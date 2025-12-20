Mednieku ikdienu piepilda sacensības, izstādes, kopīgi pasākumi.
Šādos notikumos aktīvi iesaistās arī uzņēmums "Pulsar", piedaloties gan mednieku sporta svētkos, gan izglītojošos un ģimenēm draudzīgos pasākumos.
Sporta svētki un jaunas ierīces
Lai arī reizēm sabiedrībā par medībām mēdz izskanēt negatīvi apgalvojumi, fakts ir neapgāžams – šis process ir svarīga un neaizstājama tautsaimniecības nozare, un arī paši mednieki aizvien aktīvāk iesaistās sabiedriskajā dzīvē. Dalība publiskajos pasākumos ir efektīvs veids, kā veidot dialogu ar sabiedrību, mazināt aizspriedumus par medībām. Labu piemēru citiem rāda uzņēmums "Pulsar", kas jau vairākus gadus tepat Latvijā – Daugavpilī – ražo kvalitatīvas termālās ierīces un izplata tās daudzās valstīs. Taču ne tikai termālo ierīču dēļ cilvēki šo uzņēmumu pazīst. Tas šogad aizvadījis raženu gadu, piedaloties interesantos pasākumos. Vai zini, cik daudz dažādu pasākumu ir mednieka gadā?
Šī gada februāra otrajā pusē notika Mednieku sporta svētki Aulejā – sporta spēles, kurās sacentās dažādu mednieku kolektīvu komandas. Sacīkstes draudzīgā gaisotnē notika gan šaušanā, gan spēka pārbaudījumos, gan malkas sagādāšanā, gan ēdienu gatavošanā. Vēlāk jau pavasarī norisinājās ikgadējā Rāmavas izstāde "Pavasaris" un Ķīpsalas izstāde "Outdoor Riga", kurā "Pulsar", kā jau ierasts, piedalījās ar savu stendu. Starp citu, šogad ražotājs sagādājis arī vairākus interesantus jaunumus, piemēram, termālo monokli "Oryx XG35", ko daudzi gaidīja ar nepacietību, jo cena tam salīdzinoši zema, savukārt komplektācija ir ļoti dāsna. Otrs lielais vai, precīzāk sakot, mazais jaunums ir "Axion XQ19" termālais monoklis – ierīce, kas jau pirms tam bija neliela, tagad kļuvusi vēl kompaktāka un maciņam draudzīgāka. Tieši termālie monokļi ir tās ierīces, kas interesantas šķiet arī cilvēkiem, kuri nav mednieki, jo tās ļauj vērot savvaļas dzīvniekus tumsas aizsegā – laikā, kad tie ir visaktīvākie.
Iesaista gan pieaugušos, gan bērnus
Šogad divas reizes – pavasarī un vasarā – Ādažu militārajā poligonā norisinājās arī tālšaušanas pasākums "Vienoti valstij", kas kalpo kā medību un militārās pasaules vienotājs. Tajā mednieki līdzās militāristiem trenējas šaušanā dažādās distancēs, vienlaikus mācoties pilnvērtīgi un atbildīgi izmantot savu aprīkojumu. Visnotaļ interesanta iespēja, ko šajā pasākumā organizē "Pulsar", ir tālšaušanas treniņš tumsā, izmantojot termālās un nakts redzamības iekārtas.
Tuvojoties vasarai, visiem sirds aizvien vairāk tiecas pie dabas, un tieši tad Struņķukrogā norisinās "Meža ABC", bet Tērvetē – Meža dienas. Abi pasākumi ciemos gaida bērnus un jauniešus, kas, visu garo ziemu skolas solos nosēdējušies, dodas izzināt dabas procesus. Daudziem īpaši interesē arī mednieku sagatavotie stendi, kur var tuvumā apskatīt Latvijas savvaļā mītošos dzīvniekus, ielūkoties termālajās ierīcēs. Šajos pasākumos var novērot, kā sabiedrības attieksme pret medībām pakāpeniski mainās. Kādreiz atsevišķi skolotāji un vecāki nepatiesu aizspriedumu dēļ bērnus steigšus veda prom no dzīvnieku izbāžņiem, bet šobrīd šādu gadījumu ir krietni mazāk un cilvēki labprāt par tiem interesējas.
Vasara aizritējusi sportiskā gaisotnē, piedaloties kausa "Ragi dūņās" izcīņā, Arņa Žeiera piemiņas sacensībās un Dienvidkurzemes mednieku svētkos. Šie pasākumi ļauj ne vien uzlabot šaušanas prasmes, bet arī kalpo kā vieta, kur ģimenēm pavadīt laiku kopā. Interesantas nodarbes ir sarūpētas arī mazajiem ķipariem, kas ikdienā seko līdzi tētu un mammu medību gaitām, bet nu var paši drošos apstākļos iemēģināt spēkus, piemēram, pneimatiskajā šaušanā. Kā bērniem, tā pieaugušajiem interesē apskatīt arī medību trofeju izstādes. Piemēram, šogad tādu izdevies noorganizēt Dundagas kultūras pilī, Pampāļos un Cesvaines pilī. Tāpat arī izdevies piedalīties Lauku dienās Durbē un "Rover" pārgājienos.
Tradīcijas – ne vien ievērot, bet radīt
Kā jau ierasts, augusta sākumā norisinājās mednieku festivāls "Minhauzens", kurā "Pulsar" ne vien piedalījās ar savu stendu, bet arī startēja sacensībās kā komanda. Festivāls katru gadu norisinās citā Latvijas vietā, un šogad tas dalībniekus pulcēja viesmīlīgajā Latgalē – Višķos. Tā laikā notika sacensības dažādās disciplīnās – šaušanā, zinībās, veiklības stafetēs, zolītes spēlē, staltbriežu ragu novērtēšanā, makšķerēšanā un citās, turklāt vakarā dalībniekus un festivāla viesus priecēja jaudīgs koncerts. Noslēgumā tika apbalvoti uzvarētāji, kas saņēma vērtīgas balvas. Piemēram, "Pulsar" lokšaušanas disciplīnas uzvarētājiem dāvināja dzinējmedību tēmēkli, ieroča laides vaidziņu un praktisku mugursomu.
Tuvojoties gada noslēgumam, "Pulsar" oficiālais pārstāvis veikals "Ieskaties.lv" ir sagatavojis arī iespēju iegādāties "Pulsar" ierīces ar desmit procentu atlaidi, turklāt katrs pircējs tiks arī pie dāvanas – tālskata, šaušanas statīva vai platleņķa tēmēkļa. Piedāvājums spēkā līdz 29. decembrim.
Medības – tā ir kopā būšana, nebeidzama dabas procesu izziņa, veselīgas un kvalitatīvas pārtikas ieguve un galu galā – tradīciju ievērošana un radīšana.
Raksts tapis sadarbībā ar "Pulsar Latvija".
