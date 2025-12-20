Decembra sākumā valdība atbalstīja pilotprojektu "Vecmātes mājas vizīte", kas 2026. gadā nodrošinās pēcdzemdību aprūpi vairāk nekā 700 jaunajām māmiņām.
Pilotprojekta darbības ilgums ir no 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim. Mērķa grupa: 729 grūtnieces un nedēļnieces – līdz 6. nedēļai pēc dzemdībām, un jaundzimušie, tajā skaitā jaundzimušie ar sejas šķeltnēm un citām anatomiskām problēmām, kas traucē krūts zīdīšanai. Saskaņā ar Veselības ministrijas progresa ziņojumu emocionālā un praktiskā atbalsta paplašināšanai topošajiem un jaunajiem vecākiem (grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību posmā) plānots, ka vecmāte veiks vienu vizīti pirmsdzemdību periodā un divas vizītes pie jaunās māmiņas un jaundzimušā mājās pēcdzemdību periodā. Pilotprojekta būtība ir laikus saskatīt psihoemocionālos un sociālos riskus un pēc iespējas ātrāk rast atbilstošāko risinājumu. Vecmātes kompetencē būs apskatīt grūtnieces, jaunās māmiņas un jaundzimušā veselības stāvokli, kā arī uzklausīt sūdzības. Pirmā vecmātes vizīte mājās plānota grūtniecības 3. trimestrī līdz dzemdībām, otrā vizīte – pēcdzemdību periodā, sākot no 10. dienas pēc izrakstīšanās no stacionāra, savukārt trešā – ne vēlāk par 6. nedēļu pēc dzemdībām. Plānots, ka pirmsdzemdību vizīte ilgs 60, bet pēcdzemdību vizītes – 90 minūtes. Pakalpojuma saņemšanai nebūs nepieciešams pacienta līdzmaksājums. Vizītes laikā vecmāte izvērtēs dažādus riska faktorus ģimenes dzīvesvietā, novērtēs grūtnieces, māmiņas un jaundzimušā veselības stāvokli un uzklausīs jaunās ģimenes sūdzības. Ja tiks identificēti psihoemocionāli, sociāli vai vardarbības riski, vecmāte nepieciešamības gadījumā informēs pašvaldības sociālo dienestu, bāriņtiesu vai Valsts policiju. Tāpat vecmāte sniegs rekomendācijas par iespēju piesaistīt citus atbalsta speciālistus.
Vizītes laikā tiks veikts arī psihoemocionālā stāvokļa novērtējums (PHQ-9 tests), kā arī apkopota māmiņu un ģimenes locekļu apmierinātība ar saņemto aprūpi.
Pašlaik pēc bērna piedzimšanas galvenais atbalsta punkts ir ģimenes ārsts un paredzēta viena vizīte pie ginekologa sešas nedēļas pēc dzemdībām. Līdz šim nav nodrošināta sistēmiska jauno māmiņu psihoemocionālās pašsajūtas un vajadzību izvērtēšana.
Pilotprojektu "Vecmātes mājas vizīte" 2026. gadā īstenos esošā veselības budžeta ietvaros.
