu tvertu atkārtoti un katru detaļu, interesējošu sīkumu, tekstu daudznozīmību nolasītu pilnībā, sasietu tos redzējuma mezglus, kas veda no pagātnes un tagadnes ar paredzējumu, atziņu, pieteikumu nākamībai.

Atkārtoti izstaigāju muzeja pagrabstāvu, kurā iekārtota plaša, ārkārtīgi vērtīga ekspozīcija – "Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs". Jā, zem senajām velvēm un aplodām galva vietām jāpieliec, bet tā klājas, jo etnogrāfisko, autentisko priekšmetu skaistums un funkcionalitāte aizved uz Blaumaņa ļaužu ikdienu un ļauj iepazīt visus tautas mākslas atzarus. Ekspozīcija loģiski kārtota atbilstoši senās sētas principiem un nozīmīgākajiem dzīves, darba pinumiem ar 10 mezgliem – Pirts, Klēts, Rija, No aitas līdz audumam, Godi, Bēres, Kristības, Kāzas, Podniecība, Smēde. Galvu pateicībā noliecu arī daudzveidīgo priekšmetu vācējam, saglabātājam, Liepājas muzeja vadītājam, gleznotājam Jānim Sudmalim (1887–1984) un sarežģītās etnogrāfisko priekšmetu kolekcijas sakārtotājam, scenogrāfijas izveidotājam, Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram Kristiānam Brektem.

Tā senatnes Rucavas, Nīcas, Bārtas zemnieku, amatnieku prasmes savienojās ar Jaņa Rozentāla un Štiglica Centrālās tehniskās zīmēšanas skolas audzēkņa Jāņa Sudmaļa darbu vienībā ar laikmetīgās mākslas spilgta autora Kristiāna Brektes iecerēm, mākām, sirdsgudrību. Māksla palīdz iepazīt, satikt, sajust tautas dziļākos domu, jūtu slāņus. Mūsu vēsturi un šodienu, arodu prasmes un pārlaicīgo, nezūdošo.

Laikmetu dzīslojumi mākslā

Imants Murovskis. "Pašportrets".
Foto: No LMA Informācijas centra krājuma

Ekspozīcija, kuru noteikti vēlējos redzēt, "Aizmirst un atcerēties" (10. oktobris–30. novembris) deva jaunu skatījumu uz tēva un dēla – tēlnieka Imanta Murovska un grafiķa, arī Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Jāņa Murovska radošo darbu. Kuratore Inga Bunkše un izstādes scenogrāfijas veidotāja Ineta Berkmane (divas telpas, katra vienam autoram, bet saglabājot iekšēju saistību, vienotību), veicot padziļinātu materiālu izpēti, ir atšķīrušas, var teikt, nezināmu lappusi Latvijas 20. gadsimta otrās puses mākslā. Protams, daļu darbu biju redzējusi, Kārļa Zemdegas diplomandu pazinu pat personiski, bet nekad nebiju apjautusi, cik nežēlīgs un traģisks bija talantīgās personības dzīves kopums, mezglojums. Tikai divi fakti: Liepājā dzimušais, vidusskolas noslēdzošās klases audzēknis Imants 1943. gadā tiek iesaukts vācu armijā, pēc tam filtrācijas nometne Habarovskas novadā (1946–1950) un... Lielākā daļa mākslinieka tēlniecības objektu (kapara kalums, alumīnija lējums, tērauds, metāla griezums u. c.) realitātē nav apskatāmi, to atrašanās vieta nav zināma. Mezglu raksts, kas vēl lasāms, tulkojams, atdzīvināms.

Kuratores Ingas Bunkšes tekstiem, raksturojot izstādes ietilpību un abus māksliniekus, kā arī Imantam Murovskim (1925–2001) veltīto faktu kārtojumam ar komentāriem "Laiktelpa" (samērojot mākslinieka dzīves datus ar norisēm pasaules vēsturē, mākslā) – visiem šiem vēstījumiem ir nezūdoša vērtība padomju okupācijas mākslas apguvē. Nopietno izstādi būs iespēja redzēt, abu mākslinieku suģestējošo veikumu iepazīt arī nākamajā gadā, Bauskas muzejā. Ceru to atkārtoti apgūt, lai nostiprinātu dzīslojumus, kurus prātā un sirdī atstāja formu jauninājumi.

Anitas Paegles mākslinieciskā "Kaķīša dzimšanas diena"

Trešā ekspozīcija, kurā kavējos ar prieku, bija mazajā zālē redzamā grafiķes Anitas Paegles radošā daudzveidība izstādē "Kaķīša dzimšanas diena" (7. novembris–2026. gada 22. februāris). Lai nemulsina vārdi "mazā zāle", jo izstāde ir bagāta un ļoti blīva kā eksponātu (grāmatas, skices, akvareļa gleznojumi, pastmarkas, aploksnes, Latvijas Bankas monētas u. c.), tā mākslinieciskās tēlainības un izpildījuma virtuozitātes ziņā. 

