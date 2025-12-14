Laikā, kad kultūrai, tāpat kā citām nozarēm, jāsamazina izdevumi aizsardzības finansējuma palielināšanas vārdā, svarīgi ir diskutēt par kultūras lomu sabiedrībā – kā budžeta ierobežojumu apstākļos nodrošināt kultūras un mākslas norišu daudzveidību, lai tās sasniegtu visdažādākos Latvijas iedzīvotājus? Kam jābūt kultūras pakalpojumu grozā? Kas šo grozu veido, un kā tam jātiek finansētam?
Arī šie jautājumi bija centrā diskusijai, kas novembrī norisinājās Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) konferenču sērijas "Kultūras Krustpunkti XIX" plenārsēdē "Kultūras pakalpojumu grozs budžeta izdevumu samazināšanas ēnā".
Diskusijā "Kultūras dzīves veidotāji Latvijas pilsētās un novados: starp budžetu, iedzīvotāju gaumi un radošo drosmi" piedalījās DĀRTA VILNE, Gulbenes novada Kultūras centra vadītājas vietniece amatiermākslas jautājumos un kultūras projektos, LIENE KUBIĻUS – Ziemeļrīgas kultūras apvienības direktore, MINTAUTS BUŠKEVICS – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītājs, KRISTA VĪNDEDZE – Kuldīgas pilsētas pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja, DIĀNA SOLDĀNE – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Vienības nams" vadītāja. Diskusiju vadīja kultūras žurnāliste Henrieta Verhoustinska.
Kā pieradināt pie jaunām tēmām?
Pašvaldību likums nosaka, ka vietvaru pienākums ir sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm. Vai un kā jums savā darbā līdz šim izdevies nodrošināt šo Pašvaldību likumā noteikto kultūras piedāvājuma daudzveidību?
Dārta Vilne: Pārstāvu mazpilsētu Gulbeni un tās novadu, kopā 27 000 iedzīvotāju. Pirmais, kas jāņem vērā, ir budžeta rāmis, kas ietekmē piedāvājumu. Otrkārt, kultūras jomas vadītāja gaume, izpratne par kultūru. Trešais līmenis ir kultūras jomas vadības izpratne, atbalsts, tas, uz ko tiek likti akcenti. Mēs kā novads ar 13 pagastiem un vienu pilsētu esam gadiem saglabājušies vienā veidojumā, tomēr esam nemitīgi piedzīvojuši iekšējas reformas. Par daudzveidību, no vienas puses, var liecināt arī statistika – 800 pasākumi, tomēr reizēm šis skaits kļūst arī par tādu kultūras darbinieku mērīšanos kultūras datos.
Noteikti ļoti atšķirīga pieredze ir Lienei Kubiļus, vadot trīs milžus – VEF kultūras pili, kultūras pili "Ziemeļblāzma" un Mežaparka estrādi.
Liene Kubiļus: Jā, mums ir superkomanda. Tomēr izaicinājums ir tādā ziņā, ka "VEF" notiek viss iespējamais, un mums ir jāatrod kaut kas, ko mēs kā kultūras centrs varam piedāvāt no tā, ko tur jau neienes privātie producenti. Protams, amatiermāksla ir pati par sevi. Kultūras centru likumā ir ierakstīts, ka jābūt uz daudzveidību orientētiem katrai sabiedrības grupai, un mēs cenšamies. Varam to atļauties arī tāpēc, ka mums ir ir ieņēmumi no telpu īres. Piemēram, "Ziemeļblāzmā" sniedzam kamermūzikas koncertus, kas ir samērā maz pieprasīti, bet kam ir sava nišas publika. Privātie tos nenodrošinās, jo tas nav peļņas produkts, bet mēs to nosegsim no kādiem citiem ieņēmumiem. Džeza klubs ir ārkārtīgi populārs, bērniem ir dažādas nodarbes, Mežaparkā ir cikls "Ceļabiedri", ir alternatīvā, smagā mūzika, ar ko mēģinām iekštelpās dabūt publiku, kas nav tipiski Mežaparka apmeklētāji. Ir speciāli senioru deju vakari, ļoti apmeklēti, milzīgs pieprasījums ir pēc balles deju vakariem.
Mintauts Buškevics: Daudzveidības nodrošinājums ir atkarīgs arī no finansēm. Mums jau trīs gadus samazina budžeta līdzekļus – ne tikai kultūrai, bet visai valstspilsētas pašvaldībai. Runājot par kultūras telpām, mums to pietrūkst, jo savulaik Jelgavai bija četri kultūras nami, tagad ir divi, no kuriem vienā ir zāle ar 670 sēdvietām. Mūsu kapacitātei Jelgavā un tam, ko mēs gribētu iespēt, mums ir pārāk maz kultūras telpu. Neraugoties uz to, mums ir daudz amatiermākslas kolektīvu un divi augstas klases profesionālie kolektīvi – Jelgavas kamerorķestris un Jelgavas bigbends.