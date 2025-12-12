Pirms 35 gadiem līdz ar neatkarības atgūšanu uz Latviju sāka braukt padomdevēji no rietumvalstīm. Bija, kas sniedza noderīgas zināšanas, bija, kas īsti nesaprata vietējo situāciju, bet tagad Latvija izaugusi līdz līmenim, ka mūsējie līdzīgās misijās dodas pie citiem. 

Nesen no Zimbabves atgriezies inženieris, sertificēts vadības konsultants Jānis Baltačs. "Arī es tolaik saņēmu Rietumeiropas palīdzību mācību veidā – mācījos par uzņēmējdarbības konsultantu," intervijā "Latvijas Avīzei" atceras Baltačs, kurš ikdienā saimnieko Krapes muižā Ogres novadā, uzņem tūristus, audzē foreles un Āfrikas samus, darbojas Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas valdē.

Tagad Jāņa pieredzē ir divi braucieni uz Āfriku – uz Ruandu un Zimbabvi. Viņš uzsver: "Tā nav mācīšana, bet sarunas un piemēri, kas kustina domāšanu." Oficiālā valodā to sauc par attīstības sadarbību. "Tā ir valstu partnerība, lai radītu stabilākas, drošākas un labāk pārvaldītas sabiedrības. Tā nav "ziedošana", bet gan zināšanu un risinājumu koprade, kurā ieguvēji ir visi, nevis naudas izšķērdēšana, bet gudrs, stratēģisks ieguldījums Latvijas drošībā, ekonomikā un reputācijā," skaidro Baltačs.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Ruandas Lauksaimniecības un dzīvnieku resursu attīstības padomi šajā valstī izglītojis mazos un vidējos lauksaimniecības uzņēmumus. 2024.–2025. gadā bijušas četras pieredzes apmaiņas vizītes, mūsējie brauca uz Ruandu, ruandieši – uz Latviju, kur praktiski iepazinās ar modernām tehnoloģijām piena lopkopībā, akvakultūrā un pārtikas mājražošanā.

Dalība izstādē

Āfrikas Lauksaimniecības tehnoloģiju izstādē "ACAT 2025" Ruandas galvaspilsētā Kigali LLKC un Vēžu un zivju audzētāju asociācija šogad kopīgā stendā pārstāvēja Latviju un mūsu lauksaimniecības attīstību. Nesen mūsu valsts sniegums iekļauts izstādes katalogā.

