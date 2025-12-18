1935. gada 18. decembrī. Pirms 90 gadiem Benito Musolīni vadītajā fašistiskajā Itālijā kulmināciju sasniedza vēl decembra sākumā pasludinātā kampaņa "Oro alla Patria" ("Zelts tēvzemei").
Tās laikā visi iedzīvotāji tika aicināti nodot zeltu un sudrablietas, lai palīdzētu valstij pārvarēt Tautu savienības pasludinātās starptautiskās ekonomiskās sankcijas, kas pret fašistisko Itāliju rudenī tika vērstas agresijas dēļ pret Abesīniju (Etiopiju), kā arī lai atbalstītu Itālijas armiju un bruņojuma rūpniecību Abesīnijas kara turpināšanai. 18. decembrī pilsoņi devās nodot savus zelta laulības gredzenus, par kuriem pretī saņēma valdības sponsorētus dzelzs laulību "riņķus" ar piemiņas gravējumu. Akcija patiešām izraisīja itāliešos patriotisku pacēlumu un vēlmi demonstrēt pretošanos ārējam spiedienam. Fašisma iekārtu vairums sabiedrības vēl neuzskatīja par ļaunumu, bet iebrukumu Abesīnijā traktēja kā "aizsargāšanos" un "taisnīgu atbildi", jo abesīņi apdraudot Itālijas kolonijas Ziemeļāfrikā. Tāpat Latvijā uz "Oro alla Patria" raudzījās drīzāk ar simpātijām. Daudziem tā atgādināja pilsoniski patriotisko vērtslietu ziedošanas akciju Latvijas valstij 1919. gada bermontiādes laikā. Turklāt Itālija bija viena no pirmajām valstīm, kas savulaik atbalstīja Latvijas atzīšanu "de iure" un skaitījās draudzīga. Kārļa Ulmaņa autoritārisma apstākļos tāpat uzskatīja, ka šis tas no Itālijas iekārtas būtu pārņemšanas vērts Latvijā. Visbeidzot Abesīnija bija tālu, bet karošana tur drīzāk šķita eksotika.
Itālijas sūtnis Rīgā Džordžio Frančesko Mameli nelielajai Latvijas itāliešu kopienai zelta un sudraba ziedošanas akciju sūtniecības telpās sarīkoja 1935. gada 4. decembrī. "Ziedotājus pieņēma sūtnis dr. F. Mameli ar kundzi. Ziedotāji par nodotām vērtslietām saņēma no sūtniecības goda apliecības. Kolonijas locekļus sūtnis uzrunāja un paskaidroja viņiem ziedojumu nozīmi. Pats viņš deva priekšzīmi, ziedojot savas zelta un sudraba lietas. Sūtņa kundze ziedoja skaistu sudraba servīzi, bet sūtņa meitiņa savas krājkasītes saturu un zelta važiņu," rakstīja "Jaunākās Ziņas". Sanākušie atstāja sūtniecībā arī savus laulību gredzenus. To visu vēlāk nogādāja Itālijā.
Kopumā akcijas laikā tikai Romā vien tika savākti 250 tūkstoši laulību gredzenu, bet Milānā 180 tūkstoši. Kopējā statistika bija 57,1 tonna pilsoņu noziedota zelta un 360,6 tonnas sudrablietu.
"Jēkabpils Vēstnesis", 1925. gada 18. decembrī
Tilts pie Jēkabpils. Dzelzceļu virsvaldes speciālisti noskaidroja varbūtējās dzelzceļa tilta būves vietu pār Daugavu pie Jēkabpils vecā tilta vietā, kurš agrāk atradās 8 verstes lejup pa Daugavu. Tilta būves gadījumā paredzams, ka tas atradīsies nedaudz augšpus Jēkabpils, apmēram kur kara laikā ir bijis lauku ceļa tilts. Par pašu būves projektu vēl nekas nav galīgi lemts, bet visi apstākļi liek cerēt, ka tilts tiešām tiks celts. Kamēr nav pabeigta Liepājas ceļa būve, tikmēr (2–3 gadi) gan grūti cerēt uz vajadzīgo līdzekļu sadabūšanu, bet ārējā aizņēmuma gadījumā arī šis šķērslis var atkrist. Ja arī būtu jāgaida gadi 5, tad tomēr no svara, ka iekustinātais jautājiens jau tagad tiktu principā izlemts un viņa realizēšana paliktu tikai atkarībā no līdzekļiem.
