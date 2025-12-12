Pārskatītajā ASV piedāvātā miera plāna projektā Ukraina uzstāj uz tiesībām uzturēt 800 000 karavīru lielu armiju, kas, pēc Kijivas domām, nepieciešama, lai nodrošinātu valsts aizsardzību.
To žurnālistiem Kijivā ceturtdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka
šāds apjoms atbilst bruņoto spēku reālajam sastāvam.
Viņš uzsvēra, ka attiecīgais nosacījums jaunajā 20 punktu miera plānā ir būtiski precizēts. Sākotnējā ASV plāna versijā, kas novembrī nonāca atklātībā, Ukrainas armijas maksimālais paredzētais lielums bija 600 000 karavīru.
Tomēr eksperti
pauž šaubas par to, vai Ukrainas armijā patlaban faktiski ir tik liels skaits militārpersonu.
Prokuratūras dati liecina, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma 2022. gada februārī reģistrēti vairāk nekā 300 000 dezertēšanas vai patvaļīgas prombūtnes gadījumu. Oktobrī fiksēts jauns rekords — vairāk nekā 21 600 šādu incidentu, bet kopš novembra detalizētā statistika pasludināta par konfidenciālu.
Pirms kara Ukrainas pastāvīgajā armijā dienēja aptuveni 290 000 karavīru. Lai mazinātu skaitlisko atpalicību no Krievijas, Kijiva cer, ka Rietumu partneri miera vienošanās gadījumā sniegs būtisku atbalstu militāro izmaksu segšanai.
Starptautiskā Valūtas fonda dati norāda, ka pirms kara Ukraina bija ekonomiski nabadzīgākā valsts Eiropā, un pašlaik ārvalstu palīdzības maksājumi sedz vairāk nekā 40% no tās valsts budžeta.
KONTEKSTS
