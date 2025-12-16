Latvijas jaunuzņēmumi saņēmuši balvas septiņās kategorijās – pie tām tikuši dažādu nozaru uzņēmumi – "Aerones", "HackMotion", "Azeron", "Handwave", "ProtiumTech", bet "BirdyChat" pamanījies iegūt pat veselas divas balvas.
Kategorijā "Izlaušanās" šogad uzvaras laurus plūca "Aerones" – jaunuzņēmums, kas nodarbojas ar vēja turbīnu apkopes un diagnostikas robotu ražošanu un servisa pakalpojumu sniegšanu. Žūrijas novērtējumu tas izpelnījies par lielākajām piesaistītajām investīcijām, ko šogad izdevies iegūt kādam Latvijas jaunuzņēmumam.
"Investīciju piesaistes uzsākšana ir sakritusi ar brīdi, kad mainījusies politiskā situācija ASV, kas negatīvi ietekmējusi investoru garastāvokli attiecībā uz atjaunīgo resursu, tajā skaitā vēja enerģijas nozari un investīcijām tajā. "Arī ģeopolitiskā situācija ar aktīvu karadarbību Eiropā noteikti nepalīdzēja," vērtē uzņēmuma "Aerones" mārketinga direktors Edgars Dudko. Investīciju piesaistē nozīmīgs faktors bijis uzņēmuma darbība atjaunojamās enerģijas nozarē, par kuru kopumā investoru interese ir saglabājusies gana augsta, kā arī pakalpojumu unikalitāte pasaules mērogā. "Esam celmlauži, kas, pateicoties robotizētiem risinājumiem, arvien pieaugoša darbaspēka trūkuma apstākļos ļauj padarīt darbus ātrākus un efektīvākus," teic E. Dudko. Piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti uzņēmuma tirgus mērogošanai, pētniecībai un attīstībai mākslīgā intelekta un robotikas jomā, ražošanas mērogošanai un prognozējošās apkopes uzlabošanai vēja enerģētikas industrijā. "Uzņēmums plāno palielināt robotu ražošanas apjomus un ieguldīt resursus prognozējošās apkopes sistēmās, izmantojot datus no tūkstošiem robotizēto inspekciju. Šie soļi ļaus "Aerones" paātrināt preventīvo apkopi vēja enerģētikas nozarē, piedāvājot drošus, efektīvus un mērogojamus robotizētus risinājumus, kas definēs jaunus standartus turbīnu darbības uzticamībai un veiktspējas efektivitātei," uzsver E. Dudko. Uzņēmuma primārie mērķa tirgi ir ASV, Eiropa un Austrālija.
Novērtē inovatīvas tehnoloģijas
Kategorijā "Mērogošana" par uzvarētāju atzīts sporta tehnoloģiju jaunuzņēmums "HackMotion", kas parādījis ievērojamu izaugsmi. Saskaņā ar "Startupradar" datiem uzņēmuma apgrozījums 2024. gadā audzis 2,6 reizes un pārsniedzis septiņus miljonus eiro. Uzņēmuma peļņa palielinājusies gandrīz pieckārt un ir vairāk nekā divi miljoni eiro. Īpašu nozares uzmanību "HackMotion" izpelnījās šogad, kad kļuva par pirmo jaunuzņēmumu, kas izmaksāja darbiniekiem dividendes par akciju opcijām. Par gada digitālo jaunuzņēmumu atzīts "Handwave".
Tā risinājums dod iespēju noskenēt plaukstu un sasaistīt to ar maksājumu un lojalitātes kartēm, kā arī ar identitātes dokumentiem un digitālo maku.
Tādējādi jaunuzņēmums ir iecerējis mainīt to, kā cilvēki maksā un apliecina savu identitāti – aizstājot kartes, telefonus un sejas atpazīšanu. Uzņēmums šobrīd gatavojas pilotprojektiem, attīstot sadarbību ar tirgotājiem Baltijas valstīs un citviet. "Ietekmes" kategorijā par gada jaunuzņēmumu atzīts "ProtiumTech". Zinātniski ietilpīgais jaunuzņēmums ir apņēmies ieviest tirgū efektīvu risinājumu zaļā ūdeņraža ražošanas procesam. Tas izstrādā atsaistītās ūdens elektrolīzes sistēmu zaļā ūdeņraža ražošanai, neizmantojot videi kaitīgas membrānas, kas sastāv no fluoropolimēriem, kurus Eiropas Savienībā plānots aizliegt 2030. gadā. "ProtiumTech" jau tagad piedāvā risinājumu šī jautājuma risināšanai. Vienīgais jaunuzņēmums, kas šogad tika pie divām balvām, ir "BirdyChat". Tā ir pirmā čata lietotne Eiropā, no kuras var sūtīt un saņemt ziņas "WhatsApp". Lietotnes mērķis ir palīdzēt organizēt saraksti, nodalot privātās sarunas no komunikācijas darba vajadzībām. "BirdyChat" tika atzīts par gada jaunpienācēju. Uzņēmuma dibinātājs Rolands Mesters ieguva arī gada dibinātāja balvu. Iepriekš viņš bija izveidojis finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu "Nordigen", ko vēlāk iegādājās tiešo banku maksājumu kompānija "GoCardless".
Speciālbalva – bezpilotu risinājumiem
Kategorijā, kur apbalvo jaunuzņēmumus, kas ražo materiālas lietas, par uzvarētāju tika atzīts Ventspils jaunuzņēmums "Azeron". Tas ražo ergonomiskus videospēļu aksesuārus, ko ik gadu iegādājas tūkstošiem klientu dažādās pasaules valstīs. "Azeron" jaunākais produkts ir tastatūru aizstājēji cilvēkiem ar dažādiem fiziskiem ierobežojumiem, kuri tādējādi var spēlēt videospēles un izmantot dažādus digitālos pakalpojumus. Speciālbalvu šogad pasniedza Latvijas Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācija, un to saņēma jaunuzņēmums "Ascent Lumina", kas attīsta datorredzes un vizuālās vadības tehnoloģijas, piedāvājot inovatīvus risinājumus bezpilota sistēmu veiktspējas paaugstināšanai un situācijas izpratnes uzlabošanai. Vienīgā kategorija, ko nevērtēja žūrija, bija jaunuzņēmumu kopienas specbalva. Tai varēja pieteikties jebkurš jaunuzņēmums, un balsot arī varēja jebkurš interesents. Šajā kategorijā par uzvarētāju kļuva jaunuzņēmums "The Crowd". Tā ir platforma, kas palīdz personalizēt sociālo mediju vizuālos materiālus, pielāgojot tos pasākuma zīmolam un tematikai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu