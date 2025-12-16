Pirmajā decembra nedēļā visās Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) monitoringa teritorijās un visās iedzīvotāju vecuma grupās tika novērots straujš saslimstības ar gripu pieaugums, SPKC paziņojis par gripas epidēmijas sākumu no 9. decembra.
Gripas smagāka norise biežāk novērota senioriem, cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, grūtniecēm un maziem bērniem.
SPKC atgādina, ka vislabākā aizsardzība pret gripas smagu gaitu ir vakcinācija. Taču ne visiem izdodas savakcinēties – vakcīnu trūkst, par to ziņojuši arī "Latvijas Avīzes" lasītāji seniori, kuriem pienākas valsts apmaksātas gripas vakcīnas. Imunizācijas valsts padomes (IVP) vadītāja, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavadska arī vērš uzmanību, ka riska grupu pacientu, sevišķi senioru, skaits Latvijā aug, bet gripas vakcīnu trūkums Latvijā ir vērojams jau vairākus gadus. Arī bērniem, kas ir riska grupās hronisku slimību dēļ, BKUS Ģimenes vakcinācijas centrā vairs netiekot veikts pieraksts uz valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu, jo vakcīnu pietiek tikai jau pierakstītajiem pacientiem, informēja IVP vadītāja. Vairākus gadus gan IVP, gan SPKC eksperti esot norādījuši, ka valsts apmaksātās vakcīnas tiek iepirktas pārāk mazā skaitā. Daļa cilvēku meklē iespējas vakcinēties par saviem līdzekļiem, bet ne visiem tas ir iespējams, līdz ar to valstī veidojas situācija, ka cilvēki slimo vairāk, savukārt riska grupu pārstāvjiem veidojas komplikācijas, kuru dēļ kopumā pasliktinās veselība. Zavadska arī vērtē, ka cilvēku vēlme vakcinēties pret gripu pieaug – šogad atsaucība ir labāka nekā iepriekšējos gados, jo vairāk cilvēku sāk izprast vakcinācijas nozīmi.
Imunizācijas valsts padome jau šā gada 12. marta sēdē brīdinājusi, ka šai gripas sezonai ieplānotais valsts apmaksāto vakcīnu daudzums nav atbilstošs rekomendētajām riska grupām, liecina IVP sēdes protokols. IVP uzskata, ka gripas vakcīnu daudzumu nākamajai sezonai nevajadzētu plānot, tikai pamatojoties uz ārstniecības iestāžu aptaujas rezultātiem par nepieciešamo vakcīnu daudzumu nākamai sezonai, ko daudzas iestādes pat neaizpilda.
Arī Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas (LLĢĀA) viceprezidents, ģimenes ārsts Ainis Dzalbs intervijā Latvijas Televīzijai vakar pauda viedokli, ka valstij ir jāatvēl krietni vairāk finansējuma riska grupu pacientu vakcinēšanai pret gripu. Viņš pamatoja, ka Latvijā iedzīvotāji vecumā virs 60 gadiem ir aptuveni 400 tūkstoši, bet kopējais valsts iepirkto vakcīnu daudzums ir ap 120 000–130 000. "Tātad, ja mēs gribētu vakcinēt visaugstāko riska grupu, mums noteikti nepietiktu devu," norādīja Dzalbs.
Aptauju rezultāti liecina, ka ģimenes ārsti būtu vēlējušies iegūt vairāk vakcīnu pret gripu. Aptuveni 53% aptaujāto ģimenes ārstu norādījuši, ka viņu praksēs optimāli būtu saņemt par 30–50 vakcīnu devām vairāk. Pēc ģimenes ārsta teiktā, ir atkārtoti jāuzrunā politiķi un amatpersonas, mudinot darīt visu iespējamo, lai iedzīvotājiem no riska grupām savlaicīgi būtu sarūpētas potes pret gripu.
LLĢĀA pārstāvis informēja, ka šogad gripas izplatība ir sākusies netipiski agri un tagad jau gripas slimnieki ir kļuvuši par viņa ģimenes ārsta prakses ikdienu.
Visticamāk, augsto saslimstību ir ietekmējis fakts, ka vīrusam laika gaitā ir pievienojušās mutācijas, kas padarījušas to par imūnsistēmai slikti atpazīstamu, tādēļ cilvēki pret to ir uzņēmīgi.
Dzalbs dalījās ar saviem novērojumiem, ka patlaban gripa ir plaši izplatījusies slēgtos kolektīvos – bērnudārzos un skolās, bet tuvākajās dienās un nedēļās vīruss varētu izplatīties arī pieaugušo populācijā.
Ģimenes ārsts atgādināja, ka gripa ir ļoti smaga elpceļu slimība – īsts pārbaudījums organismam, un vissmagāk no tās cieš pacienti, kuriem jau ir hroniskas slimības, īpaši sirds un plaušu kaites. Apmēram ceturtā daļa no senioriem, kuri pārslimo gripu, neatgriežas atpakaļ savā iepriekšējā funkcionēšanas līmenī, sacīja Dzalbs.
SPKC rīcībā esošie dati liecina, ka šosezon pret gripu vakcinējušies 119 905 iedzīvotāji, bet vakcīnu pret Covid-19 saņēmis 18 281 cilvēks.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri informējis, ka vakcīnu trūkuma dēļ pasūtītas papildu 6000 gripas vakcīnu devas. Kā aģentūru LETA informēja Nacionālajā veselības dienestā, plānots, ka tās piegādās decembra nogalē. Tiks piegādātas standarta gripas vakcīnu devas nepilnu 20 000 eiro vērtībā.
Salīdzinoši pērn līdzīgā laika posmā vakcīnu pret gripu bija saņēmuši 109 828 iedzīvotāji, bet pret Covid-19 bija vakcinējušies 17 842 cilvēki. Šoruden valsts sākotnēji iepirka par 1,9% vairāk gripas vakcīnu nekā pērn – kopumā 133 120 devas.
Gripas epidēmijas laikā arī slimnīcās noteikti papildu ierobežojumi un drošības pasākumi apmeklētājiem.
