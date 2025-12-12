ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien žurnālistiem paziņoja, ka sarunās par Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanu esot bijis panākts ievērojams progress, taču Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska attieksme esot bremzējusi vienošanās virzību.
Tramps uzsvēra, ka Vašingtona ir gatava atbalstīt Ukrainu drošības vienošanās ietvaros, kas vērsta uz kara izbeigšanu, tomēr viņš pauda neapmierinātību ar to, cik lēni notiek sarunas.
"Es uzskatīju, ka mēs esam ļoti tuvu tam, lai panāktu vienošanos ar Krieviju. Es uzskatīju, ka mēs esam ļoti tuvu tam, lai panāktu vienošanos ar Ukrainu,”
sacīja Tramps, piebilstot, ka vienošanās projekts esot saņēmis labu vērtējumu no ukraiņu amatpersonām — izņemot pašu Zelenski.
Baltais nams papildināja, ka prezidents ir
"ļoti neapmierināts ar abām šī kara pusēm".
Preses sekretāre Kerolaina Levita norādīja, ka Trampam "vairs nav vajadzīgas sarunas, viņam vajadzīga rīcība".
Tikmēr Zelenskis iepriekš iesniedzis Vašingtonai jaunāko miera plāna redakciju, kas izstrādāta pēc konsultācijām ar Ukrainas nozīmīgākajiem Eiropas partneriem. Viņš uzsvēra, ka 20 punktu dokuments ir pamats ceļam uz kara izbeigšanu.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
