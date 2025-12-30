Armands Krauze: Jaunajai lauku politikai vajadzīga nostājas maiņa

Aizvadītais gads bijis izaicinājumu pilns. Bet izaicinājumi savukārt sniedz vērtīgas mācībstundas, kas liek nonākt pie svarīgām atziņām un praktiskiem lēmumiem, kas būtu jāpieņem, lai veiksmīgāk virzītos uz priekšu. "Agro Tops" šāgada laikā uzklausījis arī daudz dažādu interesantu un vērā ņemamu viedokļu, kurus, gadam noslēdzoties, šķiet, būtu vērts atgādināt. Lai ir vēl kāds avots, no kura smelties atziņas.
Armands Krauze, zemkopības ministrs
Pirmajā vietā jābūt tautsaimniecībai un konkurētspējai
Ja kādreiz pirmajā vietā ir bijis uzlikts zaļais kurss, nākamā perioda pasākumu plānošanas laikā ir jārīkojas pretēji. Pirmajā vietā ir jābūt tautsaimniecībai, konkurētspējas nosacījumam. Lai saimniecības var labi pelnīt. Kad spēj pelnīt naudu un konkurēt, tad nopelnīto naudu var ieguldīt arī dabas aizsardzībā un zaļajā kursā.
Tādēļ jāmaina domāšana – nedrīkst pirmajā vietā likt zaļo kursu, kas bremzē ekonomiku, pelnītspēju, ģenerē mazākus nodokļu maksājumus, mazāk darba vietu. Ir jābūt otrādi, ir jādod iespēja pelnīt, un tad ieguldām, vērtējam, vai varam kaut kādus hektārus atvēlēt dabīgajām pļavām, mežaudzēm, kur neko nedarām. Pamatlieta tomēr ir laba ekonomika, un, ja ir laba ekonomika, tad arī sociālie jautājumi risinās.
Ja ievērojam zaļā kursa dabas saudzēšanas prasības, tad ir jāsamazina ražošana, un tas savukārt nozīmē mazāk darba vietu, mazākus nodokļu maksājumus, lielāku bezdarbu, un, visticamāk, cilvēki aizbrauks uz citu valsti. Pavisam vienkārši. Jaunajai KLP ir vajadzīga nostājas maiņa.
Aizvien uzstāsim uz tiešmaksājumu izlīdzināšanu
Latvijā ražošanas izmaksas ar citvalstu lauksaimniekiem ir vienādas, tomēr atbalsts – vismazākais. Nekādu īpašu priekšrocību mums nav, tostarp būtiski pieaugušas algas. Tiešmaksājumu izlīdzināšana, un mēs uz to uzstāsim, ir iespējama tādējādi, ka valstīm, kurām ļoti lieli atbalsta maksājumi, tos mazina. Ir jāvērtē, cik kura valsts iemaksā ES budžetā. Latvijas iemaksas arī aug, mēs vienā brīdī no saņēmējiem kļūsim par devējiem vai neitrāliem. Daudzās vecajās ES dalībvalstīs ražošanas izmaksas lauksaimniecībā ir līdzīgas kā Latvijā. Jārunā ir par to, ka šīs valstis varētu saņemt mazāku atbalstu. Ļoti liels izaicinājums. Lai saprastu, kāpēc nevar būtiski pielikt klāt maksājumiem, ir jāatceras jaunais izaicinājums – drošība. Jautājumi ir jāvērtē kopsakarībā.
Tā kā ES līmenī nav paredzēts KLP resursu pieaugums, atbalsta līmeņu izlīdzināšanu var turpināt panākt, galvenokārt pārdalot resursus starp dalībvalstīm. Jebkurā gadījumā kopā ar pārējām Baltijas valstīm mēs iestāsimies par to, lai KLP garantētu pieejamu, drošu un augstas kvalitātes pārtiku ES iedzīvotājiem, pienācīgu dzīves līmeni lauksaimniekiem, dabas resursu un vides aizsardzību. Turpmāka tiešmaksājumu saskaņošana starp dalībvalstīm ir būtiska, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un godīgu konkurenci vienotajā tirgū. KLP budžeta apmēram ir jābūt atbilstošam problēmām, ar ko saskaras ES.
Visi ES dalībvalstu zemkopības ministri ir kategoriski pret viena atbalsta fonda izveidi. Ir lauksaimniecība, ir kohēzija, reģionālā attīstība un vēl citi izaicinājumi – uzskatām, ka lauksaimniecībai ir jābūt atsevišķi. Ir jābūt KLP. To mēs izcīnīsim.
Kristaps Klauss, Latvijas kokrūpniecības federācijas viceprezidents
Stratēģijas nereti nav paredzētas reāliem cilvēkiem
Man bijusi iespēja piedalīties dažādu stratēģisko plānu tapšanā, tostarp nacionālās attīstības plāna. Un šajos procesos jāakcentē divas lielas nelaimes. Pirmā – tajos piedalās dažādu ekspertu un visādi citādi gudru cilvēku loks, kuri faktiski cīnās par to, lai stratēģiskajā dokumentā dabūtu iekšā rindkopas, kas paģērētu, ko un kā jādara citiem, lai labi būtu šiem lēmējiem. Nevis – kas būtu jādara viņiem pašiem, lai labi būtu arī visiem citiem. Otrā – lielākoties saceram stratēģijas cilvēkiem, kādi paši nemaz neesam. Nereāliem cilvēkiem jeb kaut kādai ideālai nācijai. Ir tomēr jāsaprot, kas un kādi esam un ko spējam vai nespējam izdarīt. Nevar automātiski pieņemt, ka, piemēram, visi skolēni būs apzinīgi, čakli un zinātkāri un, balstoties uz šo pieņēmumu, veidot skolu attīstības stratēģiju. Mūsu skolēniem nav ne vainas, taču viņi ir tādi, kādi ir, nevis tādi, kādus tos vēlas redzēt stratēģijas veidotāji. Neviena stratēģija cilvēku nepārveidos. Tāpēc stratēģija jāveido reāliem cilvēkiem un reālām iespējām.