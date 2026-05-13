Vijas Liepas apjomīgajam lakatam izmantots labiskais un rievotais raksts
Materiāli
- Pāces batikotā vilnas dzija
- Adāmadatas nr. 3,5
Darba gaita
Lakatam izmantots labiskais un rievotais raksts.
Uzmet 7 valdziņus un ada pēc tehniskā zīmējuma no lakata garākās malas vidus. Pakāpeniski pieaudzē 4 valdziņus katrā otrajā rindā (1.–16. rinda).
No 17. rindas sāk veidot rievotā raksta joslas. Iznāk pieaudzēt pa 8 valdziņiem katrā otrajā rindā (17. – 32 . rinda) .
Pēdējās divas rindas pirms noraukuma ada rievotajā rakstā.
