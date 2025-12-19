1965. gada 19. decembrī. Pirms 60 gadiem Daugavā pie Aizkraukles elektroenerģijas ražošanas izmēģinājuma režīmā sāka darboties divi Pļaviņu HES hidroagregāti, bet nākamajā dienā tos pieslēdza PSRS apvienotajai energosistēmai, ko var uzskatīt par Pļaviņu hidroelektrostacijas darbības sākumu.
Abu turbīnu atsevišķi izmēģinājumi tika veikti decembra sākumā. Līdz decembra beigām iedarbināja kopumā četrus hidroagregātus. 1966. gadā elektroenerģijas ražošanu sāka vēl pieci, taču pilnībā Pļaviņu HES ekspluatācijā nodeva 1968. gada 15. jūlijā.
Augstākā līmeņa svinīgo lentītes pārgriešanu spēkstacijas pirmās kārtas nodošanai ražošanā sarīkoja 1965. gada pašā nogalē. Latvijas PSR oficiālā ziņu aģentūra LTA par to vēstīja: "Milzīgā turbīnu zāle tērpusies svētku rotā. No liela portreta raugās dižais mūsu zemes elektrifikācijas plāna radītājs V. I. Ļeņins. Visur uz sarkaniem transparentiem rakstīti lozungi. Zālē sapulcējušies betonētāji, mehanizatori, montētāji, regulētāji un elektriķi – cilvēki, kuru rokas uzcēlušas elektrostaciju. Kopā ar viņiem ir Volgogradas, Kijevas komjaunatnes, Kaņevskas un Dņeprodzeržinskas HES speciālisti, kas piedalījās agregātu palaišanā. Uz svinībām pie celtniekiem atbraukuši republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs V. Rubenis, Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas sekretāri A. Voss, V. Lejiņš un R. Verro, republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieki P. Strautmanis un M. Ramāns." Seko tālāks partijas funkcionāru uzskatījums. Lentīti pārgrieza Vitālijs Rubenis. Viņš arī ceremoniāli pagrieza slēdzi, kas pirmo agregātu pieslēdza tīklam. Sentimentam par to, ka līdz ar jauno spēkstaciju uz neatgriešanos HES ūdenskrātuves dzelmē nogremdēts latviešiem ārkārtīgi dārgais, ainaviski unikālais Daugavas kanjons, Pērses upes ietece, Oliņkalns, Staburags un vēl daudzas citas vietas, šajā kompānija nebija vietas. Tāpat kā tam, ka applūdinājuma zonā bija nojauktas 922 individuālās un ap 400 kolhoziem piederošas ēkas, bet no ierastajām dzīvesvietām izdzina 1236 Daugavas krastos mītošos ļaudis.
Mūsdienās Pļaviņu HES ir lielākā hidroelektrostacija Baltijā, viena no lielākajām ES. Saimnieciski neapšaubāmi ļoti nozīmīgā Pļaviņu HES ir arī smagākā betona būve Latvijā, kurā ieguldīts ap 600 tūkstoši kubikmetru betona. Jautājums par postu, ko tā nodarīja dabai un kultūrvēsturiskajai ainavai un tāpat tā laika latviešu pašapziņai, tomēr joprojām saglabājas.
"Sociāldemokrāts", 1925. gada 19. decembrī
Nežēlīgi vecāki. Pilsētas pamatskolu Avotu ielā 34 apmeklē divas skolnieces, māsas Arina un Lidija V., kuru tēvs un pamāte par niecīgāko pārkāpumu vakaros bieži izdzen no dzīvokļa priekšnamā, kur tām jāpavada vairāk stundas, tās pastāvīgi lamā un nepietiekami ēdina, tā ka meitenes dzīvo pastāvīgi pusbadā. Arina un Lidija atstāj nospiedošu iespaidu. Bieži citi skolnieki tās paēdina ar sviestmaizēm. Skolas padome atzinusi, ka abi bērni būtu atņemami no viņu vecākiem un nododami kādā pilsētas patversmē. Padome lūgs pilsētas skolu valdi spert kādus soļus abu nelaimīgo bērnu labā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu