11. februārī, kinoteātrī "Forum Cinemas" pirmizrādi Rīgā piedzīvoja un no piektdienas, 13. februāra, ekrāna dzīvi Latvijā sāk Dž. Dž. Džilindžera režisētā melnā humora komēdija "Perfektie", kas veidota pēc itāļu režisora Paolo Dženovēzes slavenās filmas "Perfektie svešinieki" ("Perfetti sconosciuti") scenārija – asprātīga, melnā humora piesātināta stāsta. Tā kā visiem septiņiem filmas varoņiem ir vienādas lomas, dalīties domās par filmā skartajām tēmām aicināju aktrisi Lindu Kalniņu.
Filmas "Perfektie" stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi sanāk kopīgās vakariņās. Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākumā nevainīgā spēle šķiet nekaitīgs joks, jo katrs ir pārliecināts, ka viņam nav ko slēpt. Bet vai tā tiešām ir?
"Perfektie" uzņemta trīs valstu versijās – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – vienās un tajās pašās filmēšanas vietās Viļņā. Tas ir līdz šim nepieredzēts projekts Baltijas kino vēsturē, kas apvienojis reģiona producentu un radošo komandu spēkus, radot gan vienotu vizuālo pasauli, gan trīs unikālas interpretācijas stāstam, kurā septiņi seni draugi vienas vakariņu nakts laikā atklāj savus dziļākos noslēpumus.
Latvijas versijas režisors Dž. Dž. Džilindžers ir arī adaptācijas veidotājs.
Linda Kalniņa, kura filmā atveido Ivetu, vienu no precētajām sievietēm, ir horeogrāfe, režisora asistente un pērn arī pati ieguvusi bakalaura diplomu režijā. Pēc erotiskās filmas "Ekstāze" plašāk pazīstama arī kā aktrise un nu neslēpj, ka tagad arī dzīvē ar filmas režisoru ir pāris.
Linda, vai izvēlē par labu radošai nodarbei būtiska bijusi jūsu vectēva komponista Imanta Kalniņa un tēva, Vecās Ģertrūdes baznīcas mācītāja Krista Kalniņa, ietekme?
L. Kalniņa: Viņu tuvumā neesmu augusi, varbūt varētu runāt par ietekmi tikai gēnu līmenī… Radniecību ar komponista Kalniņa dzimtu zināju kā faktu, taču savu tēvu tuvāk iepazinu, kad man bija jau deviņpadsmit gadu. Jā, vēlāk teātrī ar profesionālu padomu man palīdzēja ienākt tēva māsa, tolaik Dailes teātra vadošā aktrise Rēzija Kalniņa. Bet tagad esam katra savā ceļa pusē. Visi paldies par manis vadāšanu bērnībā uz dažādiem deju pulciņiem pienākas tikai un vienīgi manai mammai.
Kas lika pievērsties režijas studijām?
Piedaloties izrādēs daudzos teātros – gan Liepājā, gan Valmierā, gan Rīgā – un sajūtot teātra smaržu un garšu, diezgan ātri sapratu, ka horeogrāfija ir brīnišķīga, īpaši mūsdienās, kad to var uztvert jau kā kustību režiju, bet, lai ietu dziļumā, vajadzēs ko mācīties klāt. Tad – nejauša, bet liktenīga tikšanās. Džilindžera izrādi Liepājas teātrī "Jaunā līgava", kurai biju horeogrāfe, atbrauca noskatīties pedagoģe Māra Ķimele. Sacīja, iemaņas tev ir, mēģini stāties režisoros. Un man izdevās. Pagājušajā gadā ieguvu diplomu režijā. Augstskolā Māra Ķimele deva brīnišķīgus uzdevumus un lika iepazīt labus autorus, par fragmentu no Šekspīra komēdijas "Divpadsmitā nakts" ieguvu pat "Pētera Pētersona petrolejas lampu" (festivāla "Patriarha rudens" galvenā balva. – Aut.). Bet labākais, ko Kultūras akadēmija dara, – topošajiem režisoriem pirmos divus gadus liek cītīgi plecu pie pleca mācīties kopā ar jaunajiem aktieriem. Savukārt režisora un horeogrāfa vai kustību konsultanta sadarbības knifus pirmie atklāja Smiļģis un Ertnere. Palasot viņu vēstules, var daudz ko pasmelties.
Mana pirmā izrāde kā horeogrāfei lielajā zālē bija "Bannija Manro nāve" Dailes teātrī. Atceros dienu, kad iestudējuma režisors Džilindžers man sacīja – palūdz Lilitu Ozoliņu nostāties nevis zāles labajā, bet kreisajā pusē… Saņemšanās, lai to izdarītu, man prasīja pusi dienas. Manī ieaudzinātā pietāte pret skatuves mākslā daudz sasniegušajām personībām darīja savu. Domās pārcilāju un atkārtoju neskaitāmas vēlamās frāzes versijas – vai jūs, lūdzu, varētu, vai… Pēc kāda laika, kad mums ar Lilitu Ozoliņu jau bija izveidojušās sirsnīgas attiecības, viņa man palūdza padomu izrādē, kur nemaz nebiju iesaistīta, man tas bija ārkārtīgi liels pagodinājums. Valmieras teātrī "Osedžas zemē" satikos ar vēl vienu Latvijas aktrišu aktrisi – Daci Eversu. Izrādē nebija milzīgas horeogrāfijas partitūras, bet tas, kā mēs ar Daci Eversu izstrādājām viņas varones kustības līdz pēdējai niansei, bija bezgala aizraujoši. Es ļoti apbrīnoju latviešu teātra lieliskās aktrises – daudz sasniegušas karjerā un joprojām skaistas. Tieši Valmieras teātrī esmu iestudējusi arī savu režijas diplomdarba izrādi – Frederiko Garsijas Lorkas darbu "Dona Perlimlina mīlestība". To martā vēl vienu reizi rādīs "Kurtuvē".