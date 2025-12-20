Kādi rādītāji asins analīzēs liecina par aknu veselības problēmām? Gundega Salmiņa Saldū.

Atbild Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore "Centrālās laboratorijas" valdes locekle Jeļena Storoženko: "Nododot asins analīzes laboratoriskai izmeklēšanai, analīžu lapā noteikti vajadzētu atzīmēt arī ALAT un ASAT. Aknas sastāv no aknu šūnām – hepatocītiem, kas ražo dažādus fermentus. ALAT (ferments alanīnaminotransferāze) atrodams daudzos audos, bet visaugstākais tā līmenis ir aknu un nieru audos. Šis starpšūnu enzīms tiek izdalīts asinsritē, ja ir audu bojājumi. Ievērojami paaugstināts tā līmenis serumā var būt saistīts ar daudzām aknu slimībām. ALAT ir specifisks marķieris, piemēram, tieši vīrusa hepatītu gadījumā un korelē ar procesa smagumu.

Savukārt ASAT (aspartātaminotransferāze) ir ferments, kas galvenokārt atrodas aknu, sirds, muskuļu un nieru audos. Laboratoriski var noteikt divus ASAT izoenzīmus: citoplazmatisko un mitohondriālo. Tos abus nosaka pacientiem ar koronārām un hepatobiliārās sistēmas slimībām.