Fragments no Anitas Paegles darbu ekspozīcijas.
Foto: No LMA Informācijas centra krājuma

Ar Anitas Paegles mākslu nav jāiepazīstina, jo viņas filigrāno rokrakstu zina un atpazīst visu paaudžu lasītāji, skatītāji. Gan tie, kuri senākos gados abonējuši žurnālus "Zīlīte" un "Ezis", gan tie, kuri šobrīd nebeidz priecāties par murrājošā drauga gaitām Ineses Zanderes grāmatā "Kaķa vijole". Figūru, izteiksmes, kustības, kažoka krāsainību, apmatojuma detaļas māksliniece studējusi, iepazinusi pilnībā, un šī pilnības klātesamība valdzina, atraisa iztēli, dod jaunas zināšanas. Ar vijīgajiem mājdzīvniekiem Anita bijusi saistīta aizvien. Kādā no savām daudzajām intervijām māksliniece teikusi: "Bērnībā, dienās, kad nācās uz mājām doties pa tumšajām ielām, vienīgie, kas man palīdzēja pārvarēt bailes, bija uz ielas sastaptie kaķi. Viņi deva drošības sajūtu, ka viss ir kārtībā." Ar Anitas darbarīkiem (dažus no tiem var redzēt Liepājas muzeja ekspozīcijā) arī viss ir kārtībā. Tie klausa mākslinieces rokai: pilsētas ainavas, ēku studijas ar precīzām vēsturiskām detaļām, notikumi Rundāles pilī, kaķenītes Martiņas piedzīvojumu uzbūrumi... Viss iemūžinātais vairāk nekā 30 Anitas Paegles ilustrētajās grāmatās liek tās pārlapot atkārtoti un atkārtoti. Cik atbildīgi māksliniece veido savu redzējumu par rakstnieku vēstījumiem, liecina fakts, ka vienas grāmatas mākslinieciskais veidols top apmēram divu gadu laikā. Ceru, ka izdosies vēlreiz iedziļināties izstādē, jo īpašu nozīmību "Kaķīša dzimšanas dienas" svinībās deva pēkšņā atjauta, ka Liepājas muzeja ekspozīcija savā veidā noslēdz apjomīgo piecu gadu programmu "Latviešu grāmatai 500".

Laura Dzērve – pamatīgums visās nozīmēs

Par īstu, saviļņojošu atklājumu Liepājas muzejā kļuva mākslinieces Lauras Dzērves multimediālā tekstilmākslas izstāde "Tēvzemei un dzīvībai" (28. novembris–2026. gada 22. februāris). Ieviļņojos par tēmas (sievietes iekšējā pasaule, demogrāfija, alkoholisms, pamestās mājas u. c.) redzējuma skaudrumu, mākslas darbu ietilpīgumu (visdažādākajās nozīmēs, kaut vai patērētā laika ziņā, darinot smalkos izšuvumus), rokdarbu seno prasmju savienojumu ar mūsdienīgām izteiksmes formām. Pamatīgums visās nozīmēs – spodršuvumos, krustdūrienos, izvilkumos, objektos, digitālā drukā, it visā, ko redzēju, sajutu, atklāju. Arī mākslinieces saistošajos komentāros par savu ideju īstenojumiem.

Laura Dzērve. "Tēvzemei un dzīvībai". 2025, tekstila aplikācija, 140 x 140 cm. Māksliniece teic: "Mēs vienmēr esam tiekušies pēc brīvības, bet vai protam dzīvot brīvā valstī? Vai, baudot šo brīvību, spējam izvēlēties atbildīgi?"
Foto: No LMA Informācijas centra krājuma

Laura Dzērve (dz. 1995) gaismas un krāsas ieraudzīja Pāvilostā, taču ikdiena vairāk saistījusies ar Liepāju, gan mācoties Liepājas Mākslas un dizaina vidusskolā, gan strādājot tajā par pedagoģi. Maģistra grādu ieguvusi Latvijas Mākslas akadēmijā Tekstilmākslas nodaļā, amata prasmes papildinājusi Falmutas Universitātē Anglijā, strādājusi arī ar konceptuālās mākslas projektiem.

Laura Dzērve. "Klusais izsalkums". 2025, autortehnika, 40 x 26 cm.
Laura Dzērve. "Klusais izsalkums". 2025, autortehnika, 40 x 26 cm.
Foto: No LMA Informācijas centra krājuma

Pie katra no Lauras darbiem domu viļņi aizvēlās un savijās ar citās muzeja telpās redzamo, ar Latvijas mākslas kontekstu, vakardienu un rītdienu. Plašāk par darbiem var atrast ierakstus sociālajos tīklos – Lauras teicamajās video sesijās un Latvija Radio sižetā "Sabiedrības ēnas puses smalkos izšuvumos" ("www.lsm.lv", 25. novembris).

Nav prāta darbs vārdos ietilpināt visus pieredzējumus paradoksos (grezns vainags ar adatainu iekšpusi), tehnikās, materiālos, tikai minēšu divas atziņas, kuras izgaismojās no Lauras uzšķīlumiem. Nebiju sapratusi, ka mūsu garšīgajai, veselīgajai un visādi citādi derīgajai rupjmaizes šķēlei ir teju Latvijas kontūra. Un pie tekstila aplikācijas "Tēvzemei un dzīvībai" iedomājos – vai 4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, baltos galdautus klājam tik savam priekam vai tiešām Tēvzemes dzīvībai?

Māksliniece teic: "Ienākot svešām vērtībām, mēs zaudējam to, kas mūs reiz baroja. Starp pilniem veikaliem un tukšām sirdīm šis varbūt ir pēdējais garīguma kumoss."

Vēlreiz par raksta sākumā minētās izrādes programmiņu. Tās noslēgumā režisora Mārtiņa Eihes atbilde uz jautājumu – kāda ir viņa lūgšana? "Mīļo Dieviņ, dod man spēku nodzīvot vēl vienu dienu, /Dod man spēku nodzīvot to godam, /Dod man spēku nodzīvot to mīlot."

Nešaubos, ka šis ir gana labs vēlējums mums katram kā Ziemassvētkus gaidot, tā jaunajā – 2026. – gadā ieejot.

