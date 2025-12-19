Šonedēļ EP apstiprinājis tiesību aktus, kas ļaus vairāk ES finansējuma novirzīt ar aizsardzību saistītām investīcijām, grozot jau tagad pastāvošo esošo ES programmu noteikumus.
"ReArm Europe" bruņošanās plāna ietvaros apstiprināto pasākumu mērķis ir stiprināt Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi, novirzot ES finansējumu aizsardzībai. Piemēram, plānā paredzēts, ka vēl šajā ES finanšu plānošanas periodā notiks ieguldījumi aizsardzības projektos, un labumu no Eiropas Aizsardzības fonda gūs arī Ukrainas aizsardzības industrija.
Parlamentā pieņemtie tiesību akti jau bija saskaņoti ar Eiropas Padomi. Grozījumi notiek vairākās ES finansējuma programmās: Eiropas stratēģisko tehnoloģiju platformā ("STEP"), programmā "Apvārsnis Eiropa", Eiropas Aizsardzības fondā (EAF), programmā "Digitālā Eiropa" un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā. Pēc sarunām ar Eiropas Padomi likumprojektā Parlaments vēlas iekļaut vēl divus esošo programmu finansējuma izlietošanas mērķus: uzlabot noturību pret hibrīduzbrukumiem un ārvalstu iejaukšanos.
Līdz ar to ES Pētniecības programma "Apvārsnis Eiropa" atbalstīs divējāda lietojuma projektus, bet Eiropas stratēģisko tehnoloģiju platformā "STEP" aizsardzības tehnoloģijas būs iekļauta kā ceturtā stratēģiskā nozare. Tādējādi atbalsts būs attiecināms arī uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, tostarp jaunuzņēmumiem un maziem vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem, kuriem citādi būtu grūti nodrošināt finansējumu.
Izmaiņas tiesību aktos ļaus arī piešķirt ES finansējumu divējāda lietojuma transporta infrastruktūrai saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, tostarp militārās mobilitātes koridoriem. Tajos Eiropas Komisija varēs noteikt nosacījumus attiecībā uz izmantojamā aprīkojuma, preču, piegāžu vai pakalpojumu izcelsmes valsti.
"ES pielāgo savus instrumentus mūsdienu drošības realitātei. Runa nav par jauniem līdzekļiem, bet gan par esošo programmu viedāku un stratēģiskāku izmantošanu. Parlaments sarunās nodrošināja galvenās prioritātes, tostarp Ukrainas dalību Eiropas Aizsardzības fondā un lielāku atbalstu ar aizsardzību saistītai inovācijai, vienlaikus aizsargājot pamatprincipus. Šis ir svarīgs precedents tam, kā Eiropai nākotnē būtu jāstrādā ar investīcijām aizsardzībā," pēc pozitīvā balsojuma izteicies EP deputāts no Latvijas Rihards Kols, kurš par šo tēmu ir ziņotājs Parlamentā un tā komisijās.
Šonedēļ EP pieņemta arī rezolūcija par militāro mobilitāti, kas aicina atcelt iekšējās robežas karaspēka un militārā aprīkojuma pārvietošanai visā ES un modernizēt dzelzceļus, ceļus, tuneļus un tiltus.
Parlamenta deputāti uzsvēruši, ka militārā mobilitāte ir ES un NATO sadarbības prioritāte. Tādēļ ir ļoti būtiski, kā ES teritorijā nodrošināta sabiedroto spēku pārvietošanās miera, krīzes vai kara laikā. Rezolūcijā aicināts veikt regulāras kopīgas mācības un stresa testus, lai apzinātu un novērstu šķēršļus. EP deputāti arī vēlas, lai ES sekotu NATO piemēram un nodrošinātu, ka ātrās reaģēšanas spēki varētu šķērsot ES iekšējās robežas trīs dienu laikā miera laikā un 24 stundu laikā krīzes situācijā.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu