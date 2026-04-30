Šveices ražotājs 'Ecorobotix' 2026. gada trešajā ceturksnī plāno laist klajā divus jaunus 'Ara' smidzinātāju variantus ar 9 un 12 metru platumu.
Iepriekš bija pieejami tikai 6 metru modeļi. Jaunais produkts izmanto kameras attēlus, lai precīzi apstrādātu nezāles arvien lielākam kultūraugu skaitam.
Tas samazina pesticīdu lietošanu līdz pat 95%. Tā kā kultūraugi vairs netiek pilnībā apsmidzināti, palielinās arī raža.
Piemēram, pieredze ar sešu metru modeli liecina par sīpolu ražas pieaugumu par 10–15%. Tomēr daži lauksaimnieki labprātāk strādātu ar platākiem piekabes stiprinājumiem. Tagad Šveices uzņēmums apmierina šo pieprasījumu, pirmo reizi tirgū laižot klajā 9 un 12 metrus platas mašīnas.
