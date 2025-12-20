Absolūti skaidrs, ka arī jaunajā gadā lielākā daļa mūsu zemītes pilsoņu jaunus auto nepirks. 

Naudas nepietiks. Bet – un tas ir ļoti labi – vismaz sapņa līmenī par tiem domās, savai nākotnei piemērotākos jaunumus meklēs, pētīs, apspriedīs. Interesanta nodarbe. Un turklāt aktīvu virzību uz pārticību stimulējoša. Centīsimies to ar objektīvu auto tirgus informāciju atbalstīt.

Žūriju viedokļi

"Gada auto" konkursi notiek visā pasaulē. Latvijā tādi nu jau otro gadu ir divi. Par elektroauto konkursa rezultātiem un balsotāju viedokļu tribīnēm jau stāstījām. Nu finišē arī otra sacīkste. Uzvarētāju nosaukt gan vēl nevaram (gala balsojums un svinīgā ceremonija rītvakar), bet fināla septiņnieks jau paziņots. Un to tad arī vērtējam.

Pirmkārt – prieks, ka vismaz žūrijas sapņi nav pārlieku kosmiski. Neviens no septiņniekā tikušajiem pat dārgākajās komplektācijās nemaksā vairāk par 45 000 eiro. Neviens nepārstāv klasiskos "premium" zīmolus.

